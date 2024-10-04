Başkan Erdoğan Sykes-Picot’un 108. yılında uyardı: Göz yummayacağız! Uzman isim A Haber’de açıkladı: Yeni Sykes-Picot’un hedefi Büyük İsrail

ABD'NİN YENİ HEDEFİ BÜYÜK İSRAİL Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği yeni parçalama planı ile Büyük İsrail devletinin kurulmak istendiğini belirten Erol, "Yeni bir Sykes-Picot'a müsaade etmeyeceğiz derken Cumhurbaşkanımız şunu söylüyor. Orta Doğu'da yeniden bir harita çizilmeye çalışılıyor daha önceki harita bir İngiliz haritasıydı Osmanlı tasfiye edilmek suretiyle gerçekleştirilmişti. Şimdiki harita ise Türkiye Cumhuriyeti tasfiye edilmek suretiyle gerçekleştirilmek isteniyor. Bu seferki haritanın en büyük hedeflerinden biri de Büyük İsrail devleti. 1. Sykes-Picot ile İsrail devleti kuruldu 2. Sykes-Picot ile Büyük İsrail devleti kurulmak inşa edilmek isteniyor." ifadelerini kullandı.

Sykes-Picot anlaşması İngiliz diplomat Mark Sykes ve Fransız diplomat Francois George-Picot tarafından hazırlandı (BBC)

ABD'NİN KRİZLERİ NEDEN ÇIKARIYOR?

"Şu anda Amerikan merkezli Batı'nın hegemonyasına karşı yükselen güçler var. Bunlar Çin, Rusya, Hindistan ve Türkiye gibi aktörlerin bölgeye çıkışı ABD'nin tek kutuplu dünya düzenine bir meydan okuma, ciddi anlamda bir rakip ve tehdit olarak algılanıyor." diyen Erol, ABD kendisine meydan okuyan bu güçleri kontrol altına almak için krizler başlattığını ifade etti.

Erol, bölgede Büyük İsrail'in kurulması için bölünmüşlük ortamı ve devletlerin şu anki durumu Tel Aviv yönetimi açısında bu fırsatı verdiğini belirtti.