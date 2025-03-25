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CHP'nin şaibeli kurultayında "soğuk cüzdan" itirafı geldi! Veli Ağbaba ve Özgür Özel başrolde: Oy karşılığı "600 bin TL+ telefon" teklifi

CHP kurultayındaki şaibenin boyutunu gözler önüne seren yeni ifadeler ortaya çıktı. Bursa delegesi Serda Tandoğan Kuru, Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in kurultaydan 10 gün önce kendisine "Bizi destekle senin belediye başkan adaylığını açıklayalım" dediğini itiraf etti. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in kripto para teklifinde bulunduğunu dile getiren Kuru, delegelere İBB'den makam ve mevki verildiğini, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın oğlunun Kültür A.Ş.'de işe başlatıldığını söyledi. Hakkari delegeleri Kemal Ölmez ve Nazım Demir ise "600 bin TL+ telefon" pazarlığın anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 13:35 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 13:54
CHP’nin şaibeli kurultayında soğuk cüzdan itirafı geldi! Veli Ağbaba ve Özgür Özel başrolde: Oy karşılığı 600 bin TL+ telefon teklifi

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CHP'nin şaibelerle anılan ve bizzat CHP'liler tarafından mahkemeye verilen 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği, partiye kayyum atanacağı konuşuluyor.

Devam eden soruşturmalar ve gün aşırı delegeler tarafından yapılan itiraflarla köşeye sıkışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel panikle olağanüstü kurultay kararı aldı. Böylelikle "şaibe"yi kabul etmiş oldu. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan ise CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yaptı.

Tartışmalar sürerken kurultaydaki şaibenin boyutunu gözler önüne seren yeni ifadeler ortaya çıktı. Eski CHP İlçe Başkanı aynı zamanda kurultay delegesi olan Serda Tandoğan Kuru, tanık sıfatıyla mahkemeye ifade verdi.

İtirafçı olan CHP'li Serda Tandoğan Kuru (Solda) (Takvim.com.tr)İtirafçı olan CHP'li Serda Tandoğan Kuru (Solda) (Takvim.com.tr)

TANIK SIFATIYLA İFADE VERDİ... VELİ AĞBABA VE ÖZGÜR ÖZEL MAKAM TEKLİF ETTİ

Kuru, kurultaydan 10 gün önce bizzat Veli Ağbaba ve Özgür Özel tarafından kendisine para ve makam teklif edildiğini itiraf etti.

Veli Ağbaba'nın kendisine "Özgür Özel'i destekle ertesi gün senin belediye başkan adaylığını açıklayayım" teklifiyle geldiğini ifade eden Bursa kurultay delegesi şu ifadeleri kullandı:

"Veli Ağbaba bana: "Tandoğan, Özgür Özel genel başkan seçilsin siz de onu destekleyin. Ertesi gün senin belediye başkan adaylığını açıklayayım" dedi. Toplantı sonrasında Veli Ağbaba İlçe Başkanı olup da görevinden istifa edecek arkadaşları belediye başkan adayı yapacağız. Masraflarını karşılayacağız. Sizden istediğimiz Özgür Özel'e destek vermeniz" dedi. O sırada odada Bursa Kurultay delegesinden 44 kişi vardı. Özgür Özel'de bizzat oradaydı. Aynı sözleri o da söyledi"

İtirafçı olan CHP'li Serda Tandoğan Kuru ve Veli Ağbaba (Takvim.com.tr)İtirafçı olan CHP'li Serda Tandoğan Kuru ve Veli Ağbaba (Takvim.com.tr)

SOĞUK CÜZDAN TESCİLLENDİ: 300 Mİ DERSİN 500 MÜ? İSTERSEN KRİPTO VERELİM

Öte yandan CHP kurultayında çanta çanta dolarların yanı sıra "soğuk cüzdan" olarak tabir edilen kripto paraların da dağıtıldığı ortaya çıktı.

İtirafçı olan CHP'li Serda Tandoğan Kuru, 12 delegeyi ikna etmesi karşılığında "300 mü dersin 500 mü dersin?" şeklinde teklif aldığını
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in kendisine "Bu işler parayla olur. İBAN numarana para gönderilmesinden çekiniyorsan kripto para olarak da gönderebilir istersen. Özgür Özel'i destekle paranı al rahatça seçim işlerini yürüt" dediğini anlattı.



İtiraf niteliğinde şu ifadeleri kullandı:

Daha önce tanımadığım bir kişi aradı. Beni tanıyan bir kişi edasıyla "Bu oylamada kritik bir yerdesin. 12 tane kurultay delegesi getirebileceğini, delegeleri ikna edebileceğini biliyorum. Bu gayretinin karşılığında 300 mü dersin 500 mü dersin?" dedi. Bu sırada Şadi Özdemir "Seni arayan kişi doğru söylüyor. Sen belediye başkanı adayı olacaksın. Bu işler parayla olur. İBAN numarana para gönderilmesinden çekiniyorsan kripto para olarak da gönderebilir istersen. Özgür Özel'i destekle paranı al rahatça seçim işlerini yürüt"

İtirafçı olan CHP'li Serda Tandoğan Kuru ve Özgür Özel (Takvim.com.tr)İtirafçı olan CHP'li Serda Tandoğan Kuru ve Özgür Özel (Takvim.com.tr)

DELEGELERE İBB'DE MAKAM DAĞITILDI! İL BAŞKANININ OĞLUNU KÜLTÜR AŞ'DE İŞE BAŞLATTILAR

Serda Tandoğan Kuru ifadesinde delegeler üzerinde etkili olacak isimlerin yakınlarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde makam verildiğini öne sürdü.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın oğlu olan Ozan Hasret Yeşiltaş'ın İBB Kültür A.Ş.'de Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü'nde işe başlatıldığını söyledi.

"DELEGELERE TABLET TELEFON VERİLDİ"

Kuru, CHP delegelerine telefon tablet gibi pahalı hediyeler verildiğini de söyledi:

"Stantlara deri evrak çantası tablet ajanda ve Özgür Özel'in tanıtım kitapçığını koyduklarını gördüm. Görevliler bu eşyaları imza karşılığında kurultay delegelerine dağıtıyorlardı. Kurultay salonunda çok sayıda boş telefon kutuları gördüm. Öğrendiğime göre kurultay salonunda görüşüp ikna ettikleri delegelere cep telefonlarını vermişler"

İtirafçı olan CHP'li Serda Tandoğan Kuru, Veli Ağbaba içli dışlı (Takvim.com.tr)İtirafçı olan CHP'li Serda Tandoğan Kuru, Veli Ağbaba içli dışlı (Takvim.com.tr)

AĞBABA İLE İÇLİ DIŞLI

Mahkemede tanık sıfatıyla ifade veren CHP'li Serda Tandoğan Kuru'nun özellikle Veli Ağbaba ile arasının çok iyi olduğu sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Kuru'nun Ağbaba'ya "Sen her zaman benim can ağabeyimsin. Adam gibi adam" diye övdüğü görüldü.

Hakkari delegeleri Kemal Ölmez ve Nazım Demir tanık sıfatıyla ifade verdi (AA)Hakkari delegeleri Kemal Ölmez ve Nazım Demir tanık sıfatıyla ifade verdi (AA)


"ÖZGÜR ÖZEL'E OY VER 600 BİN TL + TELEFON AL"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmasında, partinin Hakkari delegeleri Kemal Ölmez ve Nazım Demir tanık sıfatıyla ifade verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, savcıya ifade veren Kemal Ölmez, 38. CHP Olağan Kurultayı'nda Hakkari delegesi olduğunu, kurultay esnasında oylarını değiştirmeleri için delegelere farklı numaralardan telefon geldiğine şahit olduğunu anlattı.

Ankara'da olduğu süreçte şahsi hattına da telefon geldiğini kaydeden Ölmez, "Arayan kişileri tanımıyorum ancak bize adaylardan biri olan Özgür Özel'e oy vermemiz istendi. Buna karşılık olarak 600 bin lira para ve cep telefonları teklif edildi ve hiçbirisini kabul etmedik." ifadelerini kullandı.

Daha sonra seçilen yeni parti yönetimi tarafından ihraç edildiğini belirten Ölmez, o dönem kendisini arayan telefon hatlarını kimin kullandığının araştırılması için HTS kaydının incelenmesine rızası olduğunu ifade etti.

Tanık Nazım Demir ise kurultay döneminde Hakkari CHP il başkanı olduğunu, o dönem delegelere para, makam ve mevki teklif edildiği öne sürdü.

Demir, şunları kaydetti:

"CHP Hakkari Merkez İlçe Başkanı Hurşit Taş'ın oğlu Mehmet Fatih Taş'ın İzmir Karşıyaka Belediyesine kurultaydan birkaç gün önce işe alındığını öğrendim. Bu şekilde adaylardan Özgür Özel'e oy verilirse işe alma gibi bazı menfaatlerin temin edildiğini biliyorum. Bu konuda farklı kişilere de teklifler yapıldığını duyuyorduk."


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