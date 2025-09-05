PODCAST CANLI YAYIN

YSK Başkanı Ahmet Yener: CHP kongreleri kaldığı yerden sürecek

CHP'nin Sarıyer, Ataşehir, Kartal, Bakırköy, Başakşehir ve Esenyurt'ta yapılacak ilçe kongrelerinin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı üzerine yapılamayacağını bildirildi. CHP'nin ilçe başkanlıklarına gönderilen iptal kararında, "39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir." denildi. CHP, Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak kararlara itiraz etti. YSK Başkanı Ahmet Yener İstanbul'daki CHP kongrelerinin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

