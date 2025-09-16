PODCAST CANLI YAYIN

Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"

Terör devleti İsrail'in bölgedeki saldırganlığı azgın bir köpek gibi günden güne artıyor. Yeni bir Sykes Picot ve "Arz-ı Mev'ud" hayali kuran Tel Aviv, uluslararası istikrar ve güvenliği tehdit ediyor. MOSSAD tetikçileri ve siyonist işbirlikçiler "Katar'dan sonra sıra Türkiye'de" tehditleri savururken Başkan Erdoğan Katar'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak tarihi bir mesaj verdi. Erdoğan, "savunma işbirliği" çağrısı yapıp "İsrail'i durduracak güce sahibiz" dedi. Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e attığı adımlar İsrail'i "kötürümleştirecek" nitelikte. Trump'ın Netanyahu'ya dönük "Türkiye'ye karşı makul ol" çağrısı boşuna değil. Netanyahu makul olmazsa "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD bile kurtaramaz" yorumları yapılıyor.

7 Ekim 2023'den bu yana Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atan terör devleti İsrail, Gazze'yi topyekun işgale başladı. Soykırım tankları karadan, soykırım uçakları havadan Filistinlilerin son sığınağı olan topraklara bomba yağdırmaya devam ediyor.

İsrail sadece Gazze'yi değil bölgeyi de ateş çemberine çevirme niyetinde. Netanyahu'nun "Bölgede haritaları değiştireceğiz" sözleri hafızalardaki yerini korurken geride bıraktığımız 2 yılda Lübnan'dan Yemen'e İran'dan Suriye'ye çok sayıda Orta Doğu ülkesi İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Geçtiğimiz günlerde Katar'ın başkenti Doha'ya siyonist bombalar düştü. Müzakere masasındaki Hamas üyeleri hedef alındı.

"KATAR'DAN SONRA SIRA TÜRKİYE'DE"

MOSSAD destekli siyonist tetikçileri, İsrail'in soykırım memurları ve Netanyahu destekçileri "Katar'dan sonra sıra Türkiye'de" şeklinde küstah tehditler savurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN: İSRAİL'İ DURDURACAK GÜCE SAHİBİZ

Tüm bu gelişmelerin üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde İsrail'in uykularını kaçıracak tarihi bir mesaj verdi.

Erdoğan İslam ülkelerine "birlik" çağrısı yapıp "İsrail'i durduracak güce sahibiz" dedi.

İsrail'in "Vadedilmiş topraklar" hezeyanına dikkat çeken Erdoğan, "Son dönemde haddini bilmez bazı İsrailli siyasetçi müsveddelerinin 'Büyük İsrail' hezeyanını sık sık tekrarladığını görüyoruz. İsrail'in komşu ülkelerdeki işgallerini genişletme çabaları bu hedefin somut birer tezahürüdür. İslam alemi İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan "Savunma alanında tecrübelerimizi paylaşırız" diyerek İslam ülkelerine askeri destek mesajı verdi.

Erdoğan'ın Katar'daki tarihi mesajlarının yanı sıra Türkiye'nin İsrail'i felç eden hamlelerine ve siyonist basındaki korkuya dikkat çekmekte fayda var.

TÜRKİYE'NİN İSRAİL'İ FELÇ EDEN HAMLELERİ

SABAH Gazetesi yazarı Bercan Tutar konuyu bugünkü yazısında köşesine taşıdı.

Tutar, "Doha ile birlikte İslam dünyasının siyasi ve askeri açıdan Türkiye liderliğinde harekete geçmesi İsrail ve destekçisi Batı için tarihin en büyük jeopolitik kırılmasına yol açabilir" dedi.

"Batılı siyonazistler için tehlike çok çok büyük. Bu nedenle ya İsrail'i frenleyecekler ya da iplerini tamamen çözüp yıkımına neden olacaklar. Ne var ki her iki yol da Batı ve soykırım aparatı İsrail için felaketle sonuçlanacak" diyen Tutar şu satırları kaleme aldı:

Zira Türkiye aldığı önlemlerle İsrail'i adeta felç edecek bir donanıma sahip olduğunu ispatlamış durumda. Tamamen kuşatılmış İran'a karşı bile ancak 13 gün direnebilen İsrail'in Türkiye karşısında hiçbir şansı yok. Zaten kendi askeri uzmanları da diplomat ve siyasetçileri de hatta en şahin ve fanatik kalemşorları dahi bunu itiraf ediyor. Türkiye'nin sahaya inmesi İsrail ve Batı için çok daha ciddi ve sistemik bir yıkımı tetikleyecektir.

TÜRKİYE'NİN KKTC'DEKİ ÜSLERİ VE SİHA'LARI İSRAİL'İ PANİKLETTİ: "BÜTÜN HEDEFLERİ ÇÖKERTECEK KAPASİTEDE"

Temmuz ayının sonlarında "KKTC sadece Rumların değil bizim de sorunumuzdur" diyordu İsrail uzay araştırmaları direktör yardımcısı ve askeri stratejist Shay Gal.



Türkiye'nin Kıbrıs'taki üslere yerleştirdiği S/İHA ve füzelerle İsrail'in bütün askeri ve ekonomik varlıklarının istihbaratına sahip olduğunu ve olası bir kriz anında bütün hedefleri çökertecek kapasiteye sahip olduğunu yazmıştı.

ISRAEL HAYOM: ERDOĞAN AKDENİZ'DEN BABÜLMENDEB'E KESİNTİSİZ KONTROL İSTİYOR

2 Eylül'de yine Israel Hayom'da yayımlanan yazısında ise "Erdoğan, Akdeniz'den Babülmendeb'e kadar kesintisiz bir kontrol istiyor. Nakliye rotalarına ve bölgesel stratejiye hâkim olmak istiyor" demiş.

Siyonist medya, Libya ve Suriye ile imzalanan deniz anlaşmalarıyla İsrail'in ticaretinin yüzde 98'inin bağlı olduğu Akdeniz'in hem üstünün hem de fiber optik kablolarla İsrail'i Avrupa'ya bağlanan denizaltındaki hâkimiyetin tamamen Türkiye'ye geçtiğini yazıyor.

Doğrudur. Bizim muhalefetin şimdi neden "Akdeniz'de sondaj gemileriyle ne arıyoruz? Petrol ve gaz yoksa neden hâlâ araştırmalar sürüyor? Füze denemeleri balıkları ürkütüyor!" dediği daha iyi anlaşılıyor.

SONDAJ GEMİLERİ SADECE PETROL ARAMADI... İSRAİL'İN DENİZALTI KABLOLARI HARİTALANDIRILDI

Sismik araştırma gemilerimizin dokuz ay boyunca Doğu Akdeniz'de 10 bin kilometrelik deniz tabanında yaptığı araştırma bizim muhalefetimiz gibi İsrail'de de büyük bir alarma yol açmış durumda.

Çünkü İsrail ve Yunan medyasına göre Türkiye bu araştırmasıyla petrol ve gaz sahaları yanında İsrail'in küresel bağlantısını sağlayan denizaltı kablolarının, elektrik ve diğer kritik önemdeki şebekelerinin de röntgenini çekti. Avrupa ile bağlantılı denizaltı kablo rotalarını haritalandırdı. Bir bakıma İsrail'in şahdamarı konumundaki kırılgan ağırlık merkezini tespit ederek daire içine aldı.
Hâsılı kelam, ülkemiz her şeye hazır. Gereken bütün önlemleri almış ve alıyor. Sadece havada, karada ve denizde değil siber, uzay ve denizaltında da gereken her tür hazırlığı yapıyor.

"İSRAİL'İ TÜRKİYE'NİN GAZABINDAN ABD BİLE KURTARAMAZ"

Türkiye'nin Suriye dışında özellikle Kıbrıs ve Libya eksenleri üzerinden Akdeniz'in üstü ve altından giriştiği hamleleri "İsrail'i kötürümleştirecek nitelikte" olarak tanımlayan Bercan Tutar, "Nitekim ABD Başkanı Donald Trump bile 'Gazze kasabı' Netanyahu'yu "Türkiye'ye karşı makul ol" diye boşuna uyarmadı. Çünkü eğer 'makul olmazsa' İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD'nin kendisi dahi kurtaramaz" değerlendirmesini yaptı.

