Adem Soytekin'in ikinci ifadesi ortaya çıktı! "Rüşvet havuzundan 50 milyon alacağım var"

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kasalarından Adem Soytekin, rüşvet havuzundan yaklaşık 95 milyon lira kazandığını, bunun 40-45 milyonunu belgeleyebileceğini, 50 milyon lira da alacaklı olduğunu söyledi.

6 YILLIK VURGUNUN DETAYLARINI TEK TEK ANLATTI

Cezaevinde ikinci kez ifade veren Soytekin, Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu sistemin 2019'dan 2025'e kadar işleyişini, teslim edilen daire, çek, EFT ve nakit akışlarını detaylı belgelerle anlattı. Soytekin, Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet olarak veya zorla müteahhitlerden aldığı daireleri Cumhuriyet Başsavcılığına tek tek bildirdi.

Adem Soytekin ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Adem Soytekin ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

Beylikdüzü döneminde müteahhitlerden alınan daire ve çeklerin "havuz" sistemiyle toplandığını, her altı ayda bir Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz ile hesap yapıldığını söyledi. Soytekin ifadesinde "Özellikle 11. Mahalle'de 4 daireyi kendi söyledikleri kişilere devrettim. Kuğulu Park'ın işletmecisi olarak bildiğim kişilerin Beylikdüzü'ndeki park bahçe ihalelerine girmemelerine karşılık bu şahıslara devredildi. Bu kişilerin yerine bu ihalelere Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşı olan Soner Yolal sokuldu. Beylikdüzü sürecinde tarafıma devredilmiş, benimle alakası olmayan ve Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet olarak veya zorla müteahhitlerden aldığı daireleri Cumhuriyet Başsavcılığınıza bildirdim" dedi.

50 MİLYON ALACAĞIM VAR

Soytekin, iş insanlarından alınan rüşvetlerle 41 milyon liraya satın alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının yenilenmesini kendi şirketinin yaptığını belirtti. Sabah'ta yer alan habere göre, rüşvet havuzundan yaklaşık 95 milyon lira kazandığını, bunun 40-45 milyonunu belgeleyebileceğini, 50 milyon lira da alacaklı olduğunu söyledi. Soytekin, KİPTAŞ Pendik Arkatlı Evleri projesinde de KİPTAŞ Başkanı Ali Kurt'un 10 daireyi bir galerici adına aldığını, CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın eniştesi Bektaş Ulusan'ın 4 daire edindiğini, İSTTELKOM Genel Müdürü Melih Geçek'in de ortak bir dairesi bulunduğunu ifade etti.

İMAMOĞLU'NUN BABASI VE OĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi

Tehditlere de maruz kaldığını anlatan Soytekin "Uğur Güngör bunlardan bir tanesidir. Kendisi bana dairele rimi aldın, benim işlerim belediyeden hallolmuyor diye tepki gösterdi." ifadesini kullandı. Soytekin şunları söyledi:

Fatih Keleş (Takvim.com.tr)Fatih Keleş (Takvim.com.tr)

"Ben daire seçme görüşmelerine gittiğimde rüşvet pazarlıkları çoktan hallolmuş, ne kadarının daire, ne kadarının nakit olacağı kararlaştırılmış oluyordu. Ben de ister istemez Fatih Keleş'in beni gönderdiği müteahhitlere Ekrem İmamoğlu'nun adıyla gidiyordum. Hakkımda verilen ifadelerde Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi yokmuş gibi bu rüşvetlerin verildiğini gördüm. Bu ifadeleri veren müteahhitlerin Ekrem İmamoğlu'nu kurtarma gayretine girdiklerini düşünüyorum."

Adem Soytekin ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Adem Soytekin ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

2021'de yapılan bir seyahatte "hafriyat protokolünün" detaylarını öğrendiğini belirten Soytekin, Fatih Keleş ve Mehmet Pehlivan ile hesap gördüğünü yaklaşık 1.2 milyon dolar alacaklı çıktığını ve 430 bin doların kendisine teslim edildiğini söyledi. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Soytekin, "2022 yılında Murat Gülibrahimoğlu'nun talebiyle, fatura kesmeden yapılan işlerin KDV'sini yansıtma faturası olarak kestim. Paralar resmi hesaptan bana geldi, çekip nakit olarak Gülibrahimoğlu'na geri verdim. Paralar bana çoğunlukla Fatih Keleş'in abisi Zafer Keleş ve yeğeni Murat Keleş tarafından getiriliyordu." dedi.

Firari Emrah Bağdatlı (Takvim.com.tr)Firari Emrah Bağdatlı (Takvim.com.tr)

KİM NE YAPTI, NE ALDI?

Fatih Keleş: Rüşvet tahsilatı ve para akışını yönetti.
Tuncay Yılmaz: Hesap tutan, ödemeleri takip eden kişi oldu.
Murat Gülibrahimoğlu: Fatura ve vergi kalkanı oluşturan, sisteme "yasal görünüm" kazandıran aracıydı.
Hüseyin Köksal & Murat Kapki: Reklam ve pazarlama üzerinden para trafiğini kontrol eden isimlerdi.
Emrah Bağdatlı: Yeni dönemde öne çıkan "paravan iş adamı."

Adem Soytekin İBBdeki rüşvet çarkının belgelerini savcılığa verdi!Adem Soytekin İBBdeki rüşvet çarkının belgelerini savcılığa verdi!
Adem Soytekin İBB'deki rüşvet çarkının belgelerini savcılığa verdi!



