Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"

TÜRKİYE'NİN KKTC'DEKİ ÜSLERİ VE SİHA'LARI İSRAİL'İ PANİKLETTİ: "BÜTÜN HEDEFLERİ ÇÖKERTECEK KAPASİTEDE"



Temmuz ayının sonlarında "KKTC sadece Rumların değil bizim de sorunumuzdur" diyordu İsrail uzay araştırmaları direktör yardımcısı ve askeri stratejist Shay Gal.







Türkiye'nin Kıbrıs'taki üslere yerleştirdiği S/İHA ve füzelerle İsrail'in bütün askeri ve ekonomik varlıklarının istihbaratına sahip olduğunu ve olası bir kriz anında bütün hedefleri çökertecek kapasiteye sahip olduğunu yazmıştı.



ISRAEL HAYOM: ERDOĞAN AKDENİZ'DEN BABÜLMENDEB'E KESİNTİSİZ KONTROL İSTİYOR



2 Eylül'de yine Israel Hayom'da yayımlanan yazısında ise "Erdoğan, Akdeniz'den Babülmendeb'e kadar kesintisiz bir kontrol istiyor. Nakliye rotalarına ve bölgesel stratejiye hâkim olmak istiyor" demiş.



Siyonist medya, Libya ve Suriye ile imzalanan deniz anlaşmalarıyla İsrail'in ticaretinin yüzde 98'inin bağlı olduğu Akdeniz'in hem üstünün hem de fiber optik kablolarla İsrail'i Avrupa'ya bağlanan denizaltındaki hâkimiyetin tamamen Türkiye'ye geçtiğini yazıyor.



Doğrudur. Bizim muhalefetin şimdi neden "Akdeniz'de sondaj gemileriyle ne arıyoruz? Petrol ve gaz yoksa neden hâlâ araştırmalar sürüyor? Füze denemeleri balıkları ürkütüyor!" dediği daha iyi anlaşılıyor.

SONDAJ GEMİLERİ SADECE PETROL ARAMADI... İSRAİL'İN DENİZALTI KABLOLARI HARİTALANDIRILDI



Sismik araştırma gemilerimizin dokuz ay boyunca Doğu Akdeniz'de 10 bin kilometrelik deniz tabanında yaptığı araştırma bizim muhalefetimiz gibi İsrail'de de büyük bir alarma yol açmış durumda.



Çünkü İsrail ve Yunan medyasına göre Türkiye bu araştırmasıyla petrol ve gaz sahaları yanında İsrail'in küresel bağlantısını sağlayan denizaltı kablolarının, elektrik ve diğer kritik önemdeki şebekelerinin de röntgenini çekti. Avrupa ile bağlantılı denizaltı kablo rotalarını haritalandırdı. Bir bakıma İsrail'in şahdamarı konumundaki kırılgan ağırlık merkezini tespit ederek daire içine aldı.

Hâsılı kelam, ülkemiz her şeye hazır. Gereken bütün önlemleri almış ve alıyor. Sadece havada, karada ve denizde değil siber, uzay ve denizaltında da gereken her tür hazırlığı yapıyor.