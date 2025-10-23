MHP lideri Bahçeli "göreve iade edilsin" demişti... Ahmet Türk'ün yargılandığı davada karar çıktı!

4 Kasım 2024 tarihinde İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan ve yerine kayyum atanan DEM Partili Ahmet Türk 'ün Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme Türk'ün beraatine karar verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Partili Ahmet Türk (Takvim.com.tr)





BAHÇELİ: AHMET TÜRK GÖREVE İADE EDİLMELİ, BELEDİYESİYLE KAVUŞMALI



Geride bıraktığımız Eylül ayında MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahmet Türk için "Türkiye'de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri" demiş, Türk'ün göreve iadesini istemişti.



Bu durumun kardeşlik ve barış iklimine katkı sağlayacağını savunan Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı:

Ahmet Türk, Mardin Belediye Başkanı'ydı ama görevden alındı. Türkiye'de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri.



Böyle bir durum karşısında Ahmet Türk görevine iade edilmeli. Belediyesiyle kavuşması gerekir.



Kardeşlik ve barış duygusunun gelişmesine katkı sağlayacaktır.