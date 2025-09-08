Sosyal medya erişim sorunu son durum | 8 Eylül X, WhatsApp, YouTube, Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor?

PODCAST CANLI YAYIN

8 Eylül gece yarısından itibaren Türkiye genelinde YouTube, Instagram, Twitter ve TikTok gibi sosyal medya platformlarına erişimde aksaklıklar yaşanmaya başladı. Kullanıcılar özellikle akış yenileme ve bağlantı sorunları nedeniyle “İnternet neden yavaşladı?” ve “Sosyal medya platformlarında problem mi var?” sorularına yanıt arıyor. İşte internet erişiminde yaşanan sorunlara dair detaylar…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
8 Eylül gece yarısından itibaren Türkiye genelinde sosyal medya kullanıcıları, X (Twitter), TikTok, YouTube, Instagram ve Facebook gibi platformlara giriş yapmakta zorluk yaşamaya başladı. Akışların yenilenmemesi ve erişim hataları, milyonlarca kullanıcıyı "Sosyal medya çöktü mü?" sorusuna yöneltti. İşte erişim sorununa dair son gelişmeler ve detaylar…

Sosyal medya uygulamaları (Takvim.com.tr)Sosyal medya uygulamaları (Takvim.com.tr)

KULLANICILAR ÇÖZÜM ARIYOR

Erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, gece boyunca sosyal medyadaki yavaşlamanın ve kesintilerin nedenini merak ederek farklı platformlarda çözüm arayışına girdi. "Instagram açılmıyor", "X çöktü mü" ve "YouTube ne zaman düzelecek?" gibi sorular, sosyal medyanın gündem başlıkları arasına girdi.

SORUNUN KAYNAĞI HAKKINDA RESMİ AÇIKLAMA YOK

Şu ana kadar erişim problemine dair resmi bir kurumdan veya ilgili platformlardan net bir açıklama yapılmış değil. Ancak teknik uzmanlar, bu tür sorunların zaman zaman yaşanabileceğini, özellikle yoğun veri trafiği veya bant daraltma işlemlerinin benzer erişim sıkıntılarına yol açabileceğini belirtiyor.

Downdetector Instagram erişim sorunu hata raporuDowndetector Instagram erişim sorunu hata raporu

INSTAGRAM'DA KULLANICILAR BAĞLANTI SORUNU BİLDİRDİ

Instagram'da yaşanan kesinti, dün gece 23.00 civarında başladı. Kullanıcılar uygulamaya girmekte, paylaşımları görüntülemekte ve içerik yüklemekte zorluk çekti. Verilere göre, sorun raporları gece 01.00'e doğru zirveye ulaşarak 568'e yakın bildirime çıktı.

Kesinti sabaha karşı kademeli olarak azalsa da sabah 04.00 itibarıyla hala bazı kullanıcılar bağlantı sorunlarının sürdüğünü dile getirdi. Bildirimlerde öne çıkan ana problem ise sunucu bağlantısı oldu.

Downdetector Youtube erişim sorunu hata raporuDowndetector Youtube erişim sorunu hata raporu

YOUTUBE'DA ERİŞİM SORUNU

Video paylaşım platformu YouTube da benzer şekilde gece yarısı büyük bir erişim sıkıntısı yaşadı. Raporlar, 00.30 civarında 755'e kadar yükselerek son aylardaki en yüksek seviyeyi gördü.

Kullanıcılar özellikle "Sunucu bağlantısı" ve "İnternet sitesi" kategorilerinde ciddi problemler bildirdi. Bu durum, platformun hem web hem de uygulama tarafında kesintiler yaşadığını ortaya koydu.

Downdetector X erişim sorunu hata raporuDowndetector X erişim sorunu hata raporu

X (TWİTTER) KULLANICILARI DA ETKİLENDİ

X (Twitter) kullanıcıları da gece yarısı uygulamaya erişimde güçlük çekti. Kesinti bildirimleri 00.30-01.00 saatleri arasında hızla yükseldi ve yaklaşık 276 rapora ulaştı. Özellikle mobil uygulama ve sunucu bağlantısı kategorilerinde yaşanan sorunlar, kullanıcıların platformu verimli şekilde kullanamamasına yol açtı.

Downdetector WhatsApp erişim sorunu hata raporuDowndetector WhatsApp erişim sorunu hata raporu

WHATSAPP'TA MESAJLAŞMA SORUNLARI

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta da aynı saatlerde benzer bir kesinti yaşandı. Kullanıcılar, mesaj gönderme ve alma işlemlerinde gecikmeler olduğunu bildirdi. Sorun raporları 00.30 civarında 135'e ulaşırken, platformun genel işleyişinde de aksamalar görüldü.

KULLANICILAR İÇİN PRATİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sosyal medyaya giriş yapamayan kullanıcıların ilk olarak internet bağlantısını kontrol etmesi tavsiye ediliyor. Ardından telefonlarının uygulama mağazalarından ilgili sosyal medya uygulamasının güncel sürümünü kontrol etmeleri öneriliyor. Gerekirse uygulama güncellenerek tekrar giriş yapılabilir. Sorun devam ederse farklı bir cihaz ya da masaüstü üzerinden giriş yapmayı denemek alternatif bir çözüm olabilir.

