Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var

Adı çok sayıda davada geçen Sezgin Baran Korkmaz 'ın adı 2021'de kara para operasyonuyla gündeme geldi. Yönetim Kurulu Başkanı olduğu SBK Holding ve 6 şirkete operasyon başlatılan Korkmaz ayrı tarihlerde Avusturya'da yakalandı daha sonra ABD'ye iade edildi. 16 Temmuz 2022'de ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Korkmaz'ın Avusturya'dan ABD'nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City kentine getirildiği, "kara para aklama", "elektronik dolandırıcılık" ve "hukukun işleyişini engelleme" suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Sezgin Baran Korkmaz (Sosyal medya)

Açıklamada, Korkmaz'ın suçlu bulunması halinde, hakkındaki her bir suçlamadan 20'şer yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedildi.

TÜRKİYE VE ABD KIRMIZI BÜLTEN ARIYORDU



Kara para aklamak, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalar nedeniyle Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan Korkmaz'a ilişkin Wels Mahkemesi, Ağustos 2021'de Türkiye'nin, Mart 2022'de de ABD'nin iade talebini yerinde bulmuştu.

Avusturya Adalet Bakanlığı, 15 Haziran'da Korkmaz'a yönelik isnat edilen suçların ilkinin ABD'de işlenmiş olması ve bu ülkedeki mağdur sayısının fazlalığı gerekçesiyle iade önceliğini bu ülkeye tanımıştı.

HUKUKİ SÜREÇ

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 17 Mayıs 2020'de Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişiyle, bu kişilerle bağlantılı "malen sorumlu" şirketler hakkında ABD'den haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında, mahkeme, Korkmaz'ın yokluğunda tutuklanmasına hükmetmişti.

Türkiye ve ABD tarafından aranan Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre mesafedeki bir kasabada emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

Önce başkent Viyana'ya getirilen Korkmaz, daha sonra yakalandığı Wels'e gönderilmiş, burada 5 Temmuz 2020'de yapılan duruşmada tutukluluk halinin sürmesine hükmedilmişti.

PKK'YA LOJİSTİK DESTEK

Öte yandan İstihbarat kaynakları SBK'nın memleketi Kars'ta PKK'ya yardım ve lojistik destek sağladığına dair bilgiler olduğunu bildirdi.

Cihan Ekşioğlu (Sosyal medya)



CİHAN EKŞİOĞLU

Cihan Ekşioğlu, savunma sanayi, enerji ve teknoloji alanlarındaki yatırımlarıyla tanınan bir iş insanı olarak tanınıyor. Kamu ihaleleri ve devlet kurumlarıyla olan iş ilişkileri nedeniyle sıkça gündeme gelen Ekşioğlu'na 2022 yılında birçok silahlı çatışmada ve cinayette adı geçen "Barış Boyun suç örgütü" tarafından suikast hazırlığı yapıldığı ortaya çıkmıştı.

PARAMOUNT HOTEL İDDİALARI



Paramount Hotel'in ilk sahibi Atilla Uras'ın kızı Victoria Yasemin Uras, 2021'de otellerinin nasıl elden ele geçtiğiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Cihan Ekşioğlu'nun babasının vefat ettiği gün otele tankla geldiğini iddia eden Uras, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tankıyla otelimize girdi. Cihan Ekşioğlu, o ara devletin kışlalarına tadilat yapıyordu. Oteli fethetti. Ben dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim, bir devletin tankını alıyorsunuz ve o tankla yollardan gelip otele giriyorsunuz." ifadelerini kullandı. Ancak bu olayla ilgili herhangi bir kayıt ortaya çıkmamıştı.