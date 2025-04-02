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MHP'den CHP'ye üst düzey tepki: Yerli ve milli markaları boykot vatan hainliği ile eş değer | Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

Takvim.com.tr'ye konuşan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, CHP'nin "2 Nisan Tüketim Boykotu"na çok sert tepki gösterdi. "Ülke içinde yerli ve milli markaları boykot etmek vatan hainliği ile eş değerdir" diyen Kayrıcı "Yaptıkları yanlış. CHP'nin aklını başına alması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Kayrıcı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin istirahat ettiğini söyleyip son sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 16:43 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 17:13
MHP’den CHP’ye üst düzey tepki: Yerli ve milli markaları boykot vatan hainliği ile eş değer | Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl?

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Milliyetçi Hareket Partisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli ve milli markaları hedef alan "boykot" çağrısı ile "Tüketimi Durdurma" hamlesine sert tepki gösterdi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e konuştu.
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı (Takvim.com.tr)MHP Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı (Takvim.com.tr)

"VATAN HAİNLİĞİ İLE EŞ DEĞERDİR! CHP'NİN AKLINI BAŞINA ALMASI GEREK"

CHP'nin toplumsal kutuplaştırmaya artırmaya yönelik adımlar attığını belirten Kayrıcı, "Ülke içinde yerli ve milli markaları boykot etmek vatan hainliği ile eş değerdir. Vatanı bölmektir. Bunu yaparsanız ülkeyi bölmeye götürürsünüz. Yaptıkları yanlış. CHP'nin aklını başına alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı ve MHP lideri Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr)MHP Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı ve MHP lideri Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr)

BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bilindiği üzere MHP lideri Devlet Bahçeli kısa bir süre önce kalp operasyonu geçirdi. Bir süre istirahat eden Bahçeli'nin bu ay içerisindeki MHP Siyaset Liderlik Okulu'na başkanlık etmesi bekleniyor.

MHP'li Vahit Kayrıcı'ya Bahçeli'nin sağlık durumunu sorduk.

Kayrıcı, "Sayın Bahçeli istirahat ediyor. Başka bir şeyi yok" şeklinde konuştu.

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