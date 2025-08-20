Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Söz Cumartesi ve Barış Anneleri'nde... Kurtulmuş'tan "sabotaj" uyarısı

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, terör belasını defetmek ve kardeşliği tesis etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda komisyon 5. kez bir araya geldi.
KURTULMUŞ'TAN "SABOTAJ" UYARISI: SÜRECİ ZEHİRLEMEK İSTEYENLER VAR
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açılış konuşmasında "Süreci zehirlemek isteyenler var. Amacımız ortak geleceğimizi kurmak" açıklamasında bulundu.
Bu kapsamda komisyon 5. kez bir araya geldi.
KURTULMUŞ'TAN "SABOTAJ" UYARISI: SÜRECİ ZEHİRLEMEK İSTEYENLER VAR
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açılış konuşmasında "Süreci zehirlemek isteyenler var. Amacımız ortak geleceğimizi kurmak" açıklamasında bulundu.
SÖZ CUMARTESİ VE BARIŞ ANNELERİ'NDE
Öte yandan dün şehit anneleri, gaziler ve Diyarbakır Anneleri'ni dinleyen komisyon, bugün Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri ve STK'ları ağırladı.
İlk oturumda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri dinlenecek.
İkinci bölümde de İHH, Mazlumder ve İnsan Hakları Derneği ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri konuk edilecek.