Kalleş saldırının üzerinden 1 yıl geçti! TUSAŞ'tan anlamlı paylaşım: "Unutmadık, unutmayacağız! Daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz"

İnsansız hava araçları ANKA ve AKSUNGUR , taarruz helikopteri ATAK , genel maksat helikopteri GÖKBEY, temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı HÜRKUŞ, ileri seviye jet eğitim uçağı HÜRJET ve milli muharip uçak KAAN gibi projelerin geliştirilip üretildiği TUSAŞ 'a, 23 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısının üzerinden 1 yıl geçti. 16 bin kişinin çalıştığı TUSAŞ merkez yerleşkesinde vardiya değişimi sırasında düzenlenen saldırıda makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu, 22 kişi ise yaralandı.





"DAHA ÇOK ÇALIŞACAK, DAHA ÇOK ÜRETECEĞİZ..."



Onları, kalplerindeki vatan sevgisi, çalışma azimleri, ülkemiz için ortaya koydukları emek ve gayretleriyle daima hatırlayacak; aziz hatıralarını yaşatmak için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz.







Şehitlerimizin mekânları cennet, kabirleri nur, ruhları şad olsun."



