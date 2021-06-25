Kara para aklayan Sezgin Baran Korkmaz servetini nasıl elde etti? İşte SBK'nın kirli yüzü

SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Bakan Korkmaz Avusturya'da gözaltına alındı. Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı, Avusturya'da hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın, ABD'deki bölge mahkemesinde yargılanması için ABD'ye iadesini talep edeceklerini açıkladı.
KORKMAZ SERVETİ NASIL KAZANDI?
Kara para aklayan Korkmaz'ın gazetecilere para verip reklamını yaptırdığı da ortaya çıkarken Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Sezgin Baran Korkmaz'ın bu serveti nasıl kazandığını köşesine taşıdı. Güngör, yazısında, "Gözüne kestirdiği şirketlere senetler, çekler imzalatıyor, içeriye adamlarını sokuyor, firmanın muhasebe elemanını, avukatını satın alıp, kendi lehine kullanmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.
İşte Güngör'ün bugünkü yazısı;
Son günlerin en çok konuşulan ismi SBK… Birçoğunuz adını İnan Kıraç- Jan Nahum ve Paramount Otel'le duydu. Halbuki, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından hem ABD hem de Türkiye'de kaçak konumunda olan Sezgin Baran Korkmaz'ın geçmişinde de epeyce icraat (!) var.
Size ufak bir zihin turu yaptırayım.
Esasen Korkmaz'ın (eski soyadı Özbulcum) hikâyesini anlatmaya Ankara'dan başlamak gerekir. Bundan yaklaşık 11-12 yıl önce… O dönemde çok da tanınan birisi olmayan Korkmaz, icraya düşen, iflas noktasına gelen, zor durumdaki şirketleri ele geçirmek için her yolu deniyor. İlk olarak Ankara'da bir strafor fabrikasını gözüne kestiriyor. Fabrikadaki makinelerin seri numaralarını değiştiriyor. Makineleri icradan almış gibi gösterip Bursa Kestel'deki fabrikaya yığıyor. Sonra o fabrikada yangın çıkarıyorlar. Sigorta şirketinden 6 milyon TL para alıyor. 2010- 2015 arasında Bursa, Tekirdağ, Çerkezköy, Alanya ve Eskişehir'de 5 fabrikada daha aynı işlem uygulanıyor. Sigortadan milyonlarca lira para çarpılıyor. Bir metal şirketinin sahibinin evine otomotiv dergisi teslim ediliyor. Şirketin sahibinin ıslak imzasını alıp adına sahte senet düzenleyip, adamı borçlandırıyorlar. Tabii, Korkmaz'ın maceraları Ankara'yla bitmiyor. Adına Antalya'da da rastlıyorsunuz, Kayseri'de de, İstanbul'da da, Bursa'da da…
Liste o kadar çok ki…
Borajet'e, Hexagon'a, Paramount'a gelene kadar Ataç İnşaat'tan da çıkıyor, Boydak Enerji'den de… Kervansaray Otelleri'ne de bulaşıyor, Maktaş Makine'ye de, Taşyapı'ya da…
Korkmaz'ın Ankara çevrelerinde dikkat çekmeye başlaması ise Ermeni ortağı Levon Termendzhyan (Lev Aslan Dermen) ile tanışmasından sonra oluyor. Les Ottomans'ın kapısındaki görevliye "Buraya zengin birisi gelirse haber ver" diye tembihleyen Korkmaz, o zengin kişi (!) geldiğinde harekete geçiyor. Eskortlar, siyah minibüslerle Les Ottomans'a ufak bir şovla giriyor. ABD'de hapiste bulunan ortağı Levon'a kendisini Türkiye'nin önemli bir işadamı gibi tanıtıyor. Ondan sonra ABD-Türkiye hattında kara para trafiği başlıyor. Gelen kara parayla birçok çevrede 'büyük yatırımcı' (!) olarak anılmaya başlıyor.