Savunma sanayinde yerli motor devri! Karada, havada, denizde tam bağımsızlık

Türk savunma sanayii, "tam bağımsızlık" hedefi doğrultusunda motor teknolojilerinde büyük işlere imza atmaya devam ederken, örtülü ya da açık olsun tüm ambargolara rağmen birçok askeri platformda yerli ve milli motorların kullanımı yaygınlaşıyor. Artık kara araçlarından savaş uçaklarına, deniz sistemlerinden füzelere kadar birçok alanda Türk mühendislerinin geliştirdiği motorlar kullanılıyor.

Türk savunma sanayisi, motor teknolojilerinde karşı karşıya kaldığı ambargolara rağmen, "tam bağımsızlık" hedefi doğrultusundaki çalışmalarla kara, hava, deniz ve füze sistemlerinde kritik kabiliyetleri yerli ve milli çözümlerle karşılamaya başladı.

SERİ ÜRETİM BAŞARIYLA YÜRÜTÜLÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara unsurlarının kullandığı VURAN ve KİRPİ araçlarına TUNA motorunun entegrasyonu tamamlandı.

Tank taşıyıcı ve lojistik araçları için geliştirilen AZRA Gen-2 test faaliyetleri devam ederken, yeni nesil paletli araçlarda görev yapacak UTKU motoru ve ALTAY Tankı için geliştirilen BATU motorunun geliştirme ve test faaliyetleri tamamlandı. ⁠

EYLEM PLANLARI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İnsansız hava araçlarında Bayraktar TB3'e güç veren PD200 motoru envantere girdi, GÖKBEY helikopterinde kullanılacak TS1400 motorunun sertifikasyon testleri devam ediyor, seri üretim çalışmaları da başarıyla yürütülüyor.

Marlin SİDA için LEVEND motoru, ULAQ SİDA için Marin X7 entegrasyonları yapıldı, MİLGEM gemileri için MAVİ BATU bağımsız çözümünün hayata geçirilmesi için test faaliyetleri tamamlandı.

Motor konusundaki strateji ve eylem planları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından oluşturulan Gaz Türbinli Motor Yol Haritası, Kara Araçları İçin Güç Grubu Yol Haritası, Milli Dizel Deniz Motorları Yol Haritası ve Milli Deniz Tipi Elektrikli Tahrik Sistemleri Yol Haritası doğrultusunda sürdürülüyor.

Motor geliştirme projeleri kapsamında, ihtiyaç duyulan askeri motorların yerli ve milli imkanlarla karşılanması amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Atılan adımlarla, milli platformların motor gibi kritik bir alt sistemdeki yurt dışı bağımlılığının sonlandırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün verdiği bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara unsurlarının kullandığı VURAN ve KİRPİ araçlarına TUNA motorunun entegrasyonu tamamlandı, yerli motorlu araçlar envantere girdi.

PD200 ENVANTERE GİRDİ

Tank taşıyıcı ve lojistik araçları için geliştirilen AZRA Gen-2 test faaliyetleri başarıyla devam ediyor. Yeni nesil paletli araçlarda görev yapacak UTKU motoru ve ALTAY tankı için geliştirilen BATU motorunun geliştirme ve test faaliyetleri tamamlandı, hem UTKU hem BATU'nun transmisyon test çalışmaları da başarıyla sürdürülüyor.

⁠İnsansız hava araçlarında Bayraktar TB3'e güç veren PD200 motoru envantere girdi, ANKA ve AKSUNGUR'a entegre edilen PD170 motoru ile test faaliyetleri devam ediyor, KARGI İHA için PG50 motoru ile bağımsız kabiliyetler elde edildi. GÖKBEY helikopterinde kullanılacak milli TS1400 turboşaft motorunun sertifikasyon testleri devam ediyor, seri üretim çalışmaları da başarıyla yürütülüyor.

YENİ NESİL FÜZE MOTORLARI

Füze ve mühimmatlardan ATMACA ve SOM için KTJ3200, ÇAKIR için KTJ1750, KARA ATMACA için KTJ3700 jet motorları geliştirildi ve başarıyla kullanılıyor.

İlaveten, yeni nesil füze motorları geliştirme çalışmaları devam ediyor. Deniz platformlarından Marlin SİDA için LEVEND motoru, ULAQ SİDA için Marin X7 entegrasyonları yapıldı, MİLGEM gemileri için MAVİ BATU bağımsız çözümünün hayata geçirilmesi için test faaliyetleri tamamlandı.

Jet motorları ve ileri aşama faaliyetleri kapsamında ANKA-III için geliştirilen TF6000 turbofan motoru başarıyla çalıştırıldı, KIZILELMA için TF10000 geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Milli Muharip Uçak KAAN'ın ana motoru TF35000 ve yardımcı güç ünitesi APU60 için geliştirme faaliyetleri başarıyla sürüyor.

Türkiye, motor teknolojilerinde oluşturduğu bu geniş yelpazeyle kara, hava, deniz ve füze sistemlerinde ihtiyaç duyulan kritik kabiliyetleri artık yerli ve milli imkanlarla karşılamaya başladı.

