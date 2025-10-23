TUSAŞ şehitleri anılıyor: “Onların aziz hatıralarını yaşatacağız”

Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine yönelik geçen yıl gerçekleştirilen terör saldırısında yaşamını yitiren beş personel, şehadetlerinin birinci yılında anılıyor. TUSAŞ, sosyal medya hesaplarından yayımladığı özel videoda şehitlerini rahmet ve minnetle andı.

"Unutmadık, unutmayacağız"

TUSAŞ paylaşımında, "Şehitlerimiz Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan'ı şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyor, özlemle yad ediyoruz. Onları, kalplerindeki vatan sevgisi ve çalışma azimleriyle daima hatırlayacak, aziz hatıralarını yaşatmak için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz." ifadelerine yer verdi.

Şehitlere saygı

TUSAŞ'ın mesajı, sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Şehitlerin isimleri bir kez daha minnetle anıldı.