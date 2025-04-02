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Özgür Özel'in boykot çağrısı karşılık bulmadı! CHP'li esnaf üyeliğini iptal etti

CHP'li İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı boykot çağrısı sokakta karşılık bulmadı. Marketlerde vatandaşlar alışverişlerine devam ederken Ankara'da CHP'li bir esnaf üyeliğini sildirdiğini ifade ederek cebinden çıkardığı üye kartını kartını Özel'e tepki gösterdi.

Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 17:22 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 17:38
Özgür Özel’in boykot çağrısı karşılık bulmadı! CHP’li esnaf üyeliğini iptal etti

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla başlatılan boykot çağrısı sonrası vatandaşların marketlerde alışverişlerini sürdürdükleri gözlemleniyor.

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CHP üyesi olduğunu iddia eden Ankara Hal esnafı Hamza Doğan, üyeliğini iptal ederek CHP üye kartını kırdı.

CHP'nin boykot çağrısı CHP'li esnafa takıldı. (İHA)CHP'nin boykot çağrısı CHP'li esnafa takıldı. (İHA)

"KENDİ MALIMIZI KENDİMİZ BOYKOT EDİYORUZ, VAR MI BÖYLE BİR ŞEY"


Esnaf Hamza Doğan, yapılan boykot çağrısına karşı olduğunu belirterek, "Bugün belli olur, henüz bir şey yok. Ben karşıyım buna. Yazık değil mi geçmişte savaşan askerlerimize. Toprak için savaştık, yurt için savaştık. Kendi malımızı kendimiz boykot ediyoruz, var mı böyle bir şey? Zaten etrafımız düşmanla sarılı, dostumuz yok."

CHP'nin boykot çağrısı CHP'li esnafa takıldı. (İHA)CHP'nin boykot çağrısı CHP'li esnafa takıldı. (İHA)

"Kesinlikle karşıyım, CHP'nin yaptığı yanlış bir şey ve üye olduğum halde, üyeliğimi de sildirdim. Kartta cebimde. Gözünüzün önünde şimdi kıracağım. Kırdım gitti. Bizim millet boykota uymaz, ben öyle tahmin ediyorum. O zaman biz en büyük vatan hainiyiz" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ ALIŞVERİŞE DEVAM ETTİ
Öte yandan marketlerde alışveriş yoğunluğu olağan seyrinde devam ederken, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine talebin sürdüğü görüldü.

Boykot çağrısı sokakta karşılık bulmadı. (AA)Boykot çağrısı sokakta karşılık bulmadı. (AA)

Boykot çağrısına destek vermeyen Yusuf Akkaya, boykotun Türkiye için iyi olmadığını ve bunu tasvip etmediğini dile getirdi.

Akkaya, "Eşimle bunu konuşuyorduk, biz de özellikle alışverişe gidelim, bunların boykotunu boykot edelim. Biz tasvip etmiyoruz, yanlış şeyler yapıyorlar. Ülkemizin kendi değerlerini yok ediyorlar. Burada sonuçta insanlarımız çalışıyor, ekmek kapısı. Bilinçli vatandaşlar buna katılmamalı, yani o parti bu parti değil, memleketimizin değerleri, iş imkanları sonuçta." dedi.

Boykot çağrısı sokakta karşılık bulmadı. (AA)Boykot çağrısı sokakta karşılık bulmadı. (AA)

Ayşe Akkaya da boykotu kınadığını belirterek, bugün özellikle alışverişe geldiklerini kaydetti.

Murat Çolak ise bütçesine uygun kampanyaları değerlendirdiğini anlatarak, "Bunun muhalefetle veya iktidarla hiçbir alakası olmadığını düşünüyorum çünkü insanlar siyasetten ziyade ekmek parası peşindeler. Çalışsınlar, paralarını kazansınlar, nereden işlerine gelirse oradan alışveriş yapmalarının gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Boykot çağrısı sokakta karşılık bulmadı. (AA)Boykot çağrısı sokakta karşılık bulmadı. (AA)

Boykot çağrılarına kulak asmadığını aktaran Çolak, "Nereden şartlar işime geliyorsa orada alışveriş yapıyorum. Burası da benim için uygun, ona göre alışverişimi yapıyorum." ifadesini kullandı.

Boykot çağrısı sokakta karşılık bulmadı. (AA)Boykot çağrısı sokakta karşılık bulmadı. (AA)

"DEVLETİMİZ HER KONUDA BİZE DESTEK VERİYOR"
Ankara'da fırın işletmecisi olan Ayhan Özer de boykot çağrısının kendilerini etkilemediğini belirterek, tüketicilerin alışveriş yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Boykot çağrısı sokakta karşılık bulmadı. (AA)Boykot çağrısı sokakta karşılık bulmadı. (AA)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Özer, "Devletimiz her konuda bize destek veriyor. Boykot kelimeleri biz esnafı üzüyor. Vatandaşları da bizi de tedirgin ediyor." şeklinde konuştu.

Boykot çağrısı sokakta karşılık bulmadı. (AA)Boykot çağrısı sokakta karşılık bulmadı. (AA)

Market sahibi Mahmut Çalık ise boykot sonrası satışlarında herhangi bir değişiklik olmadığını, vatandaşların gelmeye devam ettiğini kaydetti.

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