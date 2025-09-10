Derin Amerika ve MOSSAD'dan "Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan" tehdidi! CIA'ci Rubin İsrail'e "İstanbul'u vur" dedi: NATO onları korumaz





"TÜRKLER YA HAMAS'I İADE EDER YA DA..."



Michael Rubin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "İsrail karşıtı ve Yahudi karşıtı söylemlerini artırıp Türkiye'yi terörü destekleyen bir devlete dönüştürürdü" diyerek hedef aldı. İsrail'in bu sebeple Türkiye'yi vurması gerektiğini yazdı.



Hamas'ın iade edilmesini isteyip "Eğer Türkler akıllı davranırlarsa, ya Hamas'ı şimdi iade ederler ya da kendi güvenlikleri için Hamas'a ev sahipliği yapan herhangi bir yapıdan en az 150 fit uzakta dururlar" şeklinde konuştu.



Şu ifadeleri kullandı:



Polonyalılar bir fıkra anlatıyor. Hem bir Alman'a hem de bir Rus'a ateş etmek zorunda kalsalar, önce kimi hedef alırlardı? Cevap: Alman. Sebep: Zevkten önce iş. Erdoğan, İsrail karşıtı ve Yahudi karşıtı söylemlerini artırıp Türkiye'yi terörü destekleyen bir devlete dönüştürürken, aynı fıkra İsrail için de geçerli olabilir; ancak Katar ve İran Almanya'nın yerine geçer ve Türkiye de İran rolünü üstlenir.



Bilindiği üzere Rubin, azılı bir Başkan Erdoğan düşmanı.