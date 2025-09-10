PODCAST CANLI YAYIN

Derin Amerika ve MOSSAD'dan "Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan" tehdidi! CIA'ci Rubin İsrail'e "İstanbul'u vur" dedi: NATO onları korumaz

Terör devleti İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ı vurdu. Gözü dönmüş Netanyahu'nun Orta Doğu'da "bölgesel kıyamet" peşinde olduğu görülürken MOSSAD güdümündeki hesaplar Başkan Erdoğan'a "ölüm" tehdidinde bulunup Külliye'nin koordinatlarını verdi. "Bir sonraki hedef Ankara, İstanbul ve Erdoğan" paylaşımları yapıldı. Derin Amerika ise İsrail'in olası saldırısında NATO'ya "5. maddeyi işletme Türkiye'yi koruma" baskısı yapıyor. Sahneye yine CIA'ci Michael Rubin sürüldü. Rubin, İsrail'e "Hedef İstanbul" deyip "Türkler ya Hamas'ı şimdi iade ederler ya da Hamas'a ev sahipliği yapan herhangi bir yapıdan en az 150 fit uzakta dururlar" tehdidi savurdu.

Terör devleti İsrail'in tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları hız kesmeden sürüyor.

İsrail son 3 günde Gazze, Suriye, Lübnan ve Katar'a saldırdı. Katar'ın toprak bütünlüğünü hedef alan son saldırıda Doha'daki Hamas heyeti müzakere masasında hedef alındı. Gözü dönmüş Netanyahu hükümetinin Orta Doğu'da çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğu bir kez daha anlaşıldı.

Türkiye, bu saldırıya en üst perdeden yanıt verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak; ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz" dedi.

MOSSAD TROLLERİNDEN KÜSTAH PAYLAŞIM: BİR SONRAKİ HEDEF ANKARA, İSTANBUL VE ERDOĞAN

İsrail'in Katar'daki saldırısı sonrası MOSSAD güdümündeki hesaplar bir sonraki hedefin Türkiye olacağını yazdı. İstanbul'un ve Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin koordinatları paylaşıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden küstah paylaşımlar yapıldı.

"YENİ ORTA DOĞU'DA HESAP VERME ZORUNLULUĞU VAR, YAKINDA TÜRKLER DE ANLAYACAK"

Avi Avidan kullanıcı adına sahip bir MOSSAD hesabı, Başkan Erdoğan ve Hamas'ın şehit lideri İsmail Haniyye'nin görüntülerini paylaşıp "Yeni Orta Doğu'da hesap verme zorunluluğu var, Hizbullah anladı, Husiler anladı, Esad anladı, HTŞ anladı, Hamas anladı, Katar anladı, İran anladı. Yakında Türkler de aynısını anlayacak" tehditleri savurdu.

SİYONİST MASRİ TEHDİTLER SAVURDU: DOHA'YA SALDIRAN ANKARA'YA DA SALDIRABİLİR

İsrailli gazeteci Meir Masri, "Bugün Katar yarın Türkiye" paylaşımında bulundu. Masri, "Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir" dedi.

CIA BÖLGESEL KIYAMET PEŞİNDE

MOSSAD güdümlü etki ajanlarının Türkiye'yi tehdit eden paylaşımlarının yanı sıra CIA ajanları da "bölgesel kıyamet" peşinde.

Azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin, böylesi bir dönemde yine sahneye çıktı.

RUBIN: "SIRADA TÜRKİYE VAR"

CIA-Pentagon'un psikolojin harp elemanı Rubin, Katar'ın vurulmasının ardından "Sırada Türkiye var" dedi.

İSRAİL'E "HEDEF İSTANBUL" DEDİ: "NATO TÜRKİYE'Yİ KORUMAZ"

National Security Journal'da bir makale kaleme alan Rubin, İsrail'e İstanbul'u hedef gösterdi, NATO'ya da "5. maddeyi işletmeyin Türkiye'yi korumayın" çağrısı yaptı.

"Türkiye'nin NATO üyeliği İsrail saldırısına karşı koruma sağlamayacak" diyen CIA ajanı, "İsveç ve Finlandiya için Türkiye'yi veto etmek makul bir seçenek" dedi.



"TÜRKLER YA HAMAS'I İADE EDER YA DA..."

Michael Rubin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan"İsrail karşıtı ve Yahudi karşıtı söylemlerini artırıp Türkiye'yi terörü destekleyen bir devlete dönüştürürdü" diyerek hedef aldı. İsrail'in bu sebeple Türkiye'yi vurması gerektiğini yazdı.

Hamas'ın iade edilmesini isteyip "Eğer Türkler akıllı davranırlarsa, ya Hamas'ı şimdi iade ederler ya da kendi güvenlikleri için Hamas'a ev sahipliği yapan herhangi bir yapıdan en az 150 fit uzakta dururlar" şeklinde konuştu.

Şu ifadeleri kullandı:

Polonyalılar bir fıkra anlatıyor. Hem bir Alman'a hem de bir Rus'a ateş etmek zorunda kalsalar, önce kimi hedef alırlardı? Cevap: Alman. Sebep: Zevkten önce iş. Erdoğan, İsrail karşıtı ve Yahudi karşıtı söylemlerini artırıp Türkiye'yi terörü destekleyen bir devlete dönüştürürken, aynı fıkra İsrail için de geçerli olabilir; ancak Katar ve İran Almanya'nın yerine geçer ve Türkiye de İran rolünü üstlenir.

Bilindiği üzere Rubin, azılı bir Başkan Erdoğan düşmanı.

"GELECEKTEKİ TÜRKİYE-İSRAİL SAVAŞININ PROVASI"

Haziran 2025'teki İran ve İsrail arasındaki "12 gün savaşları" sırasında CIA ajanı Rubin, "İran-İsrail savaşı gelecekteki Türkiye-İsrail savaşının provası" demişti.

