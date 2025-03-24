PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yolsuzluğu ifşa eden müteahhidin ifadesini MASAK doğruladı: CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun çetesi 15 dairesine çöktü!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu yolsuzluk çetesinin Beylikdüzü'nde müteahhitlik yapan Uğur Güngör'ü nasıl eline düşürdüğü ortaya çıktı. İnşaatına ruhsat almak için o dönem İmamoğlu'nun belediye başkanlığını yaptığı Beylikdüzü Belediyesi'ne başvuran Güngör, önce 13 ardından 2 dairesini rüşvet çetesine kaptırdı. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adem Soytekin'in şirketiyle ilgili alınan MASAK raporunda itirafçının verdiği bilgiler doğrulandı. TAKBIS Tapu kayıtlarında yapılan araştırmalarda, Uğur Güngör'e ait dairelerin ASOY İnşaat firmasında olduğu görüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 07:50 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 08:13
Yolsuzluğu ifşa eden müteahhidin ifadesini MASAK doğruladı: CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun çetesi 15 dairesine çöktü!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk şebekesinin rüşvet çarkı itirafçı ifadesiyle gözler önüne serildi.

RÜŞVET ÇETESİNİN ELİNE NASIL DÜŞTÜĞÜNÜ ANLATTI
21 Kasım 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na rüşvet verdiğini belirterek itirafçı olmak istediğini belirten Uğur Güngör, İmamoğlu çetesinin eline nasıl düştüğünü anlattı. 2016-2017 yıllarında Beylükdüzü'nde bulunan arsasını Gül İnşaat isimli firmaya kat karşılığında verdiğini belirten Güngör, firmanın sahipleri Ali Gül, Zafer Gül ve Osman Gül inşaat devam ederken konut olarak gözüken yerleri iş yerine çevireceklerini, bunun için belediyeye rüşvet verilmesi gerektiğini, bu rüşvetin yarısının da kendisinin vermesi gerektiğini söylediklerini ifade etti.

Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık (AA)Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık (AA)


BAŞTA 15 MİLYON RÜŞVET İSTEDİ
Başta rüşvet vermeyi reddettiğini belirten itirafçı Uğur Güngör, "Rüşvet tutarı 15 milyon liraydı ancak eski Gürpınar Belediye Başkanı V.K. benimle görüştü ve arsamı kat karşılığı vermeme aracılık etti. Görüşme yapmak için ADM iş merkezine Zafer Gül ile birlikte gittim. Burada şimdi Beylikdüzü Belediye Başkanı olan o dönem ise Ekrem İmamoğlu'nun yardımcısı Murat Çalık ile görüştük. Rüşvet işlerini o takip ediyordu. Benden 15 milyon lira istedi. Vermeyeceğimi yineleyerek masadan kalkmak istedim. 'Buradan çıkarsan bir daha giremezsin' dedi. Ben de 'Babanın malı değil burası' dedim. Çalık'ın odasının hemen karşısında İmamoğlu'nun odası bulunuyordu. Sesleri duyunca odadan sinirli bir şekilde çıktı, 'Ne oluyor?' dedi ve gitti. Zafer Gül ve Murat Çalık'ın ısrarı üzerine ben ve Gül İnşaat olarak senet vermeyi kabul ettik. Ofisimde imzaladığım senetleri Zafer Gül'e verdim" dedi.

Adem Soytekin (Takvim.com.tr)Adem Soytekin (Takvim.com.tr)


15 DAİRE PARASI
Senetlerin gözaltına alınan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'te olduğu, ödemeyi ona yapmaları gerektiğini öğrendiğini anlatan itirafçı, o dönemki avukatı ve Zafer Gül ile birlikte Fatih Keleş'e 2 dairenin parasının ödediklerini, kalan senetler için de 13 daire verme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Uğur Güngör (Sabah)Uğur Güngör (Sabah)

DAİRELER SIVACININ ŞİRKETİNE DEVREDİLDİ
Murat Çalık'ın isteği üzerine dairelerin İmamoğlu'nun şirketinde sıvacı olarak sigortalı çalışan ve kısa sürede orantısız şekilde zenginleşen Adem Soytekin'e ait Asoy İnşaat isimli firmasına devrettiklerini anlattı. Gül İnşaat'ın daire vermediğini sadece kendisinden daire alındığını öğrendikten sonra Murat Çalık ile görüşüp daireleri geri istediğini ancak iade etmeyeceklerini söylediğini anlatan Güngör, "Daha sonra Adem Soytekin ile görüştüm, yanında Ekrem İmamoğlu'na ait şirketlerin genel müdürü Tuncay Yılmaz da vardı. Adem Soytekin'den de dairelerimi istedim bana, 'Ne dairesi vereceğim kardeşim?' deyip masadan kalktı gitti. Dairelerimi geri almak için mücadele ettim. Bu süreçte tehdit edildim, kiralık katil tutulduğunu öğrendim. Gerek CİMER üzerinden, gerekse de adli mercilerde hakkımı aradım ancak sonuç alamadım" dedi.

Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş (Takvim.com.tr)


MASAK BELGELEDİ
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adem Soytekin'in şirketiyle ilgili alınan MASAK raporunda itirafçının verdiği bilgiler doğrulandı. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, TAKBIS Tapu kayıtlarında yapılan araştırmalarda, Uğur Güngör'e ait dairelerin ASOY İnşaat firmasında olduğu görüldü.

Takvim.com.tr özel detaylara ulaştı... İBBdeki yolsuzluk soruşturması nasıl başladı? 4 gizli 8 açık tanık... İmamoğlu para kulesinin neresinde?Takvim.com.tr özel detaylara ulaştı... İBBdeki yolsuzluk soruşturması nasıl başladı? 4 gizli 8 açık tanık... İmamoğlu para kulesinin neresinde?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekosistem çarkının detayları TAKVİM’de: CHP’nin Paris partysindeki şarabın faturası 28 milyon TL!
Yolsuzluğu ifşa eden müteahhidin ifadesini MASAK doğruladı: CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun çetesi 15 dairesine çöktü!
Casper
İkramiye hesapta: Kime, ne zaman ve ne kadar para yatırılacak? Erken maaşa ve farka dikkat!
Türkiye’ye Mali’den geliyor! Lodosla birlikte çöl tozu fırtınasına hazır olun! Meteoroloji 24 Mart hava durumu
Kritik Kabine bugün toplanıyor! Masada İBB’deki yolsuzluk, İmamoğlu’nun tutuklanması ve Özgür Özel’in sokak çağrısı var!
Borsa İstanbul
Özgür Özel çağırdı marjinal gruplar sokaklara döküldü! Polise baltalı, asitli ve havai fişekli saldırı | Provokatörler tek tek gözaltına alınıyor
Hedef genç savunmacı! Fenerbahçe Taha Altıkardeş’i yakın takibe aldı
Saraçhane’deki siyonist! Evanjelik Michael Ganoe Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi | MİT yakaladı Türkiye’den postalandı! Kim bu İsrail üslerini gezen İslam düşmanı
Osman Sınav’ın hayalini gerçekleştirecek proje: Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca tekrar bir arada oynar mı?
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun yerine kim gelecek? İstanbul Valiliği duyurdu: İşte seçim tarihi
Ekrem İmamoğlu tutuklandı İstanbul’u felç etme planı ortaya çıktı: Zararlı yazılımla tüm sistemlere sızacaklar! İşte İstanbul Kart’tan İSKİ’ye kirli oyunlar...
Alınlarınızdan öpüldünüz! Macaristan - Türkiye: 0-3 | MAÇ SONUCU
CANLI TAKİP | Ekrem İmamoğlu tutuklandı! 560 milyar TL’lik yolsuzluk tescillendi: Terör soruşturmasında karar | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama
İBB’ye terör soruşturmasında hakimlik kararı! İmamoğlu Atatürk maskesine sığınıp yargıyı tehdit etti | Azat Barış itirafı geldi
CHP’de İmamoğlu’nu aklama tiyatrosu! Ön seçim sirkinden enstantaneler... Özel’in ayrı Kılıçdaroğlu’nun ayrı Yavaş’ın ayrı hesabı var
Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı
Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu! Mahkeme tutukluluk kararı verdi... Rüşvetten dolandırıcılığa 7 suç tescillendi
Şikayet eden de sevinen de onlar! CHP’de İmamoğlu tutuklandı bayramı... Olağan şüpheliler sadık vekiller ve Mansur Yavaş