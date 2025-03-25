CHP'nin şaibeli kurultayında "soğuk cüzdan" itirafı geldi! Veli Ağbaba ve Özgür Özel başrolde: Oy karşılığı "600 bin TL+ telefon" teklifi

İtirafçı olan CHP'li Serda Tandoğan Kuru ve Özgür Özel (Takvim.com.tr) DELEGELERE İBB'DE MAKAM DAĞITILDI! İL BAŞKANININ OĞLUNU KÜLTÜR AŞ'DE İŞE BAŞLATTILAR Serda Tandoğan Kuru ifadesinde delegeler üzerinde etkili olacak isimlerin yakınlarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde makam verildiğini öne sürdü. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın oğlu olan Ozan Hasret Yeşiltaş'ın İBB Kültür A.Ş.'de Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü'nde işe başlatıldığını söyledi. "DELEGELERE TABLET TELEFON VERİLDİ" Kuru, CHP delegelerine telefon tablet gibi pahalı hediyeler verildiğini de söyledi: "Stantlara deri evrak çantası tablet ajanda ve Özgür Özel 'in tanıtım kitapçığını koyduklarını gördüm. Görevliler bu eşyaları imza karşılığında kurultay delegelerine dağıtıyorlardı. Kurultay salonunda çok sayıda boş telefon kutuları gördüm. Öğrendiğime göre kurultay salonunda görüşüp ikna ettikleri delegelere cep telefonlarını vermişler"

Mahkemede tanık sıfatıyla ifade veren CHP 'li Serda Tandoğan Kuru 'nun özellikle Veli Ağbaba ile arasının çok iyi olduğu sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Kuru'nun Ağbaba'ya "Sen her zaman benim can ağabeyimsin. Adam gibi adam" diye övdüğü görüldü.

Hakkari delegeleri Kemal Ölmez ve Nazım Demir tanık sıfatıyla ifade verdi (AA)





"ÖZGÜR ÖZEL'E OY VER 600 BİN TL + TELEFON AL"



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmasında, partinin Hakkari delegeleri Kemal Ölmez ve Nazım Demir tanık sıfatıyla ifade verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, savcıya ifade veren Kemal Ölmez, 38. CHP Olağan Kurultayı'nda Hakkari delegesi olduğunu, kurultay esnasında oylarını değiştirmeleri için delegelere farklı numaralardan telefon geldiğine şahit olduğunu anlattı.

Ankara'da olduğu süreçte şahsi hattına da telefon geldiğini kaydeden Ölmez, "Arayan kişileri tanımıyorum ancak bize adaylardan biri olan Özgür Özel'e oy vermemiz istendi. Buna karşılık olarak 600 bin lira para ve cep telefonları teklif edildi ve hiçbirisini kabul etmedik." ifadelerini kullandı.

Daha sonra seçilen yeni parti yönetimi tarafından ihraç edildiğini belirten Ölmez, o dönem kendisini arayan telefon hatlarını kimin kullandığının araştırılması için HTS kaydının incelenmesine rızası olduğunu ifade etti.

Tanık Nazım Demir ise kurultay döneminde Hakkari CHP il başkanı olduğunu, o dönem delegelere para, makam ve mevki teklif edildiği öne sürdü.

Demir, şunları kaydetti:

"CHP Hakkari Merkez İlçe Başkanı Hurşit Taş'ın oğlu Mehmet Fatih Taş'ın İzmir Karşıyaka Belediyesine kurultaydan birkaç gün önce işe alındığını öğrendim. Bu şekilde adaylardan Özgür Özel'e oy verilirse işe alma gibi bazı menfaatlerin temin edildiğini biliyorum. Bu konuda farklı kişilere de teklifler yapıldığını duyuyorduk."





