CHP’nin Ataşehir Kongresi yapılmayacak! Seçim çalışmaları durduruldu

Özgür Özel ve Özgür Çelik (AA)

CHP İSTANBUL İL YÖNETİMİ'NE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME



Bunun üzerine dosyayı karara bağlayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar verdi.