CHP'nin kurultay davasında "Kılıçdaroğlu gelsin" talebi!

CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası bugün Ankara'da görüldü.Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.Davacı avukatı Onur Yusuf Üregen, CHP kurultayının mutlak butlan olduğunu ve kamu düzenine aykırı olduğunu belirtti.Üregen,dedi.





"İMAMOĞLU VE ÖZEL KOORDİNASYONUNDA ORGANİZE HİLE YAPILDI"

Şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ekrem İmamoğlu ve mevcut Genel Başkan Sayın Özgür Özel koordinasyonunda, birden çok sanık tarafından organize bir şekilde Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edilerek oylamaya hile karıştırılması, kurultay iradesini tamamen ortadan kaldırmıştır."

"Yine bir kısmı mevcut Genel Başkan ve milletvekillerimden oluşan şüpheliler hakkında da, dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke işlemleri devam etmektedir. Suç organizasyonunun daha altında, yer altında yer alan…"









LÜTFÜ SAVAŞIN AVUKATI VE "EKREMCİ" VEKİL ARASINDA MÜNAKAŞA



Lütfü Savaş ve kurultay delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen'in "Suç organizasyonunun daha altında, yer altında yer alan…" ifadeleri sonrası salon gerildi.



CHP'li Turan Taşkın Özer, "Sensin suç organizasyonu, yazmışlar eline vermişler" dedi.







"KILIÇDAROĞLU GÖREVE GELSİN"

Daha sonra savunmasına devam eden Üregen "Failler tarafından, Özgür Özel'in genel başkanlığı kazanması için delegelere nakit para dağıtmak, hukuka ve usule aykırı şekilde partili belediyelerde çalışma olanağı sağlandı" dedi.

Üregen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirilmesini talep etti:

"Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimindeki isimlerin tedbiren görevlerinin kendilerine iade edilmesini talep ediyoruz"



DAVA ERTELENDİ



Öte yandan dava 24 Ekim'e ertelendi.







TAKVİM MAHKEME KARARINA ULAŞTI



Takvim.com.tr duruşmayı anbean takip etti, duruşma tutanaklarına ulaştı.

Buna göre mahkeme;

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne, Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, CHP Genel Merkezi'ne, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına ayrı ayrı müzekkere yazılmasını istedi.

G.D:

1- Asli Müdahale talebine ilişkin talebin dosyamızdan ayrılarak farklı bir esasa kaydedilmesine,

2- Davacılar vekilinin tüm tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiğinden karar verilmesine yer olmadığına,

3- Ankara 3.ASHM'ne müzekkere yazılarak 2025/176 Esas sayılı dosyasının gerekçeli karar yazıldığında gerekçeli karar ile birlikte tüm dosyanın gönderilmesinin istenilmesine,

4- Ankara 26.Asliye Ceza Mahkemesinin 2025/472 Esas sayılı dosyasının son durumu itibari ile celbine.

5-21/09/2025 tarihinden sonra müzekkere yazılarak Çankaya İlçe seçim kurulu başkanlığına ve CHP Genel merkezine ayrı ayrı müzekkere yazılarak 21/09/2025 tarihinde yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultayına ilişkin delege listesinin birleştirme tutanaklarının seçimde oy kullanan ve kullanmayan seçime katılan katılmayan tüm delegelerin isim listesinin celbine,

6- 24/09/2025 tarihinden sonra müzekkere yazılarak Sarıyer İlçe seçim kurulu başkanlığına ve CHP Genel Merkezine ayrı ayrı müzekkere yazılarak İstanbul Olağanüstü il kongresinde seçime katılan katılmayan oy kullanan kullanmayan tüm delege listesinin ve birleştirme tutanaklarının celbine,

7- CHP Genel Merkezine Müzekkere yazılarak davacıların parti üyeliklerinin devam edip etmediği ve parti üyelikleri sonlanmış ise hangi tarihte sonlandığını bildirilmesinin istenilmesine,

Bu nedenle duruşmanın 24/10/2025 günü saat 10:10 bırakılmasına karar verildi. 15/09/2025 09:54:11