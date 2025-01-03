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DEM - Devlet Bahçeli görüşmesinde neler yaşandı? Ahmet Türk anlattı... Silah bırakma çağrısı ne zaman gelecek?

Terörsüz Türkiye için atılan adımlar kapsamında DEM Parti heyeti TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. DEM'li Ahmet Türk merakla takip edilen görüşmede yaşananları anlattı. Bahçeli'ni samimi ve iyi bir tutum içinde olduğunu söyleyen Türk, "Gerçekten sayın Bahçeli’nin tutumunu görünce insan şok oluyor, samimi olduğunu da insan fark ediyor. Artık Kürtlerle Türklerin oturup kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi zamanıdır." dedi. Bir pazarlık olmadığını söyleyen Türk, "Bu seferki hem gelişmeler Kürtler ve Türklerin bir arada olmasını zorlayan bir süreç, zorunlu kılan bir süreç başka şansımız yok." ifadelerini kullandı. Ahmet Türk PKK elebaşı Öcalan'ın ne zaman silah bırakma çağrısı yapacağına ilişkin soruyu da yanıtladı.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 13:06 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 12:41
DEM - Devlet Bahçeli görüşmesinde neler yaşandı? Ahmet Türk anlattı... Silah bırakma çağrısı ne zaman gelecek?

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    Türkiye'de tarihi günler yaşanıyor...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cepheyi güçlendirelim" çıkışının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM'e el uzatmasıyla başlayan süreç devam ediyor.

    TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, 28 Aralık'ta İmralı'ya gidip teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

    Görüşmeden sonra heyet, "siyasi partileri ziyaret edeceğiz" açıklaması yapıp partilerle görüşmeye başladılar.

    ÖNCE KURTULMUŞ'A SONRA BAHÇELİ'YE ZİYARET
    Bu kapsamda Önder, Buldan ve DEM'li Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, dün (2 Ocak) ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ardından da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

    DEM Parti heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştüDEM Parti heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü

    BAHÇELİ DEM'LİLERİ KAPIDA KARŞILADI
    MHP'nin Meclis grubunda gerçekleşen görüşme öncesi Bahçeli konuklarını kapıda, samimi ve sıcak bir şekilde karşıladı.

    Tarihi anlar... MHP lideri Devlet Bahçeli DEM heyetini kapıda karşıladı | Süreç buraya nasıl geldi?Tarihi anlar... MHP lideri Devlet Bahçeli DEM heyetini kapıda karşıladı | Süreç buraya nasıl geldi?

    Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmede Ahmet Türk'ün Bahçeli'ye tespih hediye öğrenildi.

    DEM'li Ahmet Türk MHP lideri Bahçeli'ye tesbih hediye etti DEM'li Ahmet Türk MHP lideri Bahçeli'ye tesbih hediye etti

    AHMET TÜRK GÖRÜŞMEYİ ANLATTI
    Yeni yıl mesajında İmralı DEM görüşmesine ilişkin "Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur." ifadelerini kullanan ve "Ya silahlar ya da silah tutanlar" gömülecek diyen Bahçeli ile yapılan bu temas kamuoyu tarafından ilgiyle takip edildi.

    MHP lideri Devlet Bahçeliden 2025 mesajı: İmralı-DEM Parti görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuşturMHP lideri Devlet Bahçeliden 2025 mesajı: İmralı-DEM Parti görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur

    Görüşmede nelerin konuşulduğu ve nasıl bir havada geçtiği merak edilirken DEM'li Ahmet Türk yaşananları anlattı.

    "ÇOK SAMİMİYDİ İNSAN ŞOK OLUYOR"
    Bahçeli'ni samimi ve iyi bir tutum içinde olduğunu söyleyen Ahmet Türk, "İyi bir görüşme oldu. Aslında insanlar, sanki hazırlanmış bir konu var ve bunun üzerine konuşulduğunu düşünüyor. Öyle değil. Bir başlangıçtır bu. Toplumun da hepimizin de buna ihtiyacı var. " dedi.

    Bahçeli ve DEM Parti heyeti ne görüştü?

    CHP yandaşı Aytunç Erkin'e görüşmeyi anlatan Ahmet Türk şunları söyledi:

    "Malazgirt'te başlayan Türk-Kürt ittifakı varsa aslında bugün de çok geçerli. Süreç bunu bize anlatıyor. Ortadoğu bataklığında aslında -bir bütün olarak söylüyorum sadece Kürtler için söylemiyorum- tehlikelerle dolu bir süreç yaşanıyor. Bunu iç dinamiklerimizle oturarak konuşmak gerekiyor. Bu konuda da mutabıkız. Çünkü bu durumu kaşıyacak çok kuvvet var. Herkes çıkar ortaya. Uluslararası güçler. Emperyalizmi görmeliyiz. Yayılmacı politikaları gün geçtikçe halklar üzerinde büyüyor. Böyle bir dönemde gerçekten yeniden bir hukuk oluşturmak, yeniden Türk-Kürt dostluğunu kurmamız gerekiyor. Ortadoğu'da kendi sorununu çözmüş olan Türkiye hem demokrasi ihraç edebilecek hem de çok etkili bir aktör olacak. Kendi iç sorunlarını çözmeyen ülkelerin karanlık bir döneme girdiklerini görüyoruz. Türk-Kürt dostluğu bugün gerçekleştirmek gerekiyor."

    "İKİ VEYA ÜÇÜNCÜ İMRALI ZİYARETİNDE ÇAĞRI GELEBİLİR"
    Bahçeli'nin olumlu bir tavır içinde olduğunu söyleyen Türk, PKK elebaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ne zaman geleceğine ilişkin soruyu da yanıtladı. Türk, "Daha önce açıklandı bu konular. Ben İmralı'ya giden heyette değildim. Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle. Bütün siyasi partilerle görüşüp, heyetin tekrar İmralı'ya gitmesi ve ona göre de değerlendirme yapılacağı anlaşılıyor."

    "BAŞKA ŞANSIMIZ YOK"
    "Parlamentodaki partilerin düşünceleri önemli. Bunlar da değerlendirilecek. Bu bir başlangıç adına süreç diyemeyiz." diyerek şu ifadeleri kullandı:

    "Evet. Adı konulmamış, iyi niyetli bir başlangıç. Türk-Kürt halkının tarihten gelen dostluğu var ve bu tekrar inşa edilmeli. Şunu da görüyoruz: Irak'a da gittim, Suriye'ye gittim. Şu anda dışarıya çıkamıyorum. Ama bütün Kürtler'in gözü Türkiye'de. Kendilerini hala Osmanlı'dan bu yana Türkiye'nin bir parçası olarak görüyorlar. Kürtler sadece Türklerle adil bir yaşam sürebilir, özgürleşir. Başka şansları da yok. Türkler'in de Kürtleri dışlayan tavrı doğru değil."

    Ahmet Türk, genel af tartışmalarının şu an için spekülasyon olduğunu belirtirken PKK elebaşı Öcalan'ın yaptığı görüşmelerde "umut hakkı" gibi konulara değinmediğini söyledi.

    Görüşmeyi CHP yandaşı İsmail Saymaz'a da anlatan Türk Bahçeli'nin tavrını şu ifadelerle anlattı.

    "Gerçekten çok iyi karşıladı. İnsani ilişkileri çok farklı, yakın, candan. Düşüncelerini açık ifade eden bir tavrı vardı. Birileri bu süreci farklı bir noktaya çekmeye çalışıyor.

    Bizim tek derdimiz şudur; geçmişte 1000 yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin yeniden inşasıdır. Türklerle Kürtlerin dost olması Ortadoğu'daki geleceğini belirler, demokratik bir geleceğe öncülük yapmış olur. Ortadoğu'nun nereye evrileceğini bilmediğimiz bir dönemde Türkler ve Kürtler yeniden kucaklaşmalı. Yeniden kardeşçe ortak bir geleceği oluşturması gerekiyor. Bizim derdimiz budur. Bunun dışında ne belediyeyi ne de seçimleri düşünüyoruz.

    Bahçeli DEM heyetini kapıda karşıladı ve uğurladı (AA)Bahçeli DEM heyetini kapıda karşıladı ve uğurladı (AA)

    ANAYASA MESAJI
    Elbetteki demokratik bir anayasa, kürtleri kucaklayan bir anlayış ortaya çıktığı zaman bizim için mesele yok. Kimseyle pazarlığımız yok. Bizim pazarlığımız bu ülkede demokrasinin kalıcı hale gelmesidir. Buna ihtiyaç var, Ortadoğuda yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Bugün Ortadoğu'da 50 milyonluk bir Kürt nüfusu var ve hepsinin yüzü Türkiye'ye dönük, kendilerini Türkiye'nin bir parçası olarak görüyorlar. Bunu kalıcı hale getirmek lazım. Yani yersiz tartışmalar yapılıyor, henüz işin başlangıcındayız.


    Neler olacağını nasıl gideceğine dair henüz ortaya çıkmış bir durum yok. Kimseyle de bir pazarlık yok ama şu var ki bu seferki hem gelişmeler Kürtler ve Türklerin bir arada olmasını zorlayan bir süreç, zorunlu kılan bir süreç başka şansımız yok, eskisi gibi çok uç şeyleri gündeme getirmemek gerekir çünkü bir pazarlığa dönüşüyor, seçimle bunun ilgisi yok, bir pazarlık yok. Zaman içerisinde çok açık bir şekilde meclisle kamuoyuyla toplumla partilerle paylaşılacak. Bu bir ilk adımdır, ikinci, üçüncü adım nasıl gelişir biz de bilmiyoruz."

    "ARTIK TÜRKLERLE KÜRTLER KENDİ SORUNLARINI KENDİ ÇÖZMELİDİR"
    Bahçeli'nin iyi bir tutum sergilediğini söyeleyen Ahmet Türk şu ifadeleri kullandı:

    "Çok iyi bir tutumu vardı. Gerçekten sayın Bahçeli'nin tutumunu görünce insan şok oluyor, samimi olduğunu da insan fark ediyor. Artık Kürtlerle Türklerin oturup kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi zamanıdır. Çok acılı, sancılı süreçler yaşandı. Toplumda bir ayrışmanın bir gerginleşmenin olduğu bir noktada, emperyalizmin tüm güçleriyle Ortadoğu'ya saldırdığı bir noktada kendi meselemizi kendimizin çözmesi gerek. O da aynı bakışta, aynı yaklaşım gösterdi"

    Belediye Başkanı olduğu Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin eleştirileri de değerlendiren Türk, partisinin verdiği karar üzerine heyete katıldığını belirterek, "Burada partimin verdiği bir karar üzerine heyete katıldım. Orada bir çelişki yok, bizim için kayyum atanmış bilmem ne bizim tepkimiz halkın iradesine konan ipotek, mevki makam peşinde değiliz. Benim heyete katılmamın devletle ilgisi yok, partimin verdiği karardır." dedi.

    Görüşmelerden sonra ikinci bir görüşmenin yapılabileceğini söyleyen DEM'li Ahmet Türk, "Öcalan'a gidilecek mi?" sorusuna, "Olabilir, mümkündür. Ondan sonrasına bakacağız artık nasıl bir açıklama yapılacak. Fotoğraf daha net olur." yanıtını verdi.

    Başkan Erdoğan'dan randevu talep edecek misiniz sorusunu da yanıtlayan Türk, "Partinin temsili nasıl olur onu bilemeyiz." dedi.

    Terör örgütü PKK/PYD ile bir görüşme planlamadıklarını söyleyen Türk, "Yok şu aşamada böyle bir şey yok ama biz isterdik ki Türkiye, PYD ile dostane bir ilişki kursun. Şu çok nettir Ortadoğu'nun en seküler halkı kürtlerdir. Türkiye'nin Kürtleri kucaklaması Ortadoğu'da etkili bir aktör olmasını sağlar." dedi.

    DEM Partinin görüşme takvimi belli oldu... AK Parti ile görüşme ne zaman, hangi partilere gidilecek?DEM Partinin görüşme takvimi belli oldu... AK Parti ile görüşme ne zaman, hangi partilere gidilecek?

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