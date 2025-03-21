CHP’li İBB’de büyük yolsuzluk: Açık hava reklamlarıyla 68 milyar TL vurgun! İhale öncesi gizli buluşmalar tespit edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan yolsuzluklara yönelik Ekrem İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı suç örgütü soruşturmasında en büyük vurgunlardan birinin de hava reklamcılığı alanında yapıldığı ortaya çıktı.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
2021 yılında reklam sektöründe faaliyet gösteren Sedat Kapudağı adlı bir reklamcının ihbarıyla başlayan soruşturmada, İçişleri Bakanlığı tarafından 245 sayfa tevdi raporu hazırladığı, 16 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın raporu aldıktan sonra soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.
AÇIK HAVA REKLAM İHALELERİNDEN 68 MİLYAR TL'LİK VURGUN
Çıkar amaçlı suç örgütünün açık hava reklam sektörüne ilişkin ağırlıklı olarak Kültür A.Ş. ile bir kısım Medya A.Ş. ihalelerinde yolsuzluklar yaptığı, bu şekilde paylaşılan yolsuzluk toplam tutarının 68 milyar lirayı bulduğu öğrenildi.
Ekrem İmamoğlu (AA)
Bu yolsuzlukları çıkar amaçlı suç örgütünde İmamoğlu'nun 1. halkasında yer alan örgüt yöneticileri Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un yönettiği, Ongun'un bu süreci Kültür A.Ş. Yönetim Başkanı Gürkan Akgün, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın, İpek A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman ve Kültür A.Ş. Reklam Daire Başkanı Kaan Sürmgöz ile organize ettiği ortaya çıktı.
İHALEDEN ÖNCE AYNI YERLERDE AYNI SAATLERDE TOPLANTI
Açık hava reklam ihaleleri öncesinde kararlar alınırken ve sonrasında suç gelirleri paylaşılırken Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan, Murat Kapki, Eyüp Subaşı, Murat İlbak ve Hüseyin Köksal'ın 3 ayrı lokasyonda periyodik olarak akşam 11 ila gece 01 arasında toplandıklarının tanık ifadeleri, baz karşılaştırmaları ve teknik verilerle belirlendiği bildirildi.
Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)
KİM KAZANACAK KİM KAYBEDECEK ÖNCEDEN BELİRLENİYOR
Bu toplantılardan yalnızca bir tanesinin Necati Özkan'ın Akmerkez'deki Kapital Medya A.Ş.'de, diğerinin Beylikdüzü'ndeki bir kafenin VİP toplantı odasında, üçüncüsünün ise örgüt yöneticisi Hüseyin Köksal'ın tekstil firmasında yapıldığı öğrenildi. Bu toplantılarda hangi ihalelerin hangi firmada kalacağı, hangi firmanın kazanacak teklifi, hangisinin ise kaybedecek yan teklifi vereceğinin belirlendiği, hangi ihalede oranların ne olacağı ve paylaşım oranlarının belirlendiği ortaya çıktı.
İHALELER 4 FİRMA ARASINDA PAYLAŞTIRILIYOR
Bu kapsamda açık hava reklam ihalelerinin büyük bölümünün dört odak arasında paylaştırıldığı, bu firmaların suç örgütü kasalarından Hüseyin Köksal'a ait BVA Medya A.Ş. ve Urban Medya A.Ş., Murat Kapki'ye ait MSO Reklam A.Ş. ve Sin Medya A.Ş., Eyüp Subaşı'ya ait Panofekt, Gençpopülistmedya ile İlbak Holding'e ait 3. Mecra, Kentvizyon A.Ş. ve Vizyonkent A.Ş. olduğu tespit edildi.