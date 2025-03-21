Ekrem İmamoğlu'nun "Gizli kasası" olarak biliniyor! Firari Ertan Yıldız yakalandı

560 MİLYARLIK ÇARK CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , "suç örgütü yöneticiliği", "suç örgütüne üyelik", "irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırma", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçlamalarıyla gözaltına alındı. İBB iştirakleri Medya AŞ, Kültür AŞ, KİPTAŞ ve İSFALT'ın, organize suç çarkının merkezinde olduğu belirtilirken, yolsuzluğun boyutunun 560 milyar TL'yi bulduğu öne sürüldü.

ORGANİZE SUÇ ÇARKINDA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Operasyonda dikkat çeken diğer isimler ise Murat Ongun, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Ertan Yıldız oldu. Fatih Keleş, İmamoğlu'nun "kasası" olarak bilinirken, "Kafa Koparan Fatih" lakabıyla anılıyor. Tuncay Yılmaz ise hem İBB'de yönetici hem de İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü olarak öne çıkıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 106 şüpheli arasında yer alan Ali Nuhoğlu'nun 40 milyon lirayla evinde yakalandığı öğrenildi (Fotoğraf: DHA)

"Gizli kasa" olarak adlandırılan ve 2 gündür firari olarak anılan Ertan Yıldız ise bugün (21 Mart) yakalandı.

TELEFONUNU EŞİNİN ÇANTASINA ATARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA KISA SÜRDÜ

Ertan Yıldız'ın, emniyet takibinden kurtulmak için telefonunu eşinin çantasına bırakarak izini kaybettirmeye çalıştığı ve bu hamlenin, teknik ve fiziki takipleri yanıltmaya yönelik olduğu belirtildi. Ancak Ertan Yıldız polis ekiplerince saklandığı yerde yakalandı.

Şüpheli, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Böylece, yolsuzluk ve terör soruşturmalarına yönelik süren operasyonda gözaltı sayısı da 88'e yükseldi.