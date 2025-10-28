Diyarbakır annelerinden Kandil’e çağrı: “Çekildiniz, şimdi evlatlarımızı gönderin”

PKK, Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye'den çekildiğini açıklarken, 6 yıldır Diyarbakır'da evlat mücadelesi veren aileler, Kandil'e tarihi bir çağrı yaptı. Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ, "PKK aldığı bu kararlardan sonra, artık çocuklarımızı evlerine göndermelidir. Anneler olarak evlatlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Yıllardır kızı Songül'ün hasretini çektiğini belirten annelerden Fatma Akkuş, sürecin önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, kızına kavuşmayı büyük bir heyecanla beklediğini söyledi. Necibe Çiftçi de, "Tüm çocuklar ailesine kavuşsun" dedi.

