Türkiye ayakta! Filistin'e Destek Platformu "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek

İsrail'in Gazze'yi topyekûn işgal kararı almasının ardından, sivil toplum kuruluşları (STK) İstanbul'da yürüyüş düzenleyecek.

Bugün akşam namazından sonra Filistin'e Destek Platformu bünyesindeki 15 STK öncülüğünde başlayacak yürüyüşe binlerce vatandaş katılacak.

"Gazze'ye Umut Işığı Ol" temasıyla Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camii'ne yapılacak yürüyüşte fenerler ile Gazze'deki soykırıma ve insani krize dikkat çekilecek.

Vatandaşların yürüyüşe telefonlarındaki fenerlerle katılması için çağrıda bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Bu güçlü görüntüyü dünyaya verebilmek için tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu tür toplanmaların, görüntülerin çoğalmasına ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.