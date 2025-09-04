2026 Receb, Şaban, Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? Üç aylar ne zaman başlıyor?

Rebiülevvel ayının gelişiyle birlikte Mevlid-i Nebi, yani Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumunu anacağımız Mevlid Kandili gündemde yerini aldı. Bu mübarek ayın başlamasıyla birlikte, Üç Aylar 'ın ne zaman başlayacağı da Müslümanlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki 2026 Recep, Şaban, Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor? İşte Üç aylar başlangıç tarihi…

🔸 Üç Aylar , Recep ayının gelişiyle birlikte başlayacak. Önceki Hicri yılda 1 Ocak 2025'te başlayan Recep ayı, bu yıl 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayarak Üç Aylar'ın müjdecisi olacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

🔸Oruç ve ibadet ayı olan Ramazan ise 18 Şubat Çarşamba günü idrak edilecek ve 19 Mart Perşembe günü sona erecek. Müslümanlar, bu mübarek ay boyunca ibadetlerini artırarak ruhlarını tazeleyecek ve manevi bir arınma dönemi yaşayacak.

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ ÖNEMİ

🔸Halk arasında "Üç Aylar" olarak anılan Receb, Şaban ve Ramazan ayları, İslam'da özel bir öneme sahip mübarek zaman dilimleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayının başlamasıyla birlikte "Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diyerek bu ayların bereketine işaret etmiştir (Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şuabü'l-îmân, 5/348-349 [3534]).