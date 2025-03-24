Yolsuzluğu ifşa eden müteahhidin ifadesini MASAK doğruladı: CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun çetesi 15 dairesine çöktü!

İ stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk şebekesinin rüşvet çarkı itirafçı ifadesiyle gözler önüne serildi. RÜŞVET ÇETESİNİN ELİNE NASIL DÜŞTÜĞÜNÜ ANLATTI 21 Kasım 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na rüşvet verdiğini belirterek itirafçı olmak istediğini belirten Uğur Güngör , İmamoğlu çetesinin eline nasıl düştüğünü anlattı. 2016-2017 yıllarında Beylükdüzü'nde bulunan arsasını Gül İnşaat isimli firmaya kat karşılığında verdiğini belirten Güngör, firmanın sahipleri Ali Gül, Zafer Gül ve Osman Gül inşaat devam ederken konut olarak gözüken yerleri iş yerine çevireceklerini, bunun için belediyeye rüşvet verilmesi gerektiğini, bu rüşvetin yarısının da kendisinin vermesi gerektiğini söylediklerini ifade etti.

Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık (AA)



BAŞTA 15 MİLYON RÜŞVET İSTEDİ

Başta rüşvet vermeyi reddettiğini belirten itirafçı Uğur Güngör, "Rüşvet tutarı 15 milyon liraydı ancak eski Gürpınar Belediye Başkanı V.K. benimle görüştü ve arsamı kat karşılığı vermeme aracılık etti. Görüşme yapmak için ADM iş merkezine Zafer Gül ile birlikte gittim. Burada şimdi Beylikdüzü Belediye Başkanı olan o dönem ise Ekrem İmamoğlu'nun yardımcısı Murat Çalık ile görüştük. Rüşvet işlerini o takip ediyordu. Benden 15 milyon lira istedi. Vermeyeceğimi yineleyerek masadan kalkmak istedim. 'Buradan çıkarsan bir daha giremezsin' dedi. Ben de 'Babanın malı değil burası' dedim. Çalık'ın odasının hemen karşısında İmamoğlu'nun odası bulunuyordu. Sesleri duyunca odadan sinirli bir şekilde çıktı, 'Ne oluyor?' dedi ve gitti. Zafer Gül ve Murat Çalık'ın ısrarı üzerine ben ve Gül İnşaat olarak senet vermeyi kabul ettik. Ofisimde imzaladığım senetleri Zafer Gül'e verdim" dedi.