Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var

Son dakika haberi! İstanbul'da Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 7 şüpheli hakkında kara para soruşturması başlatıldı. Şüphelilerden Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe gözaltına alındı. Soruşturmada adı geçen isimlerin Bodrum’daki ultra lüks Paramount Hotel'e zorla el koyduğu iddia edilmişti. Öte yandan The Plaza Bodrum’a Paramount Hotel'e kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi.

KAÇAKÇILIK VE NARKOTİK ŞUBEDEN BASKIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖZALTI LİSTESİNDE SBK VE CİHAN EKŞİOĞLU DA VAR

Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alındı.

Paramount Hotel (Sosyal medya)Paramount Hotel (Sosyal medya)

MÜŞTEKİ UFUK TURİZM

Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ'nin müşteki olduğu soruşturmada şüphelilerin bu şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri tespit edildi.

Cihan Ekşioğlu (Takvim.com.tr)Cihan Ekşioğlu (Takvim.com.tr)

PARAMOUNT HOTEL İDDİALARI! EKŞİOĞLU VE KAYIKÇI BİRLİKTE İŞLETİYOR

Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlendi.

KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında, Kayıkçı'nın yetkilisi olduğu Bodrum'daki The Plaza Bodrum Otel ile Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'de bulunan şirket ortaklık payına el konuldu.

Bu kapsamda, sulh ceza hakimliğince, Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'ye TMSF kayyum olarak atandı.

Sezgin Baran Korkmaz (Sosyal medya)Sezgin Baran Korkmaz (Sosyal medya)

İSİM İSİM LİSTE! TAKVİM.COM.TR DOSYAYI AÇTI

Hakkında soruşturma başlatılan isimlerin geçmişi merak konusu olurken Takvim.com.tr şüphelilerin dosyasını açtı.

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

Adı çok sayıda davada geçen Sezgin Baran Korkmaz'ın adı 2021'de kara para operasyonuyla gündeme geldi. Yönetim Kurulu Başkanı olduğu SBK Holding ve 6 şirkete operasyon başlatılan Korkmaz ayrı tarihlerde Avusturya'da yakalandı daha sonra ABD'ye iade edildi.

16 Temmuz 2022'de ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Korkmaz'ın Avusturya'dan ABD'nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City kentine getirildiği, "kara para aklama", "elektronik dolandırıcılık" ve "hukukun işleyişini engelleme" suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Sezgin Baran Korkmaz (Sosyal medya)Sezgin Baran Korkmaz (Sosyal medya)

Açıklamada, Korkmaz'ın suçlu bulunması halinde, hakkındaki her bir suçlamadan 20'şer yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedildi.

TÜRKİYE VE ABD KIRMIZI BÜLTEN ARIYORDU

Kara para aklamak, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalar nedeniyle Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan Korkmaz'a ilişkin Wels Mahkemesi, Ağustos 2021'de Türkiye'nin, Mart 2022'de de ABD'nin iade talebini yerinde bulmuştu.

Avusturya Adalet Bakanlığı, 15 Haziran'da Korkmaz'a yönelik isnat edilen suçların ilkinin ABD'de işlenmiş olması ve bu ülkedeki mağdur sayısının fazlalığı gerekçesiyle iade önceliğini bu ülkeye tanımıştı.

Kara para aklayan Sezgin Baran Korkmaz servetini nasıl elde etti? İşte SBKnın kirli yüzüKara para aklayan Sezgin Baran Korkmaz servetini nasıl elde etti? İşte SBKnın kirli yüzü
Kara para aklayan Sezgin Baran Korkmaz servetini nasıl elde etti? İşte SBK'nın kirli yüzü

HUKUKİ SÜREÇ
İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 17 Mayıs 2020'de Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişiyle, bu kişilerle bağlantılı "malen sorumlu" şirketler hakkında ABD'den haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında, mahkeme, Korkmaz'ın yokluğunda tutuklanmasına hükmetmişti.

Türkiye ve ABD tarafından aranan Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre mesafedeki bir kasabada emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

Önce başkent Viyana'ya getirilen Korkmaz, daha sonra yakalandığı Wels'e gönderilmiş, burada 5 Temmuz 2020'de yapılan duruşmada tutukluluk halinin sürmesine hükmedilmişti.

PKK'YA LOJİSTİK DESTEK

Öte yandan İstihbarat kaynakları SBK'nın memleketi Kars'ta PKK'ya yardım ve lojistik destek sağladığına dair bilgiler olduğunu bildirdi.

Cihan Ekşioğlu (Sosyal medya)Cihan Ekşioğlu (Sosyal medya)

CİHAN EKŞİOĞLU

Cihan Ekşioğlu, savunma sanayi, enerji ve teknoloji alanlarındaki yatırımlarıyla tanınan bir iş insanı olarak tanınıyor. Kamu ihaleleri ve devlet kurumlarıyla olan iş ilişkileri nedeniyle sıkça gündeme gelen Ekşioğlu'na 2022 yılında birçok silahlı çatışmada ve cinayette adı geçen "Barış Boyun suç örgütü" tarafından suikast hazırlığı yapıldığı ortaya çıkmıştı.

PARAMOUNT HOTEL İDDİALARI

Paramount Hotel'in ilk sahibi Atilla Uras'ın kızı Victoria Yasemin Uras, 2021'de otellerinin nasıl elden ele geçtiğiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Cihan Ekşioğlu'nun babasının vefat ettiği gün otele tankla geldiğini iddia eden Uras, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tankıyla otelimize girdi. Cihan Ekşioğlu, o ara devletin kışlalarına tadilat yapıyordu. Oteli fethetti. Ben dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim, bir devletin tankını alıyorsunuz ve o tankla yollardan gelip otele giriyorsunuz." ifadelerini kullandı. Ancak bu olayla ilgili herhangi bir kayıt ortaya çıkmamıştı.

Çağlar Şendil (Takvim.com.tr)Çağlar Şendil (Takvim.com.tr)

ÇAĞLAR ŞENDİL

Çağlar Şendil, kamuoyunda finans ve varlık yönetimi alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şendil, Mega Varlık Yönetim A.Ş.'nin genel müdürlüğünü yürütüyor. Adı, Sezgin Baran Korkmaz ve ABD'deki Kingston davasıyla bağlantılı iddialarıyla gündeme gelen Şendil'in "SBK'nın para kaynağı" olduğu iddia ediliyor.

Sinan Görkem Gökçe (Takvim.com.tr)Sinan Görkem Gökçe (Takvim.com.tr)

SİNAN GÖRKEM GÖKÇE

SBK'nın avukatı ve ortağı Sinan Görkem Gökçe, 11 Mayıs 1981 tarihinde Kırklareli'nde dünyaya geldi. Gökçe, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak hukuk kariyerine adım attı. Ticaret hukuku, şirket birleşme ve devralmaları, yatırım ve teknoloji hukuku alanlarında uzmanlaştı.

CHP'YE GİRMEK İSTİYORDU

Bazı medya organlarında, Tuncay Özkan eliyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde CHP'ye girme ve siyasi görev üstlenme iddiaları da gündeme gelmişti. Ancak Gökçe bu iddiaları kesin bir dille reddederek, siyasetten uzak durduğunu ve herhangi bir partiyle organik bağının olmadığını ifade etmişti.

Şaban Kayıkçı (Takvim.com.tr)Şaban Kayıkçı (Takvim.com.tr)

ŞABAN KAYIKÇI

Diyarbakırlı iş insanı Şaban Kayıkçı, özellikle turizm, petrokimya, deniz taşımacılığı ve gayrimenkul alanlarında adı sıkça geçmeye başlayan bir girişimci olarak biliniyor. Bazı kaynaklara göre geçmişi, kamu kurumlarında memurluk görevine kadar uzanıyor; günümüzde ise oldukça büyük iş hacmine sahip olduğu iddia ediliyor. Kayıkçı'nın adı usulsüz satış iddialarını gündeme geliyor. Özellikle Nuruosmaniye'deki 50 milyon dolar değere sahip olduğu değerlendirilen bir binanın, ipotek ve icra süreçleriyle Kayıkçı'ya devredildiği iddia ediliyor.

Kayıkçı'nın Sezgin Baran Korkmaz'la olan bağlantıların sıkça dile getirildiği görülüyor. Korkmaz'ın daha önce sahip olduğu otellerin işletmesinin Kayıkçı'ya devri, bu bağlantıların en çok konuşulan yönü.

Alpan Keskin (Takvim.com.tr)Alpan Keskin (Takvim.com.tr)

ALPAN KESKİN

Soruşturmada adı geçen Alpan Keskin, turizm ve otelcilik sektöründe uluslararası zincirlerde üst düzey görevlerde bulunan bir yönetici. Marmara Üniversitesi Otel Yönetimi mezunu olan Keskin, kariyerine Swissotel The Bosphorus İstanbul'da başladı, ardından Mandarin Oriental, The Peninsula ve Park Hyatt gibi otellerde yöneticilik yaptığı biliniyor.

Sezgin Baran Korkmazın davasında ABD ile hukuki yardımlaşma kararıSezgin Baran Korkmazın davasında ABD ile hukuki yardımlaşma kararı
Sezgin Baran Korkmaz'ın davasında ABD ile hukuki yardımlaşma kararı

