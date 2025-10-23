PODCAST CANLI YAYIN

Kalleş saldırının üzerinden 1 yıl geçti! TUSAŞ'tan anlamlı paylaşım: "Unutmadık, unutmayacağız! Daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz"

Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayiinde yerli ve milli projeler geliştiren Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), geçen yıl düzenlenen terör saldırısının üzerinden 1 yıl geçti. TUSAŞ'tan makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan'ın şehit olduğu kalleş saldırıya ilişkin anlamlı bir paylaşım geldi. "Unutmadık, unutmayacağız! Daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz" mesajı verildi.

Giriş Tarihi:
Kalleş saldırının üzerinden 1 yıl geçti! TUSAŞ'tan anlamlı paylaşım: "Unutmadık, unutmayacağız! Daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz"

İnsansız hava araçları ANKA ve AKSUNGUR, taarruz helikopteri ATAK, genel maksat helikopteri GÖKBEY, temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı HÜRKUŞ, ileri seviye jet eğitim uçağı HÜRJET ve milli muharip uçak KAAN gibi projelerin geliştirilip üretildiği TUSAŞ'a, 23 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısının üzerinden 1 yıl geçti.

16 bin kişinin çalıştığı TUSAŞ merkez yerleşkesinde vardiya değişimi sırasında düzenlenen saldırıda makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu, 22 kişi ise yaralandı.



TUSAŞ'TAN ANLAMLI PAYLAŞIM

TUSAŞ, terör saldırısının yıl dönümüyle ilgili sosyal medya hesabından video paylaştı.

TUSAŞ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Unutmadık, unutmayacağız. Şehitlerimiz Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan'ı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyor, özlemle yâd ediyoruz.



"DAHA ÇOK ÇALIŞACAK, DAHA ÇOK ÜRETECEĞİZ..."

Onları, kalplerindeki vatan sevgisi, çalışma azimleri, ülkemiz için ortaya koydukları emek ve gayretleriyle daima hatırlayacak; aziz hatıralarını yaşatmak için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz.



Şehitlerimizin mekânları cennet, kabirleri nur, ruhları şad olsun."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'yi rüşvetle böyle dizayn ettiler! Kurultaydaki şaibenin finans ayağı iddianamede: Paralar havuzda toplandı şoförün hesabından dağıtıldı
Başkan Erdoğan'ın Körfez turu: Kuveyt Katar ve Umman ile 24 anlaşma imzalandı | Ana gündem Gazze
İdefix
Tel Aviv’in felaketi: İsrail bir haftadır Gazze’deki Türk bayraklarını konuşuyor
D&R
MSB'den "Gazze Görev Gücü" açıklaması: "TSK, her türlü görevi üstlenmeye hazırdır" | Suriye'de SDG'ye "entegrasyon" uyarısı
Türk Telekom
Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek... Neler gündeme gelecek?
Emekliye refah payı! Masada iki formül var
Gazze Mahkemesi İstanbul'da! Gündem İsrail'in savaş suçları: Nihai karar Türkiye'ye alınacak
88 milyonluk vurgunun görüntüleri ortaya çıktı! Louvre Müzesi hırsızları işte böyle kaçtı
TAKVİM yazdı Laleli'deki kara para soruşturması CHP'li İBB'deki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!
Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Anket açıklandı
MADDE MADDE YENİ VERGİ KANUNLARI: Emeklilikten SGK primlerine, MTV'den harçlara, kiradan tapuya kalem kalem değişiklikler
İstanbul'da "hanutçuluk" genelgesi! O esnafa ceza kesilecek
Almanya’yı birbirine katan tatbikat! Polis gerçek sandı askere ateş açtı
Spor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçını değerlendirdi
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Savaş suçları ortaya çıkan İsrail ordusu hakikatin sesi A Haber'i hedef aldı!
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!