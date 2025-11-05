PODCAST CANLI YAYIN

Mülakat sisteminde yeni düzenleme: Kayırmacılık devri bitiyor

Kamuya personel alımında tartışma konusu olan mülakat sisteminde yeni dönem başlıyor. Artık sözlü sınavlar, yalnızca görevin gerektirdiği zorunlu durumlarda uygulanacak.

Kamuya personel alımında tartışma yaratan mülakat uygulamasında yeni döneme giriliyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2026 Yıllık Programı'na göre sözlü sınavlar, yalnızca atanacak görevin niteliğinin gerektirdiği durumlarda yapılacak; sınav kurullarının yapısı ve işleyişi de daha şeffaf hale getirilecek.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, "yüksek verimlilikle kaliteli hizmet sunan insan kaynağına sahip, objektif ölçütlerin ve liyakat ilkelerinin hâkim olduğu, değişen şartlara uyum sağlayan kamu personel sistemi" bir kamu personel sistemi hedefi vurgulandı. Yeni düzenlemeyle birlikte sözlü sınavlar, atamaya konu olan görevin niteliğinin gerekli kıldığı hallerle sınırlı olarak yapılacak.

Buna göre:

- Hangi unvanlarda mülakat yapılacağı yeniden belirlenecek.

- Sınav kurullarının tarafsızlığını ve denetlenebilirliğini artıracak düzenlemeler uygulanacak.

- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında yazılı - sözlü puan ağırlıkları işin niteliğine göre yeniden düzenlenecek.

Aynı programda, Haziran 2025 itibarıyla kamuda 5 milyon 289 bin kişinin istihdam edildiği, bunun 3 milyon 474 bininin kadrolu, 438 bininin sözleşmeli, 1 milyon 225 bininin ise işçi statüsünde olduğu bilgisi de yer aldı.

