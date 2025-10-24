CHP'de şaibeli Kurultay duruşması: Özel yönetimi mutlak butlana karşı önlem aldı

CHP'de merakla beklenen şaibeli kurultay duruşması bugün görülecek. Aylardır mutlak butlan korkusuyla panik hamlelerine devam eden parti yönetimi, bir önceki duruşmada olduğu gibi bir kez daha genel merkeze il başkanlarını ve örgüt üyelerini de çağırdı. Mahkemeden olası bir mutlak butlan kararı çıkması durumunda yönetim kadrosunun binayı teslim etmemek için emniyet güçlerine karşı direnişe geçmeyi planladığı iddia ediliyor.

15 Eylül'deki bir önceki duruşma öncesinde ise çok sayıda gaz maskesinin satın alınarak stoklandığı ortaya çıkmıştı. Mahkeme, kurultayın iptaline yönelik talebi reddetmesi halinde mevcut parti yönetimi görevine devam edecek. Mutlak butlan kararı çıkarsa, Özgür Özel'in parti lideri sıfatıyla bugüne kadar aldığı tüm kararlar 'hükümsüz' hale gelecek.