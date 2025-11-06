Adem Soytekin'in ikinci ifadesi ortaya çıktı! "Rüşvet havuzundan 50 milyon alacağım var"

6 YILLIK VURGUNUN DETAYLARINI TEK TEK ANLATTI Cezaevinde ikinci kez ifade veren Soytekin, Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu sistemin 2019'dan 2025'e kadar işleyişini, teslim edilen daire, çek, EFT ve nakit akışlarını detaylı belgelerle anlattı. Soytekin, Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet olarak veya zorla müteahhitlerden aldığı daireleri Cumhuriyet Başsavcılığına tek tek bildirdi.

İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı CHP 'li Ekrem İmamoğlu'nun kasalarından Adem Soytekin , rüşvet havuzundan yaklaşık 95 milyon lira kazandığını, bunun 40-45 milyonunu belgeleyebileceğini, 50 milyon lira da alacaklı olduğunu söyledi.

Adem Soytekin ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

Beylikdüzü döneminde müteahhitlerden alınan daire ve çeklerin "havuz" sistemiyle toplandığını, her altı ayda bir Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz ile hesap yapıldığını söyledi. Soytekin ifadesinde "Özellikle 11. Mahalle'de 4 daireyi kendi söyledikleri kişilere devrettim. Kuğulu Park'ın işletmecisi olarak bildiğim kişilerin Beylikdüzü'ndeki park bahçe ihalelerine girmemelerine karşılık bu şahıslara devredildi. Bu kişilerin yerine bu ihalelere Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşı olan Soner Yolal sokuldu. Beylikdüzü sürecinde tarafıma devredilmiş, benimle alakası olmayan ve Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet olarak veya zorla müteahhitlerden aldığı daireleri Cumhuriyet Başsavcılığınıza bildirdim" dedi.

50 MİLYON ALACAĞIM VAR



Soytekin, iş insanlarından alınan rüşvetlerle 41 milyon liraya satın alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının yenilenmesini kendi şirketinin yaptığını belirtti. Sabah'ta yer alan habere göre, rüşvet havuzundan yaklaşık 95 milyon lira kazandığını, bunun 40-45 milyonunu belgeleyebileceğini, 50 milyon lira da alacaklı olduğunu söyledi. Soytekin, KİPTAŞ Pendik Arkatlı Evleri projesinde de KİPTAŞ Başkanı Ali Kurt'un 10 daireyi bir galerici adına aldığını, CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın eniştesi Bektaş Ulusan'ın 4 daire edindiğini, İSTTELKOM Genel Müdürü Melih Geçek'in de ortak bir dairesi bulunduğunu ifade etti.

İMAMOĞLU'NUN BABASI VE OĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi

Tehditlere de maruz kaldığını anlatan Soytekin "Uğur Güngör bunlardan bir tanesidir. Kendisi bana dairele rimi aldın, benim işlerim belediyeden hallolmuyor diye tepki gösterdi." ifadesini kullandı. Soytekin şunları söyledi: