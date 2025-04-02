Özgür Özel’in boykot çağrısı karşılık bulmadı! CHP’li esnaf üyeliğini iptal etti

CHP'nin boykot çağrısı CHP'li esnafa takıldı. (İHA)

"KENDİ MALIMIZI KENDİMİZ BOYKOT EDİYORUZ, VAR MI BÖYLE BİR ŞEY"

"Ben karşıyım. Kendi malımızı kendimiz boykot ediyoruz, böyle bir şey var mı?"



CHP tarafından yapılan boykot çağrısı, CHP'li esnafı isyan ettirdi.



CHP üyesi olduğunu dile getiren bir esnaf, boykot çağrısı sonrası üyeliğini iptal ettiğini belirterek üye kartını kırdı. pic.twitter.com/WuVVbNINGk — Takvim (@takvim) April 2, 2025



Esnaf Hamza Doğan, yapılan boykot çağrısına karşı olduğunu belirterek, "Bugün belli olur, henüz bir şey yok. Ben karşıyım buna. Yazık değil mi geçmişte savaşan askerlerimize. Toprak için savaştık, yurt için savaştık. Kendi malımızı kendimiz boykot ediyoruz, var mı böyle bir şey? Zaten etrafımız düşmanla sarılı, dostumuz yok."