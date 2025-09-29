İki kardeş DMD'den kurtulmak için yardım bekliyor...

Trabzon'da yaşayan Ferhat ve Nuray Sansar çiftinin çocuklarından Yavuz Berkay'a (10), 6 yaşındayken Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konuldu. 6 yaşındaki kardeşinin de zamanla aynı hastalığı taşıdığı belirlendi. (DMD) ile savaşan Yavuz Berkay ve Muhammed Eren tedavileri için destek bekliyor. 2 kardeşin tedavisi için 6 milyon dolara ihtiyaç var. Tedavi için henüz daha bir milyon dolara ulaşılamadı. Aile, Trabzon Valiliğinin onayıyla resmi yardım kampanyası başlattı. Dünyada nadir görülen hastalık, zamanla çocukların kaslarını zayıflatıyor ve günlük yaşamlarını daha zor hale getirirken aile yıllardır çocuklarının sağlığına kavuşması için mücadele veriyor.



'GÖZLERİMİN ÖNÜNDE ERİYORLAR'

Anne Nuray Sansar, "Bir annenin evlatlarının adım adım gücünü kaybetmesini izlemesi gerçekten dayanılmaz" dedi. Baba Ferhat Sansar, "Çocuklarımın gözlerimin önünde erimesine yüreğim dayanmıyor. Valiliğimizden Allah razı olsun kampanya yapmamıza izin verdi. Bizim için bir umut ışığı doğdu. İnşallah bu ışık ile yavrularımız sağlığına kavuşur" diye konuştu.



'OYNAMAK İSTİYORUM'

Yavuz Berkay Sancar, "Arkadaşlarım koşarken ben izliyorum. Onlar gibi oynamak istiyorum. Bazen hayal kuruyorum, güçlü olup hiç yorulmadan koştuğumu görüyorum" dedi.