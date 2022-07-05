Sezgin Baran Korkmaz'ın davasında ABD ile hukuki yardımlaşma kararı

KORKMAZ'IN ŞİRKETLERİNİN ORTAKLIK PAYLARINA EL KONULDU

Celse arasında 23 Mart 2022 tarihli kararda, Sezgin Baran Korkmaz ve SBK Holding A.Ş'ye ait olduğu tespit edilen şirket veya alt şirketlerden olan SBK Holding A.Ş., Komak Madeni Yağ Makina Akaryakıt Inş. Ta. Tur. Sa. T. Lt., Auto Alsat Bilişim Otomotiv Hizmetleri A.Ş., Vaniköy Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Umut İlaç ve Ticaret Sana. Ltd. Şti., Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. şirketleri ve bu şirketlerin ortak oldukları şirketler hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 17. maddesi yollamasıyla ve 5271 sayılı yasanın 128/1.f maddesi gereğince ortaklık payları nispetinde el konulmasına karar verildiği, itirazların değerlendirilmesi için dosyanın nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderildiği ve itirazların reddedildiği tutanağa geçti.

KORKMAZ'IN AVUKATI: TEDBİRLER VE TUTUKLAMA KARARI KALDIRILSIN

Sanık Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, "Müvekkilim halen tutukludur ve iade süreci devam etmektedir. Öncelikle ABD ve sonrasında Türkiye'ye iade kararı verildi. Biz ABD'ye iade kararını üst mahkemeye taşıdık. Bunun sonucunu bekliyoruz. Bu davada Türk maliyesinin hiçbir zararı yoktur. Müvekkilimin sahibi olduğu şirketler üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını ve mahkemenizce verilen tutuklama kararının kaldırılmasını ve güvence verilmesini talep ederiz. Müvekkilim Türkiye'ye gelip yargılanmak istemektedir" dedi.