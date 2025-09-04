CHP’nin Ataşehir Kongresi yapılmayacak! Seçim çalışmaları durduruldu

Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı üzerine CHP Ataşehir İlçe Kongresi'nin yapılamayacağına karar verdi.
SEÇİM ÇALIŞMALARI TEDBİREN DURDURULDU
CHP'nin Ataşehir İlçe Başkanlığı'na gönderilen iptal kararında, "13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından ilgi (b)'de kayıtlı yazı ekinde gönderilen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3. maddesi gereğince, "39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına" karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
MAHKEME CHP YÖNETİMİNİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMIŞTI
CHP delegelerinden Özlem Erkan'ın başvurusu üzerine açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.