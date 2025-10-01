Milli gururumuz KIZILELMA'dan yeni başarı: Orta irtifa testleri başarıyla tamamlandı

Baykar'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı KIZILELMA, test sürecine devam ediyor. Projenin üçüncü prototipi olan PT-3 bu kez orta irtifada yapılan sistem tanımlama ve performans uçuşunu başarıyla tamamladı.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre KIZILELMA, 0,6 Mach hızında gerçekleştirdiği denemede tüm performans kriterlerini yerine getirdi. Ayrıca uçuş testi, Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla takip edildi.
AKINCI İLE TAKİP
Baykar'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı KIZILELMA, test sürecine devam ediyor. Projenin üçüncü prototipi olan PT-3 bu kez orta irtifada yapılan sistem tanımlama ve performans uçuşunu başarıyla tamamladı. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre KIZILELMA, 0,6 Mach hızında gerçekleştirdiği denemede tüm performans kriterlerini yerine getirdi. Ayrıca uçuş testi, Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla takip edildi.
'TAM TEŞEKKÜLLÜ SAVAŞ SİSTEMİNE GEÇİŞ'
İspanyol havacılık sitesi Aviacion Online, Kızılelma'nın bu başarısını "tam teşekküllü bir savaş sistemine geçişte kritik adım" sözleriyle duyurdu.
'TARİHİ EŞİK'
Haberde, Kızılelma'nın iki adet TOLUN mühimmatı ile gerçekleştirdiği uçuşun, mühimmat entegrasyonunun ilk kez doğrulanması açısından "tarihi bir eşik" olduğuna dikkat çekildi. Site, Baykar'ın açıklamasına atıfla, uçağın hem iç hem de dış silah istasyonlarıyla farklı türden füze ve bombaları taşıyabileceğini ve bunun da Kızılelma'yı "çok rollü bir savaş platformu" haline getirdiğini yazdı.