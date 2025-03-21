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Ekrem İmamoğlu'nun "Gizli kasası" olarak biliniyor! Firari Ertan Yıldız yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında aranan firari Ertan Yıldız yakalandı. Ekrem İmamoğlu’nun “gizli kasası” olarak anılan Yıldız’ın, Capacity AVM’ye yönelik 5 milyon Euro’luk rüşvet ve tehdit skandalı başta olmak üzere, usulsüz ihaleler, para trafiği ve 70 milyon TL’lik BELTUR zararı gibi iddialarla adı sıkça gündeme gelmişti.

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 11:35 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 11:54
Ekrem İmamoğlu’nun Gizli kasası olarak biliniyor! Firari Ertan Yıldız yakalandı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında aranan İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, firariyken yakalandı.

560 MİLYARLIK ÇARK
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "suç örgütü yöneticiliği", "suç örgütüne üyelik", "irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırma", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçlamalarıyla gözaltına alındı. İBB iştirakleri Medya AŞ, Kültür AŞ, KİPTAŞ ve İSFALT'ın, organize suç çarkının merkezinde olduğu belirtilirken, yolsuzluğun boyutunun 560 milyar TL'yi bulduğu öne sürüldü.

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ORGANİZE SUÇ ÇARKINDA ÖNE ÇIKAN İSİMLER
Operasyonda dikkat çeken diğer isimler ise Murat Ongun, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Ertan Yıldız oldu. Fatih Keleş, İmamoğlu'nun "kasası" olarak bilinirken, "Kafa Koparan Fatih" lakabıyla anılıyor. Tuncay Yılmaz ise hem İBB'de yönetici hem de İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü olarak öne çıkıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 106 şüpheli arasında yer alan Ali Nuhoğlu'nun 40 milyon lirayla evinde yakalandığı öğrenildi (Fotoğraf: DHA)İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 106 şüpheli arasında yer alan Ali Nuhoğlu'nun 40 milyon lirayla evinde yakalandığı öğrenildi (Fotoğraf: DHA)

"Gizli kasa" olarak adlandırılan ve 2 gündür firari olarak anılan Ertan Yıldız ise bugün (21 Mart) yakalandı.

TELEFONUNU EŞİNİN ÇANTASINA ATARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA KISA SÜRDÜ
Ertan Yıldız'ın, emniyet takibinden kurtulmak için telefonunu eşinin çantasına bırakarak izini kaybettirmeye çalıştığı ve bu hamlenin, teknik ve fiziki takipleri yanıltmaya yönelik olduğu belirtildi. Ancak Ertan Yıldız polis ekiplerince saklandığı yerde yakalandı.

Şüpheli, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Böylece, yolsuzluk ve terör soruşturmalarına yönelik süren operasyonda gözaltı sayısı da 88'e yükseldi.

Ekrem İmamoğlu ve Ertan YıldızEkrem İmamoğlu ve Ertan Yıldız

AVM YÖNETİMİNE TEHDİT
Ertan Yıldız'ın adı, Bakırköy'deki Capacity AVM'ye yönelik rüşvet ve tehdit skandalıyla gündeme geldi.

AVM SAHİPLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Capacity AVM sahipleri, Ertan Yıldız ve Süleyman Atik hakkında şikayette bulundu. Yürütülen soruşturmada müşteki sıfatıyla yer alan AVM sahipleri, tehdit ve rüşvet iddialarını savcılığa taşıdı.

Alınan tanık beyanına göre, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik'in "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon avro verin, aksi takdirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız" ifadeleriyle, müşteki Capacity AVM'nin sahiplerini tehdit ettikleri öne sürüldü.

Şüpheli Atik'in "2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz" diyerek müştekileri tehdit etmesi de soruşturmadaki tanık beyanlarında yer aldı.

TEHDİT SONRASI 197 MİLYONLUK CEZA!
Soruşturmada, AVM sahiplerine söz konusu rüşvet teklifinin ardından müştekilerin para ödememesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia edilmişti.

AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor alındığı iddiasının yer aldığı soruşturmada, İdare Mahkemesinin söz konusu para cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği anlaşılırken, belediyenin ise para cezasını hukuksuz şekilde, rüşvet alamadığı için kestiği öne sürüldü.

Ertan YılıdızErtan Yılıdız

"YÜZDE 7'Cİ ERTAN" LAKABIYLA ANILIYOR
Para trafiği, usulsüz ihaleler ve rüşvet çarkında adı sıkça geçen Yıldız, "İmamoğlu'nun gizli kasası" olarak anılıyor. 100 milyon TL'lik İSBAK ihalesini, İmamoğlu ve kendisiyle bağlantılı paravan şirkete aktardığı iddia edilen Yıldız, aldığı komisyonlar nedeniyle "Yüzde 7'ci Ertan" lakabını taşıyor.

BELTUR'DA 70 MİLYON TL'LİK KAMU ZARARI
Yıldız'ın adı, BELTUR'da 2020 yılında yaşanan 70 milyon TL'lik kamu zararıyla da gündeme geldi.

40 hastanede bulunan 70 kafe, restoran ve büfenin sözleşmeleri sona eren BELTUR, Yıldız'ın talimatıyla hastanelerden çekilmemiş ve kamu zararına yol açmıştı. Yıldız'ın, "Sakın hastanelerden çekilmeyin, ihaleye çıkamazlar" dediği iddia edildi.

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