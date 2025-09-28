İzmir'de eylem bitti çöpler duruyor

İzmir'i susuzluğun yanı sıra çöpe ve mikroba mahkum eden CHP, bu başarısızlığını istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. İzmir'in Karşıyaka Belediyesi’nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçilerin, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylem, 25 Eylül akşamı sona ermesine rağmen kentin işlek bazı cadde ve sokaklarında çöplerin halen toplanmaması tepkilere neden oldu. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Karşıyaka ve Buca'da çöp dağlarının sebebinin CHP'li ilçe belediyeler olduğunu itiraf etmişti.