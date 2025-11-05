Mülakat sisteminde yeni düzenleme: Kayırmacılık devri bitiyor

Kamuya personel alımında tartışma yaratan mülakat uygulamasında yeni döneme giriliyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2026 Yıllık Programı'na göre sözlü sınavlar, yalnızca atanacak görevin niteliğinin gerektirdiği durumlarda yapılacak; sınav kurullarının yapısı ve işleyişi de daha şeffaf hale getirilecek.



Memur (AA)

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, "yüksek verimlilikle kaliteli hizmet sunan insan kaynağına sahip, objektif ölçütlerin ve liyakat ilkelerinin hâkim olduğu, değişen şartlara uyum sağlayan kamu personel sistemi" bir kamu personel sistemi hedefi vurgulandı. Yeni düzenlemeyle birlikte sözlü sınavlar, atamaya konu olan görevin niteliğinin gerekli kıldığı hallerle sınırlı olarak yapılacak.