CHP'de yine kurultay...

CHP'de şaibeli kurultay davasını çıkmaza sokabilmek amacıyla planlanan olağanüstü kurultay bugün saat 10.00'da başlayacak. Nisan ayında yine mutlak butlan tedirginliğiyle olağanüstü kurultayı toplayan parti yönetimi, kasım ayı başında ise 39. Olağan Kurultay'ı yapmayı planlıyor. Para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi gündemi sarsan iddialarla anılan 2023 yılındaki olaylı kurultay, parti içi şikayetler ve itiraflarla mahkemelik olmuştu.



ALIŞKANLIĞA DÖNÜŞTÜ

Söz konusu kurultay ile göreve gelen mevcut parti yönetimi, ilk duruşmadan bu yana dava sürecini manipüle edip sonuçsuz bırakabilmek için her yolu denemeye devam ediyor. Ay başında mahkeme kararıyla İstanbul il yönetimine el çektirilmesi sonrası büyük panik yaşayan CHP yönetimi, nisan ayında olduğu gibi bir kez daha kurultay kartına sarıldı.



MAHKEME KORKUSU

Bugünkü kurultayda genel başkan, PM, YDK hakkında ayrı ayrı güven oylaması yapılacak. Ardından yine bu makamlara dönük olarak seçimler gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tek aday olması ve A takımını bozmayarak yola devam etmesi bekleniyor. Hukuki açıdan büyük panik yaşayan CHP yönetimi, 24 Ekim'deki davada herhangi bir sorun çıkmaması adına İstanbul il delegeleri ile PM ve MYK üyelerine bu seçimde oy kullandırmayacak.



MUHALİFLERDEN PROTESTO

Genel merkezin delege ve örgüt üzerindeki baskıcı tutumu, parti içi muhalefetin tepkisini çekmeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı partililer, tepki amacıyla bugünkü olağanüstü kurultaya katılmayacak.



CHP'nin en alışık olduğu etkinlik Kurultay yapmak. Bugün de olağanüstüsü var. Birkaç hafta sonra da olağanı