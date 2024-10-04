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Başkan Erdoğan Sykes-Picot'un 108. yılında uyardı: Göz yummayacağız! Uzman isim A Haber'de açıkladı: Yeni Sykes-Picot'un hedefi Büyük İsrail

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğine katıldı. Daha önce "İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek" uyarısı yapan Başkan Erdoğan bu kez Arz-ı Mev'ud çıkışıyla İsrail'e rest çekti. "Coğrafyamızın yeni bir Sykes-Picot taksimiyle tekrar lime lime edilmesine göz yummayacağız." diyen Erdoğan'ın sözünü ettiği gizli anlaşmanın siyonist İsrail'in kurulmasında önemli bir adım olduğu ortaya çıktı. A Haber canlı yayınına katılan ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, "1. Sykes-Picot ile İsrail devleti kuruldu 2. Sykes-Picot ile Büyük İsrail devleti kurulmak inşa edilmek isteniyor." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 02:45 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 03:03
Başkan Erdoğan Sykes-Picot’un 108. yılında uyardı: Göz yummayacağız! Uzman isim A Haber’de açıkladı: Yeni Sykes-Picot’un hedefi Büyük İsrail

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğine katıldı. Daha önce "İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek" uyarısı yapan Başkan Erdoğan bu kez Arz-ı Mev'ud çıkışıyla İsrail'e rest çekti.

Tarih bilen, dinler tarihi bilen, siyaset ve diplomasi bilen herkesin meselenin Kudüs, Mescid-i Aksa ve "vadedilmiş topraklar" hezeyanı ile bağlantısını kolayca idrak edeceğini belirten Erdoğan, "Biz hepimiz arz-ı mevudun ne olduğunu gayet iyi biliriz. Vadedilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliriz. 30 kilometre mesafede adeta Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar. Bunları biz gayet iyi biliriz. Mevcut İsrail yönetimi yaptığı her açıklamayla, paylaştığı her haritayla asıl niyetlerini ortaya koyuyor." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğine katıldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğine katıldı. (AA)

YENİ BİR SYKES-PİCOT'A GÖZ YUMMAYACAĞIZ
"Coğrafyamızın yeni bir Sykes-Picot taksimiyle tekrar lime lime edilmesine göz yummayacağız." diye konuşan Başkan Erdoğan, bu hedefleri yakalamada en büyük güç kaynağının gençler olduğunu söyledi.

Sykes-Picot anlaşması ile çizilen sınırlar (Takvim.com.tr)Sykes-Picot anlaşması ile çizilen sınırlar (Takvim.com.tr)

Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası A Haber canlı yayınına katılan ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, yaklaşık 100 yıl önce imzalanan ve Osmanlı Devleti'ni parçalara ayıran anlaşmayı ve perde arkasında yaşananları anlattı.

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SYKES-PİCOT İLE İSRAİL DEVLETİNİN ÖNÜ AÇILDI
Erol, "Sayın Cumhurbaşkanımız Sykes-Picot ile konuyu net bir şekilde ortaya koymuş. Sykes-Picot dediğimiz anlaşma 1. Dünya Savaşı sırasında Türk ordularının Kût'ül-Amâre ve hemen öncesindeki Çanakkale zaferleri sonrası İngiliz ordularının Türkiye'yi normal şartlarda yenemeyeceğini anlaması üzerine Fransa ve Rusya ile burada bir gizli paylaşım anlaşmasına gitme süreci var. 1916'da İngiltere Orta Doğu'yu Fransa ve Rusya ile birlikte parçalama yoluna gidiyor ve aslında bu anlaşmanın tam adı Sykes-Picot Sazonov. O dönem Çarlık Rusya Dışişleri Bakanı'nın adı Sazonov. Bu anlaşma Osmanlı'nın tasfiye edilmeden bölgede yeni bir harita oluşturulmadan İsrail devletinin kurulamadığını işaret ediyor. Dolayısıyla 1. Sykes-Picot olarak adlandırabileceğimiz böl-yönet anlamındaki bu anlaşmayla Osmanlı coğrafyasında İsrail devletinin önü açıldı." dedi.

ABD'NİN YENİ HEDEFİ BÜYÜK İSRAİL
Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği yeni parçalama planı ile Büyük İsrail devletinin kurulmak istendiğini belirten Erol, "Yeni bir Sykes-Picot'a müsaade etmeyeceğiz derken Cumhurbaşkanımız şunu söylüyor. Orta Doğu'da yeniden bir harita çizilmeye çalışılıyor daha önceki harita bir İngiliz haritasıydı Osmanlı tasfiye edilmek suretiyle gerçekleştirilmişti. Şimdiki harita ise Türkiye Cumhuriyeti tasfiye edilmek suretiyle gerçekleştirilmek isteniyor. Bu seferki haritanın en büyük hedeflerinden biri de Büyük İsrail devleti. 1. Sykes-Picot ile İsrail devleti kuruldu 2. Sykes-Picot ile Büyük İsrail devleti kurulmak inşa edilmek isteniyor." ifadelerini kullandı.

Sykes-Picot anlaşması İngiliz diplomat Mark Sykes ve Fransız diplomat Francois George-Picot tarafından hazırlandı (BBC)Sykes-Picot anlaşması İngiliz diplomat Mark Sykes ve Fransız diplomat Francois George-Picot tarafından hazırlandı (BBC)

ABD'NİN KRİZLERİ NEDEN ÇIKARIYOR?
"Şu anda Amerikan merkezli Batı'nın hegemonyasına karşı yükselen güçler var. Bunlar Çin, Rusya, Hindistan ve Türkiye gibi aktörlerin bölgeye çıkışı ABD'nin tek kutuplu dünya düzenine bir meydan okuma, ciddi anlamda bir rakip ve tehdit olarak algılanıyor." diyen Erol, ABD kendisine meydan okuyan bu güçleri kontrol altına almak için krizler başlattığını ifade etti.

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Erol, bölgede Büyük İsrail'in kurulması için bölünmüşlük ortamı ve devletlerin şu anki durumu Tel Aviv yönetimi açısında bu fırsatı verdiğini belirtti.

1916 tarihli haritada Sykes ve Picot'nun imzaları (BBC)1916 tarihli haritada Sykes ve Picot'nun imzaları (BBC)

SYKES-PİCOT ANTLAŞMASI NEDİR?
Sykes-Picot Antlaşması, 16 Mayıs 1916 tarihinde Britanya İmparatorluğu ve Fransa arasında yapılan, daha sonra Rusya'nın da katıldığı Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'daki topraklarının paylaşılmasını öngören gizli antlaşmadır. Antlaşma 1917'de Rusya'da iktidarı ele geçiren yeni Sovyet Hükümeti tarafından ifşa edilmiştir.

ANLAŞMANIN MADDELERİ
Rusya'ya, Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis ile Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı,
Fransa'ya, Doğu Akdeniz bölgesi, Adana, Antep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Musul ile Suriye kıyıları,
Britanya'ya Hayfa ve Akka limanları, Bağdat ile Basra ve Güney Mezopotamya verilecektir.
Fransa ile Britanya'nın elde ettiği topraklarda Arap devletleri konfederasyonu veya Fransız ve İngiliz denetiminde tek bir Arap devleti kurulacak,
İskenderun serbest liman olacak,
Filistin'de, kutsal yerleşim yeri olması nedeniyle bir uluslararası yönetim kurulacaktır.

Lev Troçki (Takvim.com.tr)Lev Troçki (Takvim.com.tr)

TROÇKİ GİZLİ ANLAŞMAYI İFŞA ETTİ
1917'deki Rus devriminden sonra Rusya antlaşmadan ve paylaşımdan vazgeçmiş, Lev Troçki gizli olan bu anlaşmanın bir kopyasını 24 Kasım 1917'de İzvestiya gazetesinde yayınlayarak dünya kamuoyuna Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasına ilişkin gizli paylaşımları açıklamıştır.

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