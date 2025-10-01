PODCAST CANLI YAYIN

Milli gururumuz KIZILELMA'dan yeni başarı: Orta irtifa testleri başarıyla tamamlandı

Türk savunma sanayisinin gururu milli insansız savaş uçağı KIZILELMA, PT-3 prototipiyle gerçekleştirilen zorlu orta irtifa sistem tanımlama ve performans testlerinden başarıyla geçti. İşte detaylar...

Baykar'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı KIZILELMA, test sürecine devam ediyor. Projenin üçüncü prototipi olan PT-3 bu kez orta irtifada yapılan sistem tanımlama ve performans uçuşunu başarıyla tamamladı.
KIZILELMA PT-3, fotoğraf (AA)KIZILELMA PT-3, fotoğraf (AA)

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre KIZILELMA, 0,6 Mach hızında gerçekleştirdiği denemede tüm performans kriterlerini yerine getirdi. Ayrıca uçuş testi, Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla takip edildi.

AKINCI İLE TAKİP

Baykar'ın paylaşımıBaykar'ın paylaşımı


'TAM TEŞEKKÜLLÜ SAVAŞ SİSTEMİNE GEÇİŞ'

İspanyol havacılık sitesi Aviacion Online, Kızılelma'nın bu başarısını "tam teşekküllü bir savaş sistemine geçişte kritik adım" sözleriyle duyurdu.

KIZILELMA PT-3, fotoğraf (AA)KIZILELMA PT-3, fotoğraf (AA)

'TARİHİ EŞİK'

Haberde, Kızılelma'nın iki adet TOLUN mühimmatı ile gerçekleştirdiği uçuşun, mühimmat entegrasyonunun ilk kez doğrulanması açısından "tarihi bir eşik" olduğuna dikkat çekildi. Site, Baykar'ın açıklamasına atıfla, uçağın hem iç hem de dış silah istasyonlarıyla farklı türden füze ve bombaları taşıyabileceğini ve bunun da Kızılelma'yı "çok rollü bir savaş platformu" haline getirdiğini yazdı.

KIZILELMA PT-3, fotoğraf (AA)KIZILELMA PT-3, fotoğraf (AA)

'YALNIZCA SİLAHLI DRON DEĞİL'

Aviacion Online'a göre Kızılelma, yalnızca bir silahlı dron değil; manevra yeteneği, savaş uçaklarıyla ağ üzerinden ortak görev icra edebilme kapasitesi ve kendi AESA radarı ile ABD, Avrupa ve Çin'de geliştirilen son nesil muharip insansız sistemlerle aynı kategoriye yükseliyor.

BAYRAKTAR AKINCI, fotoğraf (AA)BAYRAKTAR AKINCI, fotoğraf (AA)

Haberde 5 bin 500 kg kalkış ağırlığı, 1.500 kg faydalı yük, 800 km/s hıza ulaşma ve 5 saat havada kalabilme kabiliyeti gibi teknik bilgilere de yer verildi. Kızılelma'nın Ukrayna yapımı AI-322F turbofan motoruyla uçtuğu, nihai konfigürasyonda ise düşük radar görünürlüğü için iç silah bölmelerine sahip olacağı belirtildi.


'EŞ ZAMANLI ÇOKLU HEDEF İMHA KAPASİTESİ'

Öte yandan haberde, ilk testin ana aktörü Aselsan TOLUN mühimmatının özellikleri de öne çıkarıldı. Haberde, TOLUN'un 139 kg ağırlığı, 100 kilometrenin üzerindeki menzili, 1 metreye kadar beton delme kabiliyeti ve aynı uçakta çoklu taşıma sistemiyle dörderli paket halinde kullanılabilmesinin "Türkiye'ye eş zamanlı çoklu hedef imha kapasitesi kazandırdığı" vurgulandı.

KIZILELMA PT-3, fotoğraf (AA)KIZILELMA PT-3, fotoğraf (AA)

'BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ VİZYONU'

Aviacion Online, tüm bu özelliklerin Türkiye'nin "bağımsız savunma sanayii vizyonunu" güçlendirdiğini belirterek, Kızılelma'nın gelecekte hem hava-hava hem de hava-yer operasyonlarında görev alabileceğini yazdı. Haberde ayrıca bu gelişmenin Ankara'nın "gökyüzündeki stratejik dengeleri değiştirme hedefinin" bir parçası olduğu ifade edildi.

KIZILELMA PT-3, fotoğraf (AA)KIZILELMA PT-3, fotoğraf (AA)

BAYRAKTAR KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

5 Saat Havada Kalış Süresi

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

0.6 Mach Seyir Hızı

0.9 Mach Maksimum Hız

30.000 Feet Operasyonel İrtifa

500 nm Görev Yarı Çapı

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

