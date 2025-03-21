Ekrem İmamoğlu'nun "Gizli kasası" olarak biliniyor! Firari Ertan Yıldız yakalandı

Şüpheli Atik'in "2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz" diyerek müştekileri tehdit etmesi de soruşturmadaki tanık beyanlarında yer aldı.
TEHDİT SONRASI 197 MİLYONLUK CEZA!
Soruşturmada, AVM sahiplerine söz konusu rüşvet teklifinin ardından müştekilerin para ödememesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia edilmişti.
AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor alındığı iddiasının yer aldığı soruşturmada, İdare Mahkemesinin söz konusu para cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği anlaşılırken, belediyenin ise para cezasını hukuksuz şekilde, rüşvet alamadığı için kestiği öne sürüldü.
Ertan Yılıdız
"YÜZDE 7'Cİ ERTAN" LAKABIYLA ANILIYOR
Para trafiği, usulsüz ihaleler ve rüşvet çarkında adı sıkça geçen Yıldız, "İmamoğlu'nun gizli kasası" olarak anılıyor. 100 milyon TL'lik İSBAK ihalesini, İmamoğlu ve kendisiyle bağlantılı paravan şirkete aktardığı iddia edilen Yıldız, aldığı komisyonlar nedeniyle "Yüzde 7'ci Ertan" lakabını taşıyor.
BELTUR'DA 70 MİLYON TL'LİK KAMU ZARARI
Yıldız'ın adı, BELTUR'da 2020 yılında yaşanan 70 milyon TL'lik kamu zararıyla da gündeme geldi.
40 hastanede bulunan 70 kafe, restoran ve büfenin sözleşmeleri sona eren BELTUR, Yıldız'ın talimatıyla hastanelerden çekilmemiş ve kamu zararına yol açmıştı. Yıldız'ın, "Sakın hastanelerden çekilmeyin, ihaleye çıkamazlar" dediği iddia edildi.