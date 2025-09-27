PODCAST CANLI YAYIN

Mavi Vatan'a milli uzun menzil hava savunma yeteneği geliyor: SİPER 1-D atışlı testi tamamlandı

Türk savunma sanayisinin "mavi vatan"da milli hava savunma kabiliyetini artırma çalışmaları, uzun menzilli SİPER 1-D füzesiyle güçleniyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan SİPER Projesi kapsamında milli imkanlarla geliştirilen SİPER 1-D güdümlü mermisinin test faaliyetleri devam ediyor.

SİPER 1-D GÜDÜMLÜ MERMİ

Milli imkanlarla geliştirilen SİPER 1-D güdümlü mermisi, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) üzerinden gerçekleştirilen atışlı testi tamamladı.

Bu kapsamda MİDLAS üzerinden gerçekleştirilen atışlı test faaliyeti tamamlandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, test faaliyetine ilişkin görüntüleri 'Başarı Mavi Vatan'da yazıldı' notu ile sosyal medya hesabından paylaştı.

Görgün, "Bu başarıyla, kendi gemisinden, kendi lançerinden, kendi uzun menzilli hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkeler arasındaki yerimizi daha da güçlendirdik. Başarıya katkı sunan Milli Savunma Bakanlığımıza, sahada her zaman yanımızda olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli personeline, başkanlığımız personeline ve tüm ROKETSAN mühendislerimize, teşekkür ediyorum." Bugün yazılan bu gurur, aynı zamanda Deniz Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümüne anlamlı bir armağan oldu. Kara, hava ve denizlerde tam bağımsız savunma hedefimize doğru azimle, kararlılıkla, mühendislerimizin alın teriyle" ifadelerine yer verildi.

TCG İSTANBUL'A ENTEGRE

MİDLAS, geliştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk milli fırkateyni "TCG İstanbul"a entegre edilmişti. MİDLAS ile gemiden orta irtifa HİSAR-D RF füzesiyle başarılı atış testleri yapılmıştı.

