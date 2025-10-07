CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Ece Bozbay(Takvim.com.tr)

KÜÇÜK SIRAÇ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ!

Yoğun bakımda 12 gün boyunca yaşam mücadelesi veren küçük Sıraç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özberkent'in cenazesi, Selçuk'ta öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ülkü Ece Bozbay'ın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.