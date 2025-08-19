PODCAST CANLI YAYIN

Gergin aile!

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Trump, “Zelenski de Putin de bu savaşın bitmesini istiyor. Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak.” dedi

Giriş Tarihi:
Gergin aile!

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te görüştü. Zirvede Zelenski'nin yanında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve diğer liderler yer aldı. Trump, "Güzel bir görüşme gerçekleştirdik, çok fazla insanı hayatta tutmaya çalışıyoruz, anında etkinleşecek bir ateşkes istiyoruz, şu anda gerçekleşemiyor. Putin ve Zelenski biraz daha konuşacak bu konuda" dedi. Trump ve Zelenski, zirve öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, "Her şeyin iyi gideceğini düşünüyoruz, savaşı bitirmesi konusunda bir şansımız olduğuna inanıyorum. Kesin bir şey söyleyemem, yolun sonunda değiliz, ancak insanlar ölüyor, başarma şansımız var, milyonlarca insan öldü, 4 yıl sürdü. Mantıklı çözüme ulaşmalıyız. Zelenski de Putin de bu savaşın bitmesini istiyor. Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak." dedi. Zelenski ise garanti olarak her şeyi istediklerini söyledi. "Putin, Ukrayna ve Avrupa üzerindeki baskıyı sürdürmek ve diplomatik çabaları küçük düşürmek için gösterişli cinayetler işleyecek. Rusya, savaşı başlattığı için ödüllendirilmemeli. Savaş sona ermelidir." ifadesini kullandı.


Trump, Zelenski ve AB liderleri, zirve fotoğrafı çektirdi. Öte yandan mikrofon açık kalınca Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, "Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak" dediği duyuldu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'nin planı tutmadı! İmar mafyasının Aydın'daki 6 milyarlık rant foyası ortaya çıktı
Trump Beyaz Saray'da Zelenskiy ile bir araya geldi: "Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak"
Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi! Bakanlık sosyal medyadan duyurdu
Toplu sözleşme artış farkı için 4 ayrı oran!
Özlem Çerçioğlu'nun yokluğunda CHP'den Aydın'a taşımalı miting! Çevre illerden otobüslerle takviye
Oval Ofis'te dikkat çeken Ukrayna haritası | Trump'tan ve Zelenskiy'e mesaj! Toprak takası mı konuştular?
CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu! İnan Güney tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı
Avustralya'dan Google'a 36 milyon dolarlık rekabet cezası!
Bakan Tunç'tan "Hakan Çakır" ve "Ahmet Minguzzi" açıklaması: Bir daha yaşanmaması için adımlarımızı kararlılıkla atacağız
Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifini kabul etti
Taylan 1.3 milyon Euro iken alınmadı! 6 milyon Euroya patladı
CHP'lilerin Samsun'daki delege kavgasında 2 şüpheli tutuklandı! Darbedilen partili yoğun bakımda
YPG'yi 'harekat' paniği sardı! Aylardır "özerklik" isteyen İlham Ahmed hem çark etti hem de aslını inkar etti: "Biz PKK'lı değiliz"
Başkan Erdoğan NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı: "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı"
Emekliye yüzde 11.16 zam! Merkez Bankası'ndan ocak zammı için yeni tahmin geldi TAKVİM hesapladı! SSK, BAĞKUR'lular...
Suriye'de YPG/SDG'ye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı
CHP'li Tanju Özcan kumarhane köşelerine düştü! Pişkin savunma... "Oyun oynamışımdır ama bu kez değil"
Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı
Terörsüz Türkiye sürecinde söz ailelerde! Anneler dinlenecek
İBB soruşturmasında kiralık katil planı! Gözaltına alınan avukat Cem Duman'a Fatih Keleş'in talimatını getiren avukat kim?