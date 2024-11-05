Bahçeli "Kürt ağası" dedi Ahmet Türk'ten yanıt geldi: "Biz bu eli tutmaya hazırız" | Kayyum atanan Mardin'de 'eş başkan' krizi

Görevden alınan DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk (Takvim.com.tr / Arşiv)





AHMET TÜRK'TEN YANIT: SAYIN BAHÇELİ İLE DE GÖRÜŞÜRÜZ



Bahçeli'nin bu sözleri sonrası Ahmet Türk topa girdi.



Mardin'de konuşan Türk, "Bizim için önemli olan bir diyalog ortamını oluşturmak. Eğer bunun imkanı varsa biz Türkiye'deki bütün siyasi partilerle görüşmek, konuşmak, sorunun çözümüne katkı sunacak bir formül oluşturmak için varız. Yarın pratikleri ile gerçekten sorunun çözümü, demokratik bir gelecek için bir çalışmaları varsa, Sayın Bahçeli ile de görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli ve Ahmet Türk (Takvim.com.tr / Arşiv)





"BİZ BU ELİ TUTMAYA HAZIRIZ"



Ahmet Türk sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:



Biz elimizi her zaman uzatıyoruz ama bir elde sopa bir elini de uzatarak bu mesele çözülemez. Bizim söylemek istediğimiz bu. Sopayı bıraksınlar ellerinden, ellerini uzatsınlar. Biz bu eli tutmaya hazırız. Diyalog oluşturmaya hazırız.

Ahmet Türk ve Devrim Demir (Takvim.com.tr/ Arşiv)



KAYYUM ATANAN MARDİN'DE 'EŞ BAŞKAN' KRİZİ



Türk'ün Bahçeli'ye yönelik "Biz bu eli tutarız" çıkışının altında ise DEM Parti ile yaşadığı krizin olduğu konuşuluyor.



Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin Eş Başkanı Devrim Demir ile Ahmet Türk'ün arasının bozuk olduğu, Türk'ün yaklaşık bir aydır belediyenin kapısından bile içeri sokulmadığı söyleniyor.

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