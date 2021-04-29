RAMAZAN İMSAKİYE
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Halk Tv ekranlarında skandal açıklama! Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez: İçki haram değildir

Halk Tv ekranlarında skandal açıklama! Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez: İçki haram değildir
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İçişleri Bakanlığı genelgesinde tekel bayilerinin kapatılması tartışma yarattı. Söz konusu tartışmaları Halk TV ekranlarında değerlendiren Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez, ‘’İçki öteden beri haram derler. Kur'an'da haram olarak geçmez. Üç şey haram olarak geçer: Kan, insan eti ve domuz eti. Üçünden başkasına kimse haram demesin diye de bir açıklama vardır. Bunlar dışındakilere haram diyenlere, Allah tarafından ilahi mesaj iletilmiş ama herkes her şeye haram demeye çok meraklı. Bugün Diyanet de aynı şeyi yapıyor." ifadelerini kullandı.


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