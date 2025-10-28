Başkan Erdoğan davet etti: Almanya Şansölyesi Friedrich Merz Türkiye'ye geliyor

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadeleri kullandı:

"Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir.

30 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak olup, iki müttefik olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimiz ile küresel ve bölgesel güvenlik sınamaları dahil, muhtelif alanlarda iş birliğimizi güçlendirecek adımların değerlendirilmesi öngörülmektedir."

