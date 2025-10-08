Ankara, Bursa ve İzmir’den sonra Edirne’de aynı tablo! Susuz kalan öğrenciler CHP’li belediyeye tepki gösterdi!

Edirne'de günlerdir süren su kesintileri nedeniyle KYK yurdunda kalan öğrenciler, kişisel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları gerekçesiyle yurt önünde eylem yaparak CHP'li belediyeye tepki gösterdi. "SU İSTİYORUZ!" Akşam saatlerinde bir yurtta toplanan öğrenciler, "Su istiyoruz!" sloganları atarak Edirne Belediyesi'ni protesto etti. Eylem, kısa sürede diğer yurtlardan gelen öğrencilerin de katılımıyla büyüdü. Gençler, "Edirne öğrencisiz olmaz" ve "Yeter artık, çözüm istiyoruz" sloganlarıyla seslerini duyurmaya çalıştı.

Duş alamayan öğrenciler Edirne Belediyesi’ni protesto etti (İHA) GENCAN'I ADIYLA ÇAĞIRARAK PROTESTO ETTİLER Öğrenciler, günlerdir duş alamadıklarını, yemekhane ve tuvaletlerde hijyenin sağlanamadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Bazı öğrenciler, sosyal medyada Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı etiketleyerek su kesintilerinin bir an önce son bulmasını talep etti. Eylemde de öğrenciler belediye başkanının sorunlarını çözmesi için adıyla çağrı yaparak slogan attılar.