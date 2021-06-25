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    • 25.06.2021 09:12
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    Kara para aklayan Sezgin Baran Korkmaz servetini nasıl elde etti? İşte SBK'nın kirli yüzü

    SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da gözaltına alındı. Peki, milyonlarca lirayı gazetecilere verip reklamını yaptırarak kara para aklayan Sezgin Baran Korkmaz bu serveti nasıl elde etti? Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, yazısında, "Gözüne kestirdiği şirketlere senetler, çekler imzalatıyor, içeriye adamlarını sokuyor, firmanın muhasebe elemanını, avukatını satın alıp, kendi lehine kullanmaya başlıyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Güngör, SBK'nın istihbarat kaynaklarında memleketi Kars'ta PKK'ya yardım ve lojistik destek sağladığına dair bilgiler olduğunu da bildirdi.

    SBK servetini nasıl elde etti? İşte Korkmaz'ın kirli yüzü

    SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Bakan Korkmaz Avusturya'da gözaltına alındı. Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı, Avusturya'da hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın, ABD'deki bölge mahkemesinde yargılanması için ABD'ye iadesini talep edeceklerini açıkladı.


    KORKMAZ SERVETİ NASIL KAZANDI?
    Kara para aklayan Korkmaz'ın gazetecilere para verip reklamını yaptırdığı da ortaya çıkarken Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Sezgin Baran Korkmaz'ın bu serveti nasıl kazandığını köşesine taşıdı. Güngör, yazısında, "Gözüne kestirdiği şirketlere senetler, çekler imzalatıyor, içeriye adamlarını sokuyor, firmanın muhasebe elemanını, avukatını satın alıp, kendi lehine kullanmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

    İşte Güngör'ün bugünkü yazısı;

    Son günlerin en çok konuşulan ismi SBK… Birçoğunuz adını İnan Kıraç- Jan Nahum ve Paramount Otel'le duydu. Halbuki, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından hem ABD hem de Türkiye'de kaçak konumunda olan Sezgin Baran Korkmaz'ın geçmişinde de epeyce icraat (!) var.

    Size ufak bir zihin turu yaptırayım.

    Esasen Korkmaz'ın (eski soyadı Özbulcum) hikâyesini anlatmaya Ankara'dan başlamak gerekir. Bundan yaklaşık 11-12 yıl önce… O dönemde çok da tanınan birisi olmayan Korkmaz, icraya düşen, iflas noktasına gelen, zor durumdaki şirketleri ele geçirmek için her yolu deniyor. İlk olarak Ankara'da bir strafor fabrikasını gözüne kestiriyor. Fabrikadaki makinelerin seri numaralarını değiştiriyor. Makineleri icradan almış gibi gösterip Bursa Kestel'deki fabrikaya yığıyor. Sonra o fabrikada yangın çıkarıyorlar. Sigorta şirketinden 6 milyon TL para alıyor. 2010- 2015 arasında Bursa, Tekirdağ, Çerkezköy, Alanya ve Eskişehir'de 5 fabrikada daha aynı işlem uygulanıyor. Sigortadan milyonlarca lira para çarpılıyor. Bir metal şirketinin sahibinin evine otomotiv dergisi teslim ediliyor. Şirketin sahibinin ıslak imzasını alıp adına sahte senet düzenleyip, adamı borçlandırıyorlar. Tabii, Korkmaz'ın maceraları Ankara'yla bitmiyor. Adına Antalya'da da rastlıyorsunuz, Kayseri'de de, İstanbul'da da, Bursa'da da…


    Liste o kadar çok ki…


    Borajet'e, Hexagon'a, Paramount'a gelene kadar Ataç İnşaat'tan da çıkıyor, Boydak Enerji'den de… Kervansaray Otelleri'ne de bulaşıyor, Maktaş Makine'ye de, Taşyapı'ya da…

    Korkmaz'ın Ankara çevrelerinde dikkat çekmeye başlaması ise Ermeni ortağı Levon Termendzhyan (Lev Aslan Dermen) ile tanışmasından sonra oluyor. Les Ottomans'ın kapısındaki görevliye "Buraya zengin birisi gelirse haber ver" diye tembihleyen Korkmaz, o zengin kişi (!) geldiğinde harekete geçiyor. Eskortlar, siyah minibüslerle Les Ottomans'a ufak bir şovla giriyor. ABD'de hapiste bulunan ortağı Levon'a kendisini Türkiye'nin önemli bir işadamı gibi tanıtıyor. Ondan sonra ABD-Türkiye hattında kara para trafiği başlıyor. Gelen kara parayla birçok çevrede 'büyük yatırımcı' (!) olarak anılmaya başlıyor.

        Paralandıkça istihbarat emeklilerini de çalıştırmaya başlıyor ünlü avukatları da gazetecileri de… Yargıdan da emniyetten de kendisine yardım etmek isteyenler sıraya giriyor! Tabii bu süreçte kimse paranın kaynağını da sormuyor, o günlere nasıl geldiğini de…


        O da gözüne kestirdiği şirketlere senetler, çekler imzalatıyor, içeriye adamlarını sokuyor, firmanın muhasebe elemanını, avukatını satın alıp, kendi lehine kullanmaya başlıyor. O arada kullanışlı (!) basın ordusu da gerek PR'ını yaparak, gerekse alacağı şirketlerin sahiplerine itibar suikasti düzenleyerek sürece müdahil oluyor. Hileli iflas süreçleri, muvazaalı işlemler, şirketlerin içini boşaltma, çek-senet operasyonları, dolandırıcılık derken bir bakmışsınız, mallarınız uçup gitmiş…

        Polise başvursanız, mahkemeye gitseniz de hiçbir sonuç elde edemiyorsunuz.



        Nereden mi biliyorum?

        TERÖR ÖRGÜTÜ PKK BAĞLANTISI
        Poliste kasten yaralamadan tehdide, örgüt kurmaktan dolandırıcılığa kadar onlarca kaydı var. Bir tanesi için geçmişte harekete geçilmiş mi? Mahkemelerde onlarca dosyası var. Hepsi nasıl kapatılmış? İstihbarat kaynaklarında memleketi Kars'ta PKK'ya yardım ve lojistik destek sağladığına dair bilgiler bile var. O bilgiler üzerine ne yapılmış?

        Bunlar uydurma değil… Devletin ilgili birimlerinin kayıtları. Fakat bunlar geçmişte ne hikmetse, ya görülmüyor ya üstü kapanıyor.
        Ta ki, ABD'de SBK'nın şirketi Mega Varlık'ın başındaki Kingston kardeşler ve Levon Termendzhyan davası başlayana kadar…

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