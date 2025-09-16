Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"

7 Ekim 2023'den bu yana Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atan terör devleti İsrail, Gazze'yi topyekun işgale başladı. Soykırım tankları karadan, soykırım uçakları havadan Filistinlilerin son sığınağı olan topraklara bomba yağdırmaya devam ediyor.
İsrail sadece Gazze'yi değil bölgeyi de ateş çemberine çevirme niyetinde. Netanyahu'nun "Bölgede haritaları değiştireceğiz" sözleri hafızalardaki yerini korurken geride bıraktığımız 2 yılda Lübnan'dan Yemen'e İran'dan Suriye'ye çok sayıda Orta Doğu ülkesi İsrail saldırılarının hedefi oldu.
Geçtiğimiz günlerde Katar'ın başkenti Doha'ya siyonist bombalar düştü. Müzakere masasındaki Hamas üyeleri hedef alındı.
"KATAR'DAN SONRA SIRA TÜRKİYE'DE"
MOSSAD destekli siyonist tetikçileri, İsrail'in soykırım memurları ve Netanyahu destekçileri "Katar'dan sonra sıra Türkiye'de" şeklinde küstah tehditler savurdu.
BAŞKAN ERDOĞAN: İSRAİL'İ DURDURACAK GÜCE SAHİBİZ
Tüm bu gelişmelerin üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde İsrail'in uykularını kaçıracak tarihi bir mesaj verdi.
Erdoğan İslam ülkelerine "birlik" çağrısı yapıp "İsrail'i durduracak güce sahibiz" dedi.
İsrail'in "Vadedilmiş topraklar" hezeyanına dikkat çeken Erdoğan, "Son dönemde haddini bilmez bazı İsrailli siyasetçi müsveddelerinin 'Büyük İsrail' hezeyanını sık sık tekrarladığını görüyoruz. İsrail'in komşu ülkelerdeki işgallerini genişletme çabaları bu hedefin somut birer tezahürüdür. İslam alemi İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan "Savunma alanında tecrübelerimizi paylaşırız" diyerek İslam ülkelerine askeri destek mesajı verdi.
Erdoğan'ın Katar'daki tarihi mesajlarının yanı sıra Türkiye'nin İsrail'i felç eden hamlelerine ve siyonist basındaki korkuya dikkat çekmekte fayda var.
TÜRKİYE'NİN İSRAİL'İ FELÇ EDEN HAMLELERİ
SABAH Gazetesi yazarı Bercan Tutar konuyu bugünkü yazısında köşesine taşıdı.
Tutar, "Doha ile birlikte İslam dünyasının siyasi ve askeri açıdan Türkiye liderliğinde harekete geçmesi İsrail ve destekçisi Batı için tarihin en büyük jeopolitik kırılmasına yol açabilir" dedi.
"Batılı siyonazistler için tehlike çok çok büyük. Bu nedenle ya İsrail'i frenleyecekler ya da iplerini tamamen çözüp yıkımına neden olacaklar. Ne var ki her iki yol da Batı ve soykırım aparatı İsrail için felaketle sonuçlanacak" diyen Tutar şu satırları kaleme aldı:
Zira Türkiye aldığı önlemlerle İsrail'i adeta felç edecek bir donanıma sahip olduğunu ispatlamış durumda. Tamamen kuşatılmış İran'a karşı bile ancak 13 gün direnebilen İsrail'in Türkiye karşısında hiçbir şansı yok. Zaten kendi askeri uzmanları da diplomat ve siyasetçileri de hatta en şahin ve fanatik kalemşorları dahi bunu itiraf ediyor. Türkiye'nin sahaya inmesi İsrail ve Batı için çok daha ciddi ve sistemik bir yıkımı tetikleyecektir.