Dostlar Ayvalık'ta buluştular

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Sabancı Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, dostlarıyla Ayvalık'ta buluştu. 27 Mart 2025 tarihi itibariyle Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakan Güler Sabancı, iş hayatının stresini Ayvalık'ta dostlarıyla birlikte attı. Ayvalık'a gelir gelmez dostları Alev-Halis Komili çiftiyle buluşan Sabancı, misafirleriyle gün batımına karşı poz vermeyi ihmal etmedi. Güler Sabancı'nın Ayvalık'ta dostlarıyla geçirdiği zaman, iş dünyasının yoğun temposundan bir mola olarak değerlendirildi. Sabancı'nın bu tür samimi buluşmalarla sosyal yaşamına da önem verdiği gözlendi.