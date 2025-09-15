HİKMET ÇETİN: MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKACAK

CHP'nin şaibeli kurultay davası öncesi Genel Merkez ve Ekrem İmamoğlu tarafından el pençe divan MHP'nin kapısına gönderilen ve burada birtakım pazarlıklar yapmaya kalktığı değerlendirilen eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin "mutlak butlan kararı çıkacak" diyor.



Çetin kendisine kurultay davasına ilişkin yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi:

"Ben 2023 kurultayımızın ‘mutlak butlan’ sayılması yönünde bir karar çıkacağını tahmin ediyorum. Senin hatırlattığın İstanbul teşkilatına kayyım atanmasının bana kalırsa da bunun işareti oldu. Bence Ankara’dan ‘mutlak butlan’ kararı çıkacak çünkü eski Genel Başkan’ımız bu konuda çok çalışıyor."

Hikmet Çetin, Kılılçdaroğlu'nun "Ben neredeysem Genel Merkez orasıdır" sözüne dikkat çekip "Hazırlığını ona göre yapıyor" dedi.