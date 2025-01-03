DEM - Devlet Bahçeli görüşmesinde neler yaşandı? Ahmet Türk anlattı... Silah bırakma çağrısı ne zaman gelecek?

CHP yandaşı Aytunç Erkin'e görüşmeyi anlatan Ahmet Türk şunları söyledi:

"Malazgirt'te başlayan Türk-Kürt ittifakı varsa aslında bugün de çok geçerli. Süreç bunu bize anlatıyor. Ortadoğu bataklığında aslında -bir bütün olarak söylüyorum sadece Kürtler için söylemiyorum- tehlikelerle dolu bir süreç yaşanıyor. Bunu iç dinamiklerimizle oturarak konuşmak gerekiyor. Bu konuda da mutabıkız. Çünkü bu durumu kaşıyacak çok kuvvet var. Herkes çıkar ortaya. Uluslararası güçler. Emperyalizmi görmeliyiz. Yayılmacı politikaları gün geçtikçe halklar üzerinde büyüyor. Böyle bir dönemde gerçekten yeniden bir hukuk oluşturmak, yeniden Türk-Kürt dostluğunu kurmamız gerekiyor. Ortadoğu'da kendi sorununu çözmüş olan Türkiye hem demokrasi ihraç edebilecek hem de çok etkili bir aktör olacak. Kendi iç sorunlarını çözmeyen ülkelerin karanlık bir döneme girdiklerini görüyoruz. Türk-Kürt dostluğu bugün gerçekleştirmek gerekiyor."

"İKİ VEYA ÜÇÜNCÜ İMRALI ZİYARETİNDE ÇAĞRI GELEBİLİR"

Bahçeli'nin olumlu bir tavır içinde olduğunu söyleyen Türk, PKK elebaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ne zaman geleceğine ilişkin soruyu da yanıtladı. Türk, "Daha önce açıklandı bu konular. Ben İmralı'ya giden heyette değildim. Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle. Bütün siyasi partilerle görüşüp, heyetin tekrar İmralı'ya gitmesi ve ona göre de değerlendirme yapılacağı anlaşılıyor."

"BAŞKA ŞANSIMIZ YOK"

"Parlamentodaki partilerin düşünceleri önemli. Bunlar da değerlendirilecek. Bu bir başlangıç adına süreç diyemeyiz." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Evet. Adı konulmamış, iyi niyetli bir başlangıç. Türk-Kürt halkının tarihten gelen dostluğu var ve bu tekrar inşa edilmeli. Şunu da görüyoruz: Irak'a da gittim, Suriye'ye gittim. Şu anda dışarıya çıkamıyorum. Ama bütün Kürtler'in gözü Türkiye'de. Kendilerini hala Osmanlı'dan bu yana Türkiye'nin bir parçası olarak görüyorlar. Kürtler sadece Türklerle adil bir yaşam sürebilir, özgürleşir. Başka şansları da yok. Türkler'in de Kürtleri dışlayan tavrı doğru değil."

Ahmet Türk, genel af tartışmalarının şu an için spekülasyon olduğunu belirtirken PKK elebaşı Öcalan'ın yaptığı görüşmelerde "umut hakkı" gibi konulara değinmediğini söyledi.

Görüşmeyi CHP yandaşı İsmail Saymaz'a da anlatan Türk Bahçeli'nin tavrını şu ifadelerle anlattı.

"Gerçekten çok iyi karşıladı. İnsani ilişkileri çok farklı, yakın, candan. Düşüncelerini açık ifade eden bir tavrı vardı. Birileri bu süreci farklı bir noktaya çekmeye çalışıyor.

Bizim tek derdimiz şudur; geçmişte 1000 yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin yeniden inşasıdır. Türklerle Kürtlerin dost olması Ortadoğu'daki geleceğini belirler, demokratik bir geleceğe öncülük yapmış olur. Ortadoğu'nun nereye evrileceğini bilmediğimiz bir dönemde Türkler ve Kürtler yeniden kucaklaşmalı. Yeniden kardeşçe ortak bir geleceği oluşturması gerekiyor. Bizim derdimiz budur. Bunun dışında ne belediyeyi ne de seçimleri düşünüyoruz.

Bahçeli DEM heyetini kapıda karşıladı ve uğurladı (AA)

ANAYASA MESAJI

Elbetteki demokratik bir anayasa, kürtleri kucaklayan bir anlayış ortaya çıktığı zaman bizim için mesele yok. Kimseyle pazarlığımız yok. Bizim pazarlığımız bu ülkede demokrasinin kalıcı hale gelmesidir. Buna ihtiyaç var, Ortadoğuda yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Bugün Ortadoğu'da 50 milyonluk bir Kürt nüfusu var ve hepsinin yüzü Türkiye'ye dönük, kendilerini Türkiye'nin bir parçası olarak görüyorlar. Bunu kalıcı hale getirmek lazım. Yani yersiz tartışmalar yapılıyor, henüz işin başlangıcındayız.



Neler olacağını nasıl gideceğine dair henüz ortaya çıkmış bir durum yok. Kimseyle de bir pazarlık yok ama şu var ki bu seferki hem gelişmeler Kürtler ve Türklerin bir arada olmasını zorlayan bir süreç, zorunlu kılan bir süreç başka şansımız yok, eskisi gibi çok uç şeyleri gündeme getirmemek gerekir çünkü bir pazarlığa dönüşüyor, seçimle bunun ilgisi yok, bir pazarlık yok. Zaman içerisinde çok açık bir şekilde meclisle kamuoyuyla toplumla partilerle paylaşılacak. Bu bir ilk adımdır, ikinci, üçüncü adım nasıl gelişir biz de bilmiyoruz."