PODCAST CANLI YAYIN

MHP lideri Bahçeli "göreve iade edilsin" demişti... Ahmet Türk'ün yargılandığı davada karar çıktı!

DEM Partili Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyum atanmasına gerekçe olan davadan beraat etti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahmet Türk için "Türkiye'de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri" demiş, Türk'ün göreve iadesini istemişti. Bahçeli, bu durumun kardeşlik ve barış iklimine katkı sağlayacağını savunmuştu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MHP lideri Bahçeli "göreve iade edilsin" demişti... Ahmet Türk'ün yargılandığı davada karar çıktı!

4 Kasım 2024 tarihinde İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan ve yerine kayyum atanan DEM Partili Ahmet Türk'ün Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Mahkeme Türk'ün beraatine karar verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Partili Ahmet Türk (Takvim.com.tr)MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Partili Ahmet Türk (Takvim.com.tr)


BAHÇELİ: AHMET TÜRK GÖREVE İADE EDİLMELİ, BELEDİYESİYLE KAVUŞMALI

Geride bıraktığımız Eylül ayında MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahmet Türk için "Türkiye'de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri" demiş, Türk'ün göreve iadesini istemişti.

Bu durumun kardeşlik ve barış iklimine katkı sağlayacağını savunan Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı:

Ahmet Türk, Mardin Belediye Başkanı'ydı ama görevden alındı. Türkiye'de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri.

Böyle bir durum karşısında Ahmet Türk görevine iade edilmeli. Belediyesiyle kavuşması gerekir.

Kardeşlik ve barış duygusunun gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Bahçeli Kürt ağası dedi Ahmet Türkten yanıt geldi: Biz bu eli tutmaya hazırız | Kayyum atanan Mardinde eş başkan kriziBahçeli Kürt ağası dedi Ahmet Türkten yanıt geldi: Biz bu eli tutmaya hazırız | Kayyum atanan Mardinde eş başkan krizi
Bahçeli "Kürt ağası" dedi Ahmet Türk'ten yanıt geldi: "Biz bu eli tutmaya hazırız" | Kayyum atanan Mardin'de 'eş başkan' krizi

DEM - Devlet Bahçeli görüşmesinde neler yaşandı? Ahmet Türk anlattı... Silah bırakma çağrısı ne zaman gelecek?DEM - Devlet Bahçeli görüşmesinde neler yaşandı? Ahmet Türk anlattı... Silah bırakma çağrısı ne zaman gelecek?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalarda son durum
CHP'yi rüşvetle böyle dizayn ettiler! Kurultaydaki şaibenin finans ayağı iddianamede: Paralar havuzda toplandı şoförün hesabından dağıtıldı
İdefix
Başkan Erdoğan'ın Körfez turu: Kuveyt Katar ve Umman ile 24 anlaşma imzalandı | Ana gündem Gazze
D&R
Tel Aviv’in felaketi: İsrail bir haftadır Gazze’deki Türk bayraklarını konuşuyor
Türk Telekom
MSB'den "Gazze Görev Gücü" açıklaması: "TSK, her türlü görevi üstlenmeye hazırdır" | Suriye'de SDG'ye "entegrasyon" uyarısı
Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek... Neler gündeme gelecek?
Emekliye refah payı: SSK, BAĞ-KUR'lu için 2 formül masada! Ocakta zam oranı ne kadar olacak?
MADDE MADDE YENİ VERGİ KANUNLARI: Emeklilikten SGK primlerine, MTV'den harçlara, kiradan tapuya kalem kalem değişiklikler
Gazze Mahkemesi İstanbul'da! Gündem İsrail'in savaş suçları: Nihai karar Türkiye'ye alınacak
88 milyonluk vurgunun görüntüleri ortaya çıktı! Louvre Müzesi hırsızları işte böyle kaçtı
TAKVİM yazdı Laleli'deki kara para soruşturması CHP'li İBB'deki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!
İstanbul'da "hanutçuluk" genelgesi! O esnafa ceza kesilecek
Almanya’yı birbirine katan tatbikat! Polis gerçek sandı askere ateş açtı
Spor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçını değerlendirdi
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Herkes yaşlanırken yıllar onu daha da gençleştirdi... Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı son haliyle şoke etti