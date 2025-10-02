Siyaset sahnesi bir araya geldi! TBMM'de yoğun gündem...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu:



Halkın doğrudan oylarıyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak, bu kürsüde, yani milletin kürsüsünde, sizinle aynı heyecanı tadıyor; sizlerin gururuna ortak olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.



Her zaman söylediğimiz gibi asıl olan milletin ve memleketin esenliğidir, huzurudur. Büyük ve güçlü Türkiye ülküsüne giden yolda, hepimiz biriz, beraberiz.



TBMM, daima hakkın, haklının ve mazlumun yanında olmuştur. İsrail yönetiminin Gazze'de ve Filistin'in diğer bölgelerinde iki yıldır sürdürdüğü soykırıma, bölgede estirdiği devlet terörüne en güçlü tepki 86 milyon vatandaşımızın temsil edildiği bu koltuklardan yükseldi.



1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar, inşallah mücadelemiz sürecek.



Ne şahsımız ne de arkadaşlarımız, birileri gibi Filistin davasıyla 2 yıl önce tanışmadık, biz bu davaya ömrümüzü adadık.



Allah izin verirse son nefesimize kadar da Filistin'in ve ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in hakkını korkusuzca savunmaya devam edeceğiz.



Şundan hiçbir şüphe duymuyorum, inşallah tarih, Gazze'deki bu omurgalı duruşumuz sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni çağının vicdan abidesi olarak altın harflerle yazacaktır.



Terörsüz Türkiye idealimizin mimarlarından olan Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez de huzurlarınızda ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi ifade ediyorum.



Sürecin son derece hassas olduğunun farkındayız. Buradan, Meclis kürsüsünden tekrar ifade etmek isterim, Türkiye Cumhuriyeti devleti, hiçbir dünyevi güç karşısında diz çökmez, boyun eğmez, taviz vermez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz.



Özellikle şehitlerimizin muhterem aileleri ve gazilerimiz bilsinler ki onların aziz hatıralarına gölge düşürecek hiçbir adımın atılmasına ne hükümet olarak biz ne Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ne de bu yüce Meclis müsaade edecektir.



Hedefimiz terörün bitmesi, kardeşliğin kuvvetlendirilmesidir. Türkiye, Türkiye'deki Kürtlerin anavatanı olduğu kadar Türkiye sınırları dışındaki Kürtlerin de en büyük, en samimi, en güvenilir hamisi, kardeşi, sığınağıdır.



'MEŞRUİYET KAYNAĞI MİLLETİMİZİN İRADESİDİR'

Erdoğan, TBMM açılış törenine katılmayan CHP'ye de sert mesaj gönderdi. "Türkiye'de tek bir meşruiyet kaynağı vardır; o da aziz milletimizin tertemiz iradesidir. Millet de bu iradesini yürütmede seçilmiş Cumhurbaşkanı, yasamada milletvekilleri aracılığıyla kullanır. Bazı muhalefet aktörlerinin belli periyotlarla, özellikle ortaya dökülen kimi skandalları perdelemek için gündeme getirdiği suni tartışmalar, milletimizin 14-28 Mayıs seçimlerinde ortaya koyduğu iradeye saygısızlıktır; büyük bir hürmetsizliktir" dedi.



F-35 İÇİN TAKIPTEYİZ

Başkan Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, F-35 ile ilgili soruya "Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım. Bundan sonra ne olacağını takip ediyoruz" şeklinde yanıt verdi.



Başkan Erdoğan, yeni yasama yılı resepsiyonunda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile de sohbet etti