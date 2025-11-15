İzmir'de su krizi büyüyor: Kesinti tarihi uzatıldı

İzmir'de su krizi derinleşiyor...

Kentte baraj doluluk oranlarının ciddi şekilde düşmesi nedeniyle 6 Ağustos'tan bu yana planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

SU KESİNTİLERİ UZATILDI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), daha önce 15 Kasım'da sona ereceği duyurulan su kesintilerinin kuraklığın devam etmesi nedeniyle 30 Kasım'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Yeni su kesintisi programına göre, kent genelinde iki günde bir gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında su verilmeyecek.