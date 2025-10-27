CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde aşevinden 12 milyon dolar rüşvet skandalı

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın belediye imkanlarını kullanarak temin ettiği milyonlarca lira rüşveti, belediyeye ait aşevi üzerinden topladığı ortaya çıktı. Yardımcısı Ozan İş'in verdiği bilgilere göre aşevi üzerinden Beşiktaş'taki 4 ayrı projeden 12 milyon dolar (504 milyon lira) ve 85 milyon lira rüşvet alındı.

Aziz ihsan Aktaş Suç Örgütü iddianamesine yansıyan bilgilere göre, tutuklu bulunan Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ, rüşvet paralarının toplanması sürecinde paravan olarak kullanılan aşevine ilişkin şunları söyledi: "Bağış yapılan firmalar araştırıldığında bu firmaların çoğunun belediye ile iltisaklı olduğu, ruhsatla ilgili sorunları bulunduğu görülecektir."

Ali Rıza Yılmaz en büyük parayı aşevi ve ruhsattan toplayıp sahibi olduğu Park Fora Restoran üzerinden aklıyordu" diye konuştu.