PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Başkan Yardımcısı'nın çarptığı çocuk hayatını kaybetti! Kazanın ardından serbest bırakıldığı öğrenildi

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Ece Bozbay’ın aracının çarptığı 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. 25 Eylül’de Selçuk ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana gelen kazada, Ece Bozbay yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Sıraç Özberkent’e çarpmıştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li Başkan Yardımcısı'nın çarptığı çocuk hayatını kaybetti! Kazanın ardından serbest bırakıldığı öğrenildi

İzmir'in Selçuk ilçesinde 25 Eylül'de CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Ece Bozbay'ın aracının çarptığı 12 yaşındaki Sıraç Özberkent, tedavi gördüğü hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

SERBEST BIRAKILDIĞI ÖĞRENİLDİ!

Kazanın ardından gözaltına alınan Bozbay'ın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaza, 25 Eylül'de Selçuk ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Ece Bozbay yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Sıraç Özberkent'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Ece Bozbay(Takvim.com.tr)CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Ece Bozbay(Takvim.com.tr)

KÜÇÜK SIRAÇ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ!

Yoğun bakımda 12 gün boyunca yaşam mücadelesi veren küçük Sıraç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özberkent'in cenazesi, Selçuk'ta öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ülkü Ece Bozbay'ın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde Filistin mesajı: İsrail bölgeye tehdittir! | Ortak alfabe mesajı
Ahmed Şara Şam’da YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi | Barrack da katıldı: Toplantıdan kapsamlı ateşkes çıktı
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a TDT çıkarması! Gebele'de imzalar atıldı | Ankara'dan ortak alfabe adımı
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başladı: Katar'dan "darboğaz" açıklaması | Hamas şartlarını açıkladı
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 13 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
Türk Telekom
CHP'li belediyelerde su krizi! Ankara, Bursa ve İzmir...Suya muhtaç hale getirdiler!
Azerbaycan'da "Türk" zirvesi! Aliyev Başkan Erdoğan'ı böyle karşıladı
55 İLE SARI VE TURUNCU KOD! Fırtına, sel, taşkın... 3. dalga geliyor! MGM saatli uyardı: Gök gürültülü sağanak etkisini artıracak
Emeklilik hayaliniz bir harfle bitebilir: SGK’dan uyarı geldi! Hizmet dökümünde “K” yazıyorsa dikkat
MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir İmralı çıkışı daha: YPG-SDG'ye çağrı yapsın | CHP'den hiçbir halt olmaz
İçsel yolculuk Julieta’yı hikayenin başladığı yere getirdi: Kuruluş Osman’ı izledikten iki yıl sonra Müslüman oldum!
CHP’de kriz kampı! Özgür Özel o isimle tartıştı: Hemen kankana yetiştiriyorsun | Korku başladı: Yolsuzluk iddianamesi geliyor
EMEKLİYE 32 BİN TL PROMOSYON: SSK BAĞ-KUR'lu için 12 bankadan ekim ayı dopingi! Halkbank, Ziraat, Garanti...
Gazze’de iki yıllık soykırım! On binlerce şehit, on binlerce yaralı: İsrail tüm kaynakları yok ediyor
Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları Ürdün'de
Trafikte yeni dönem: Cezalar sil baştan! Hangi hallerde ehliyet iptal edilecek? Bakan Yerlikaya açıkladı
TABLO TABLO ZAMLI TARİFE: Ocak 2026'da pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Oranlar yenileniyor
Son dakika! Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı