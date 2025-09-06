PODCAST CANLI YAYIN

Alkollü traktör sürücüsü 3 araca çarparak durabildi! O anlar kameralara yansıdı

Çorum'da 1.76 promil alkollü olduğu tespit edilen traktör sürücüsü, 3 araca çarparak durabildi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, CÇA. yönetimindeki 19 AES 721 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
DEHŞET SAÇTI

Traktör, önce Hakan K. idaresindeki 06 TNL 80 plakalı otomobile, ardından park halindeki 19 AEN 831 ve 19 ADG 648 plakalı otomobillere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan bir otomobil de arkasında park halinde bulunan 71 FD 800 plakalı araca çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen trafik polislerinin yaptığı kontrolde traktör sürücüsünün 1.76 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün ehliyetine el konulurken, traktör otoparka çekildi. Sürücüye toplam 10 bin 260 TL idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerine ait kameraya güvenlik kamerasına yansıdı.
