CHP yandaşı Sözcü Yazarı Saygı Öztürk'ten "MASAK" oyunu! Ekrem İmamoğlu'nu aklamaya çalıştı... İşte İmamoğlu hakkındaki suçlamalar

560 milyar TL ile ne yapılabilirdi? GİZLİ TOPLANTILAR İHALELER DAĞITILDI

Yapılan soruşturmada, ihalelerle ilgili kararların gece geç saatlerde üç farklı lokasyonda yapılan gizli toplantılarda alındığı, bu toplantılara Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Eyüp Subaşı ve Murat İlbak gibi isimlerin katıldığı iddia ediliyor. İhalelerin önceden belirlenen dört firmaya paylaştırıldığı öne sürülürken, bu firmalar arasında Hüseyin Köksal'a ait BVA Medya ve Urban Medya, Murat Kapki'ye ait MSO Reklam ve Sin Medya, Eyüp Subaşı'na ait Panofekt ve Gençpopülistmedya ile İlbak Holding'e ait 3. Mecra, Kentvizyon ve Vizyonkent'in bulunduğu belirtiliyor. CHP’li İBB’de büyük yolsuzluk: Açık hava reklamlarıyla 68 milyar TL vurgun! İhale öncesi gizli buluşmalar tespit edildi NAYLON FATURALAR PARAVAN ŞİRKETLER...

Soruşturma dosyasında, ihalelerde verilen reklam alanı miktarı ile fiilen kullandırılan alanlar arasında büyük farklar olduğu, aradaki gelir farkının naylon faturalarla paravan şirketler üzerinden aklandığı iddia ediliyor. Bu kapsamda Eyüp Subaşı ailesine Kabil Taşçı, İlbak Holding'e ise Sev Medya ve Advercity gibi şirketler tarafından naylon fatura kesildiği öne sürülüyor. Ayrıca Quara Medya Reklam Organizasyon adına Hasan Özsoy ve 4.5G Grup adına Serdar Haydanlı'nın da bu usulsüz fatura işlemlerinde aktif rol oynadığı iddialar arasında yer alıyor.

560 milyar TL ile ne yapılabilirdi? CAPACITY AVM SAHİPLERİNDEN TEHDİTLE RÜŞVET İSTEDİLER

Yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin Capacity AVM yönetiminden önce otopark işletmesini talep ettiği, bu talebin reddedilmesi üzerine 3 milyon euro rüşvet istendiği iddia edildi. İddialara göre, AVM yönetiminin bu teklifi de reddetmesi üzerine İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız ve Süleyman Atik'in devreye girerek rüşvet miktarını 5 milyon euroya çıkardığı öne sürülüyor. Ekrem İmamoğlunun Gizli kasası olarak biliniyor! Firari Ertan Yıldız yakalandı Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, AVM sahiplerinin bu teklifi de kabul etmemesi üzerine Atik'in avukatlar aracılığıyla "geleceğin Cumhurbaşkanı ile kötü olmak mı istiyorsunuz?" şeklinde tehditkar ifadeler kullandığı belirtiliyor. İddialara göre, bu sürecin ardından kısa bir zaman sonra Bakırköy Belediye Meclisi tarafından AVM'ye 197 milyon TL tutarında ceza kesildi. 50 MİLYON DEĞERİNDEKİ 3 VİLLA 15 MİLYONA İMAMOĞLU'NA DEVRİLDİ

Soruşturma dosyalarına göre, 2018 yılında konkordato ilan ederek iflasını açıklayan iş insanı Ali Nuhoğlu'nun, 2021'de 50 bin TL sermayeyle kurduğu Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş'nin, kuruluşundan sadece bir hafta sonra Emirgan'da bulunan ve 32 milyon TL değer biçilen 3 villayı satın aldığı belirlendi. İlginç olan ise, iflasın eşiğindeyken Nuhoğlu'nun şahsi hesaplarından 13 Nisan 2021'de şirketine milyonlarca lira aktarması oldu. İBBdeki yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Ali Nuhoğlu! İmamoğlu o otelde kimlerle görüştü? Özgür Özel diyet mi ödüyor? 2024 yılına gelindiğinde şirketin sermayesinin 46.8 milyon TL'ye yükseldiği görülürken, Nuhoğlu'nun İstcon A.Ş. aracılığıyla Kiptaş'tan 2.1 milyar TL'lik iş aldığı ve Mart 2025'te 199.5 milyon TL ödeme aldığı kayıtlara geçti. Ancak asıl dikkat çeken gelişme, Nuhoğlu'nun piyasa değeri yaklaşık 50 milyon dolar olarak hesaplanan villaları ve Güllüce Tarım A.Ş.'yi, Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu A.Ş.'ye sadece 15 milyon TL'ye devretmesi oldu. Bu işlem, gerçek değerin çok altında bir bedelle yapılmış olması nedeniyle soruşturma kapsamına alındı. Soruşturma kapsamında, Akvaryum AVM'nin sahibi olan Ali Nuhoğlu'nun kaçarken yanında 40 milyon TL nakit bulunduğu ve iş yerinde yapılan aramalarda 1.3 milyon dolar ele geçirildiği bildirildi.

560 milyar TL ile ne yapılabilirdi? 117 TAŞINMAZ MESELESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İmamoğlu İnşaat'ın son üç yılda kaynağı açıklanamayan fonlarla 117 taşınmaz edindiği tespit edildi. Edinilen taşınmazlar arasında 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro ve 2 arsa bulunuyor. Soruşturma dosyasında, bu taşınmazların satın alımında kullanılan paranın kaynağının belirsiz olduğu ve bu kaynağın kamu kaynaklarından yapılan aktarımlar veya ihalelerden alınan rüşvetler olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu iddialar doğrultusunda savcılık İmamoğlu İnşaat'a el koyma kararı aldı. MASAK raporu ortaya çıktı: İmamoğlu 3 yılda 117 taşınmaz aldı! MASAK raporu ortaya çıktı: İmamoğlu 3 yılda 117 taşınmaz aldı! ŞAİBELİ KURULTAY: DELEGELERE PARA DAĞITILDI

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı öncesinde yaşanan gelişmeler soruşturma kapsamına alındı. İddialara göre, Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşı Özgür Karabat tarafından "delege borsası" oluşturularak, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için çalışma yürütüldü.

560 milyar TL ile ne yapılabilirdi? Eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır'ın ifadelerine göre, Karabat'ın koordinasyonunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu delegelerinin "değişim" yanlısı olmaları için çalışma yapıldı. Çakır'ın beyanlarında, delegelerle Karabat'ın Ankara'da bir otelde görüştürüldüğü ve değişim yanlısı oy kullanacak delegelere kişi başı 1.500 ila 10.000 dolar arasında para dağıtıldığı iddia edildi. Şaibe var diyen CHPli Erkan Çakır TAKVİMe konuştu! İfadeye çağrıldım diyerek anlattı: Kurultayın iptali için her şeyi yapacağız PARA KULELERİ SKANDALI: KİLİT İSİMLERLE TELEFON TRAFİĞİ

31 Mart 2024 seçimleri öncesi ortaya çıkan "para kulesi" görüntülerinde, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması için Beylikdüzü Belediyesi'nden 6 milyon TL, Beşiktaş Belediyesi'nden 3 milyon TL ve Şişli Belediyesi'nden 800 bin TL'nin bir avukatlık ofisine taşındığı belirtildi.