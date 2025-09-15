Türk siyasi tarihine kazınacak davalardan biri olan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava bugün Ankara'da görülüyor.
Şaibeli kurultayının basamak taşlarını ören CHP İstanbul İl Kongresi "oylamada hile" gerekçesiyle iptal edildi. Özgür Çelik'in görevden alınması Gürsel Tekin'in de çağrı heyeti olarak göreve getirilmesi sonrası "mutlak butlan" senaryoları konuşulmaya başlandı.
ÖZEL PANİKTE KILIÇDAROĞLU HAZIRLIKTA....
Genel Merkez ve Özgür Özel'de panik, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nda sessizlik hakim. Özel'in davayı Genel Merkez'den takip edeceği öğrenildi.
CHP'yi mahkeme koridorlarına düşüren, Ekrem İmamoğlu'na "şüpheli", Kemal Kılıçdaroğlu'na "mağdur" şaibe davasını dakika dakika takip ediyor.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davanın dördüncü duruşması öncesi 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bulunduğu Dışkapı Adliyesi önünde polis yoğun güvenlik önlemi aldı.
Çevik kuvvet polislerini taşıyan dokuz otobüs adliye önüne getirildi.
HİKMET ÇETİN: MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKACAK
CHP'nin şaibeli kurultay davası öncesi Genel Merkez ve Ekrem İmamoğlu tarafından el pençe divan MHP'nin kapısına gönderilen ve burada birtakım pazarlıklar yapmaya kalktığı değerlendirilen eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin "mutlak butlan kararı çıkacak" diyor.
Çetin kendisine kurultay davasına ilişkin yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi:
"Ben 2023 kurultayımızın ‘mutlak butlan’ sayılması yönünde bir karar çıkacağını tahmin ediyorum. Senin hatırlattığın İstanbul teşkilatına kayyım atanmasının bana kalırsa da bunun işareti oldu. Bence Ankara’dan ‘mutlak butlan’ kararı çıkacak çünkü eski Genel Başkan’ımız bu konuda çok çalışıyor."
Hikmet Çetin, Kılılçdaroğlu'nun "Ben neredeysem Genel Merkez orasıdır" sözüne dikkat çekip "Hazırlığını ona göre yapıyor" dedi.
KOLTUĞU BIRAKMAMAK İÇİN GENEL MERKEZ'E KAPANDI!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olası bir mutlak butlan kararı çıkması sonrası koltuğunu teslim etmemek için Genel Merkez'e kapandığı öğrenildi.
81 ilden partilileri Genel Merkez'e yığan Özel, mahkeme kararını tanımayıp direnme hesapları yapıyor.
CHP'lilerin de Genel Merkez'e gaz maskesi ve gıda stoğu yaptığı söyleniyor.
"ŞÜPHELİ" İMAMOĞLU, "MAĞDUR" KILIÇDAROĞLU
İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki, yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da "şüpheli" sıfatıyla yer verildi.
DELEGENİN İRADESİ SAKATLANDI
4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. CHP Olağan Kurultayı'nda bavul bavul dolarlar, lüks telefonlar ve oy karşılığı makamlar dağıtıldığı bizzat CHP'liler tarafından itiraf edildi. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultay delegeleri kurultay Levent Çelik, Hatip Karaaslan ve Yılmaz Özkanat kurultayın iptali için başvuru yaptı.