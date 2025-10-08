PODCAST CANLI YAYIN

Ankara, Bursa ve İzmir’den sonra Edirne’de aynı tablo! Susuz kalan öğrenciler CHP’li belediyeye tepki gösterdi!

Yolsuzluk davalarıyla sık sık gündeme gelen CHP’li belediyeler, altyapı çalışmalarındaki beceriksizlikleriyle de tepki topluyor. Ankara, Bursa ve İzmir’den sonra Edirne’de de susuz kalan vatandaşlar CHP’li belediyeye tepki gösterdi. Edirne Belediyesi’nin altyapı çalışmalarını gerekçe göstererek günlerdir su verememesi sonucu, yurtlarda kalan binlerce öğrenci susuzlukla mücadele ediyor.

Edirne'de günlerdir süren su kesintileri nedeniyle KYK yurdunda kalan öğrenciler, kişisel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları gerekçesiyle yurt önünde eylem yaparak CHP'li belediyeye tepki gösterdi.

"SU İSTİYORUZ!"

Akşam saatlerinde bir yurtta toplanan öğrenciler, "Su istiyoruz!" sloganları atarak Edirne Belediyesi'ni protesto etti. Eylem, kısa sürede diğer yurtlardan gelen öğrencilerin de katılımıyla büyüdü. Gençler, "Edirne öğrencisiz olmaz" ve "Yeter artık, çözüm istiyoruz" sloganlarıyla seslerini duyurmaya çalıştı.

GENCAN'I ADIYLA ÇAĞIRARAK PROTESTO ETTİLER

Öğrenciler, günlerdir duş alamadıklarını, yemekhane ve tuvaletlerde hijyenin sağlanamadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Bazı öğrenciler, sosyal medyada Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı etiketleyerek su kesintilerinin bir an önce son bulmasını talep etti.

Eylemde de öğrenciler belediye başkanının sorunlarını çözmesi için adıyla çağrı yaparak slogan attılar.

"BELEDİYE ÖĞRENCİYİ UNUTTU"

Yurt bahçesinde gece boyunca süren eylemde öğrenciler, belediyenin kriz karşısında yetersiz kaldığını savundu.

Protestoya katılan bir öğrenci, "Biz buraya eğitim görmek için geldik, temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz. Belediye öğrenciyi unuttu." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Edirne Belediyesi'nden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, öğrenciler su kesintilerinin devam etmesi halinde eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi. Öğrencilerin eyleminin ardından itfaiye ekipleri tankerler ile yurda su taşıdı.

CHPli belediyelerde su krizi! Ankara, Bursa ve İzmir...Suya muhtaç hale getirdiler!CHPli belediyelerde su krizi! Ankara, Bursa ve İzmir...Suya muhtaç hale getirdiler!

