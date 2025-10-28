PODCAST CANLI YAYIN

Tuğçe Orhan kimdir? samsun Ladik kaymakamı kaç yaşında, nereli? Kariyeri ve hayatı merak konusu oldu

Samsun’un Ladik ilçesinde görev yapan Kaymakam Tuğçe Orhan, idari çalışmalarıyla birlikte yerel gündemin odağında bulunuyor. Göreve başladığından bu yana kamu hizmetlerinin yürütülmesinde sahadaki varlığıyla bilinen Orhan’ın hayatı ve kariyer geçmişi merak ediliyor.

Ladik'te yürütülen çalışmalarla adı gündeme gelen Kaymakam Tuğçe Orhan'ın mesleki geçmişi araştırılıyor. Eğitim hayatı, görev aldığı yerler ve idari tecrübesi pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor.

TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

1995 yılında Elazığ'da doğdu. Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2017 yılında dereceyle mezun olarak lisans eğitimini tamamladı. Ardından Fırat Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

İçişleri Bakanlığının açmış olduğu 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 21 Aralık 2021 tarihinde Elazığ Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti. İl merkez stajını Elazığ Valiliğinde, mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını Ankara'da, kaymakam refikliği stajını ise sırasıyla Düzce/Akçakoca ve Ankara/Gölbaşı ilçelerinde tamamladı. Ardından Bolu'nun Seben ilçesinde 22 ay Kaymakam Vekilliği yapan Tuğçe Orhan, İngiltere'nin Londra şehrinde 8 ay süreyle dil eğitimi aldı ve Birleşik Krallık'ın idari yapısı üzerine incelemelerde bulundu. Kaymakam Tuğçe Orhan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

EĞİTİM VE MESLEK HAYATI

Kaymakam Tuğçe Orhan, 1995 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra üniversite tercihinde kamu yönetimi alanını seçti. Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2017 yılında mezun oldu. Akademik kariyerine ara vermeyen Orhan, aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı.

İçişleri Bakanlığınca yapılan 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanan Tuğçe Orhan, 21 Aralık 2021 tarihinde mülki idare amirliği mesleğine adım attı. Adaylık sürecinde görev aldığı staj dönemleri şöyle sıralandı:

  • Elazığ Valiliği – İl merkez stajı

  • Ankara – Mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajı

  • Düzce/Akçakoca ve Ankara/Gölbaşı – Kaymakam refikliği staj süreci

Bu stajlar aracılığıyla merkez ve taşra teşkilatlarında idari pratik kazandı.

