CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Parti Eğitim Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Milletle inatlaşma olmaz. Başkaları gibi yukarıdan aşağıya dikte eden değil, farklı fikirleri dinleyen yaklaşımla hareket ettik.

Enflasyonla mücadelede belli bir aşama kaydeden ülkeler dahi teyakkuz halini elden bırakmıyor.

ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR



Dün Gazze soykırımını durdurma noktasında önemli bir adım attık. Liderler olarak güçlü bir irade ortaya koyduk. Hamdolsun bugün Gazze'de buruk da olsa çocukların yüzü gülüyor. Yardım gönüllüleri şükür secdesi yapıyor.

ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim'le birlikte imzaladığımız dörtlü deklarasyonun bölgemizde kalıcı barışa giden yolda yeni bir kilometre taşı olmasını ümit ediyorum.



TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR



Gazze'de inşa ve ihya konusunda Türkiye'ye önemli görev düşüyor. Gazze'de ateşkesin sağlanmasını çok kıymetli buluyoruz.

Barışın yolu bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasından geçiyor.

Birinci önceliğimiz hayat pahalılığı sorununu kökten çözmektir. Hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız.

KİRALIK KONUTTA YENİ DÖNEM



Projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yani vatandaş gelsin kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün bunlara fırsat vermeyip, devlet bu sosyal konutları kiraya verip, ucuz kiralama sürecini başlatacağız. 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz.