Derin Amerika ve MOSSAD'dan "Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan" tehdidi! CIA'ci Rubin İsrail'e "İstanbul'u vur" dedi: NATO onları korumaz

Terör devleti İsrail'in tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları hız kesmeden sürüyor.
İsrail son 3 günde Gazze, Suriye, Lübnan ve Katar'a saldırdı. Katar'ın toprak bütünlüğünü hedef alan son saldırıda Doha'daki Hamas heyeti müzakere masasında hedef alındı. Gözü dönmüş Netanyahu hükümetinin Orta Doğu'da çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğu bir kez daha anlaşıldı.
Türkiye, bu saldırıya en üst perdeden yanıt verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak; ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz" dedi.
MOSSAD TROLLERİNDEN KÜSTAH PAYLAŞIM: BİR SONRAKİ HEDEF ANKARA, İSTANBUL VE ERDOĞAN
İsrail'in Katar'daki saldırısı sonrası MOSSAD güdümündeki hesaplar bir sonraki hedefin Türkiye olacağını yazdı. İstanbul'un ve Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin koordinatları paylaşıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden küstah paylaşımlar yapıldı.
"YENİ ORTA DOĞU'DA HESAP VERME ZORUNLULUĞU VAR, YAKINDA TÜRKLER DE ANLAYACAK"
Avi Avidan kullanıcı adına sahip bir MOSSAD hesabı, Başkan Erdoğan ve Hamas'ın şehit lideri İsmail Haniyye'nin görüntülerini paylaşıp "Yeni Orta Doğu'da hesap verme zorunluluğu var, Hizbullah anladı, Husiler anladı, Esad anladı, HTŞ anladı, Hamas anladı, Katar anladı, İran anladı. Yakında Türkler de aynısını anlayacak" tehditleri savurdu.
SİYONİST MASRİ TEHDİTLER SAVURDU: DOHA'YA SALDIRAN ANKARA'YA DA SALDIRABİLİR
İsrailli gazeteci Meir Masri, "Bugün Katar yarın Türkiye" paylaşımında bulundu. Masri, "Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir" dedi.
CIA BÖLGESEL KIYAMET PEŞİNDE
MOSSAD güdümlü etki ajanlarının Türkiye'yi tehdit eden paylaşımlarının yanı sıra CIA ajanları da "bölgesel kıyamet" peşinde.
Azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin, böylesi bir dönemde yine sahneye çıktı.