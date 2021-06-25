Kara para aklayan Sezgin Baran Korkmaz servetini nasıl elde etti? İşte SBK'nın kirli yüzü

İşte Güngör'ün bugünkü yazısı;



Son günlerin en çok konuşulan ismi SBK… Birçoğunuz adını İnan Kıraç- Jan Nahum ve Paramount Otel'le duydu. Halbuki, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından hem ABD hem de Türkiye'de kaçak konumunda olan Sezgin Baran Korkmaz'ın geçmişinde de epeyce icraat (!) var.



Size ufak bir zihin turu yaptırayım.

Esasen Korkmaz'ın (eski soyadı Özbulcum) hikâyesini anlatmaya Ankara'dan başlamak gerekir. Bundan yaklaşık 11-12 yıl önce… O dönemde çok da tanınan birisi olmayan Korkmaz, icraya düşen, iflas noktasına gelen, zor durumdaki şirketleri ele geçirmek için her yolu deniyor. İlk olarak Ankara'da bir strafor fabrikasını gözüne kestiriyor. Fabrikadaki makinelerin seri numaralarını değiştiriyor. Makineleri icradan almış gibi gösterip Bursa Kestel'deki fabrikaya yığıyor. Sonra o fabrikada yangın çıkarıyorlar. Sigorta şirketinden 6 milyon TL para alıyor. 2010- 2015 arasında Bursa, Tekirdağ, Çerkezköy, Alanya ve Eskişehir'de 5 fabrikada daha aynı işlem uygulanıyor. Sigortadan milyonlarca lira para çarpılıyor. Bir metal şirketinin sahibinin evine otomotiv dergisi teslim ediliyor. Şirketin sahibinin ıslak imzasını alıp adına sahte senet düzenleyip, adamı borçlandırıyorlar. Tabii, Korkmaz'ın maceraları Ankara'yla bitmiyor. Adına Antalya'da da rastlıyorsunuz, Kayseri'de de, İstanbul'da da, Bursa'da da…