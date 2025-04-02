MHP’den CHP’ye üst düzey tepki: Yerli ve milli markaları boykot vatan hainliği ile eş değer | Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl?

Milliyetçi Hareket Partisi
, CHP
Genel Başkanı Özgür Özel
'in yerli ve milli markaları hedef alan "boykot" çağrısı ile "Tüketimi Durdurma" hamlesine sert tepki gösterdi.
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e konuştu.
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı (Takvim.com.tr)
"VATAN HAİNLİĞİ İLE EŞ DEĞERDİR! CHP'NİN AKLINI BAŞINA ALMASI GEREK"
CHP
'nin toplumsal kutuplaştırmaya artırmaya yönelik adımlar attığını belirten Kayrıcı, "Ülke içinde yerli ve milli markaları boykot etmek vatan hainliği ile eş değerdir. Vatanı bölmektir. Bunu yaparsanız ülkeyi bölmeye götürürsünüz. Yaptıkları yanlış. CHP'nin aklını başına alması gerekiyor"
ifadelerini kullandı.
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı ve MHP lideri Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr)
BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Bilindiği üzere MHP lideri Devlet Bahçeli
kısa bir süre önce kalp operasyonu geçirdi. Bir süre istirahat eden Bahçeli'nin bu ay içerisindeki MHP Siyaset Liderlik Okulu'na başkanlık etmesi bekleniyor.
MHP'li Vahit Kayrıcı'ya Bahçeli'nin sağlık durumunu sorduk.
Kayrıcı, "Sayın Bahçeli istirahat ediyor. Başka bir şeyi yok"
şeklinde konuştu.