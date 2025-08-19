Gergin aile!

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te görüştü. Zirvede Zelenski'nin yanında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve diğer liderler yer aldı. Trump, "Güzel bir görüşme gerçekleştirdik, çok fazla insanı hayatta tutmaya çalışıyoruz, anında etkinleşecek bir ateşkes istiyoruz, şu anda gerçekleşemiyor. Putin ve Zelenski biraz daha konuşacak bu konuda" dedi. Trump ve Zelenski, zirve öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, "Her şeyin iyi gideceğini düşünüyoruz, savaşı bitirmesi konusunda bir şansımız olduğuna inanıyorum. Kesin bir şey söyleyemem, yolun sonunda değiliz, ancak insanlar ölüyor, başarma şansımız var, milyonlarca insan öldü, 4 yıl sürdü. Mantıklı çözüme ulaşmalıyız. Zelenski de Putin de bu savaşın bitmesini istiyor. Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak." dedi. Zelenski ise garanti olarak her şeyi istediklerini söyledi. "Putin, Ukrayna ve Avrupa üzerindeki baskıyı sürdürmek ve diplomatik çabaları küçük düşürmek için gösterişli cinayetler işleyecek. Rusya, savaşı başlattığı için ödüllendirilmemeli. Savaş sona ermelidir." ifadesini kullandı.



Trump, Zelenski ve AB liderleri, zirve fotoğrafı çektirdi. Öte yandan mikrofon açık kalınca Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, "Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak" dediği duyuldu.