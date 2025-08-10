Son Dakika
Başkan Erdoğan görevde 11 yılı tamamladı | AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Yüzyılının dönüm noktası"

2014’te halkın oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görevde 11 yılı geride bıraktı. 10 Ağustos 2014’teki seçimde yüzde 51,79 oyla Türkiye’nin ilk kez doğrudan halkın seçtiği cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk, 2023’te ise ikinci dönemine başladı. Bu süreçte Türkiye, hem içeride hem dışarıda kritik gelişmelere tanıklık etti. Son olarak "Terörsüz Türkiye" hedefi öne çıktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "10 Ağustos 2014’te milletimiz Türkiye Yüzyılı’na ulaşmamızı sağlayacak büyük bir karara imza attı." ifadeleriyle cumhurbaşkanının halk oylarıyla seçilmesinin Türkiye Yüzyılının dönüm noktası olduğunu belirtti.

Antalya'da feci kaza: Önce 3 araca ardından sivil polis aracına çarptı
Başakşehir'de kuyumcuda kasayı bulamayan hırsızlar birbirine 'Kasa yok' diye bağırdı
Tokat Zile’de feci kaza: 4 ölü 2 yaralı | Video
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi
