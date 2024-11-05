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Bahçeli "Kürt ağası" dedi Ahmet Türk'ten yanıt geldi: "Biz bu eli tutmaya hazırız" | Kayyum atanan Mardin'de 'eş başkan' krizi

"Terörsüz Türkiye" döneminin kapıları aralanırken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin siyasette gündem belirleyen çıkışları sürüyor. Bahçeli, "Kürt ağası sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı'yla DEM Parti arasına çomak sokmak sinsiliği, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür" ifadelerini kullandı. Bu sözler sonrası Ahmet Türk "Biz bu eli tutmaya hazırız. Sayın Bahçeli ile de görüşürüz" dedi. Mardin'de 'eş başkan' krizi yaşandığı Türk'ün Bahçeli'ye yönelik sözlerinin arka planında bu gerilimin yattığı konuşuluyor.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 17:11 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 17:15
Bahçeli Kürt ağası dedi Ahmet Türk’ten yanıt geldi: Biz bu eli tutmaya hazırız | Kayyum atanan Mardin’de ’eş başkan’ krizi

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Türkiye kritik bir sürecin eşiğinden geçiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cephe" vurgusu ve "Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı, sımsıkı tutmanı bekliyoruz. Siyonist İsrail'in aparatlığını, emperyalizmin uşaklığını, Türkiye düşmanlarının maşalığını yapanları aradan çekip çıkarmanı istiyoruz" çağrısı sonrası "Terörsüz Türkiye"yi inşa etme çalışmaları hız kazandı.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN MINTIKA TEMİZLİĞİ


MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan'a "PKK'yı lağvet" sözleri ve terörle iltisaklı belediyelere atanan kayyumlar "Terörsüz Türkiye" için artık "mıntıka temizliğinin" başladığının göstergesi olarak değerledirildi.

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BAHÇELİ: KÜRT AĞASI AHMET TÜRK İSTİSMAR EDİLİYOR

Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında "Kürt kardeşlerimizle aynı cephedeyiz terörün kökünü kazıyacağız" sözleri ve görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü "Kürt ağası" olarak tanımlayan sözleri ise oldukça dikkat çekti.

MHP lideri, "Özellikle ciddi sağlık sorunları olan, yaşı kemale ermiş olan, köklü bir aileye mensup Kürt ağası sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı'yla DEM Parti arasına çomak sokmak sinsiliği, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür" dedi.

Görevden alınan DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk (Takvim.com.tr / Arşiv)Görevden alınan DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk (Takvim.com.tr / Arşiv)


AHMET TÜRK'TEN YANIT: SAYIN BAHÇELİ İLE DE GÖRÜŞÜRÜZ

Bahçeli'nin bu sözleri sonrası Ahmet Türk topa girdi.

Mardin'de konuşan Türk, "Bizim için önemli olan bir diyalog ortamını oluşturmak. Eğer bunun imkanı varsa biz Türkiye'deki bütün siyasi partilerle görüşmek, konuşmak, sorunun çözümüne katkı sunacak bir formül oluşturmak için varız. Yarın pratikleri ile gerçekten sorunun çözümü, demokratik bir gelecek için bir çalışmaları varsa, Sayın Bahçeli ile de görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli ve Ahmet Türk (Takvim.com.tr / Arşiv)Bahçeli ve Ahmet Türk (Takvim.com.tr / Arşiv)


"BİZ BU ELİ TUTMAYA HAZIRIZ"

Ahmet Türk sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Biz elimizi her zaman uzatıyoruz ama bir elde sopa bir elini de uzatarak bu mesele çözülemez. Bizim söylemek istediğimiz bu. Sopayı bıraksınlar ellerinden, ellerini uzatsınlar. Biz bu eli tutmaya hazırız. Diyalog oluşturmaya hazırız.

Ahmet Türk ve Devrim Demir (Takvim.com.tr/ Arşiv)Ahmet Türk ve Devrim Demir (Takvim.com.tr/ Arşiv)

KAYYUM ATANAN MARDİN'DE 'EŞ BAŞKAN' KRİZİ

Türk'ün Bahçeli'ye yönelik "Biz bu eli tutarız" çıkışının altında ise DEM Parti ile yaşadığı krizin olduğu konuşuluyor.

Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin Eş Başkanı Devrim Demir ile Ahmet Türk'ün arasının bozuk olduğu, Türk'ün yaklaşık bir aydır belediyenin kapısından bile içeri sokulmadığı söyleniyor.

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