CHP’li İBB’de büyük yolsuzluk: Açık hava reklamlarıyla 68 milyar TL vurgun! İhale öncesi gizli buluşmalar tespit edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan yolsuzluklara yönelik Ekrem İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı suç örgütü soruşturmasında en büyük vurgunlardan birinin de hava reklamcılığı alanında yapıldığı ortaya çıktı.



SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

2021 yılında reklam sektöründe faaliyet gösteren Sedat Kapudağı adlı bir reklamcının ihbarıyla başlayan soruşturmada, İçişleri Bakanlığı tarafından 245 sayfa tevdi raporu hazırladığı, 16 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın raporu aldıktan sonra soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.

AÇIK HAVA REKLAM İHALELERİNDEN 68 MİLYAR TL'LİK VURGUN

Çıkar amaçlı suç örgütünün açık hava reklam sektörüne ilişkin ağırlıklı olarak Kültür A.Ş. ile bir kısım Medya A.Ş. ihalelerinde yolsuzluklar yaptığı, bu şekilde paylaşılan yolsuzluk toplam tutarının 68 milyar lirayı bulduğu öğrenildi.