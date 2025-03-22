CHP'deki para sayma görüntüleri üzerine açılan dava kapsamında, tanık beyanları ve raporlar sonrası aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıkça, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmada Meşe, Ladin, Çınar ve İlke kod adlı 4 gizli tanık da dosyaya girdi. Ayrıca açık isimleriyle 13 kişinin tanık, 4 kişinin ise müşteki durumunda olduğu öğrenildi.
Soruşturma dosyasında adı geçen Ali Nuhoğlu hakkındaki detaylar da oldukça dikkat çekti.
2018 yılında iflasını açıklayarak konkordato ilan eden Nuhoğlu'nu yakın arkadaşı İmamoğlu son anda iflastan kurtardığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2018/1078 Esas No'lu dosyadan 14 Mart 2019'da konkordato kararından feragat eden Ali Nuhoğlu, İmamoğlu'nun gücünü de arkasına alarak 2021 yılında 50 bin TL sermaye ile Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş.'yi kurdu. Ali Nuhoğlu, ifalasın eşiğindeyken kendi şahsi hesaplarından Güllüce Tarımcılık'a on milyonlarca TL aktardı.
Şirketteki para akışı MASAK'ın radarına takıldı. Yapılan incelemelerde, bu paranın kaynağının Nuhoğlu İnşaat A.Ş. olduğu ve bu şirketin de İBB'den önemli miktarda ihale alan ATZ Enerji'den ödeme aldığı belirlendi. 2019-2024 yılları arasında İBB'den büyük çapta ihaleler kazanan ATZ Enerji'nin sağladığı finansman desteğiyle, Güllüce Tarımcılık'a sermaye akışı sağlandığı tespit edildi.
7 Mart 2024'te ise Ali Nuhoğlu'nun Güllüce Tarımcılık'taki tüm hisselerini ve 50 milyon değerindeki 3 villayı İmamoğlu İnşaat adına Tuncay Yılmaz'a devrettği belirlendi.
Nuhoğlu, iddiaya göre; aldığı talimatla yanında çalışan 22 yaşındaki Furkan Remzi C.'ye paravan bir şirket kurdurdu. Ali Nuhoğlu'nun paravan şirketi İSTCON'un çok kısa süre önce İBB iştiraki KİPTAŞ'tan 2.1 milyar TL'lik ihale aldığı da ortaya çıktı.
Emniyet güçlerince yapılan çalışmada, değeri 50 milyon lira olan üç villayı Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon liraya devretmesiyle gündeme gelen Ali Nuhoğlu'nun 40 milyon lirayla beraber evinde yakalandığı ortaya çıktı.
İFADE VERDİ: TRABZON'DAKİ ÇAY BAHÇESİ DIŞINDA MAL VARLIĞIM YOK
Şüpheli Ali Nuhoğlu, emniyetteki ifadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirterek, 40 sayfalık savunma yaptı. İfadesinde kendi adına dedesinden miras kalan Trabzon'da çay bahçeleri olduğunu kaydeden Nuhoğlu, bunun dışında adına kayıtlı herhangi bir mal varlığı olmadığını ifade etti. Nuhoğlu, ifadesinde İBB Başkanı İmamoğlu'nu şahsen tanıdığını belirterek, "Kendisiyle aile görüşmesi gibi bir samimiyetim veya arkadaşlığım yoktur ancak bayramlarda veya özel günlerde ziyaret amaçlı görüşmekteyiz. Ekrem İmamoğlu'nun aile şirketi olan İmamoğlu İnşaat Şirketi ile kendimin kurduğu Güllüce Tarımcılık isimli firmam ile 2 adet mesken satışı gerçekleştirdik. Ancak bu satışta ben Ekrem İmamoğlu ile hiçbir görüşme yapmadım." ifadesini kullandı. Nuhoğlu, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile ilgiliyse, "Murat Ongun isimli şahıs Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olması sebebiyle törenlerde veya açılışlarda selamlaştığım birisidir." dedi.
GİZLİ TÜNEL DETAYINA VURGU YAPTI
Nuhuoğlu ve İmamoğlu arasındaki karanlık ilişki ile ilgili Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün 2022 yılında yazdığı bir yazı da yeniden gündeme geldi. Övür, o dönem İmamoğlu'nun Florya'daki bir otelin kral dairesini "gizli siyaset merkezi" gibi kullandığını yazmıştı. Övür o otelin sahibinin Nuhoğlu olduğunu belirtti. Övür, iddialara göre İBB Başkanı İmamoğlu'nun otele normal kapıdan değil, otoparktaki gizli bir tünelden girip çıktığını da söyledi.
ARKA PLANDA NE HESAPLANIYOR?
Övür, yazısının devamında "Tünelin sonu nereye çıkıyor dersiniz? Planlanan işler mi, yoksa bölüşülen pastalar mı?
Soruşturma derinleşirse, o paylaşılan pastaların da izine ulaşılır. Otel şimdi büyük bir bankaya devredilmiş. Rastlantı mı? Yoksa izler silinmeye mi çalışılıyor? Belki de bütün bu sokak çağrılarının, ajitasyonların, popülist çıkışların nedeni budur. Arka planında böyle sinsi bir hesap var. Çünkü asıl tehdit, meydanlar değil, savcılığın elindeki belgeler." şeklinde ifadelere yer verdi.
ÖZEL'İN SOKAK ÇAĞRISI SİYASİ DİYETİN REÇETESİ Mİ?
Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'ndan konu hakkında çarpıcı bir yorum geldi. Müderrisoğlu, Özgür Özel'in, İmamoğlu'nu sahiplenme biçimine dikkat çekerek, Özel'in buna kendisini mecbur hissetmesindeki arka planı kaleme aldı. Müderrisoğlu, "Genel başkanlık koltuğuna oturduğu kurultayın divan başkanı İmamoğlu idi. Kurultayda akşam saatlerine kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha seçilmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ne oldu ise sandıkların kurulmasından sonra oldu. Salondaki hemen herkes bir görünmez elin devreye girdiği kanaatini paylaşıyordu. Kemal Bey'in "hançerlenme" çıkışına, Selvi Hanım'ın, protokol sıralarında Özgür Bey'i tersleyen tavrının eşlik ettiği sırada, atı alan çoktan Üsküdar'ı geçmişti. Öyle anlaşılıyordu ki Özgür Özel'i o koltuğa İmamoğlu oturtmuş, elbette "siyasal diyetin reçetesini" de yazmıştı. Koskoca CHP'yi, İmamoğlu'nun politik kariyer planlamasına ipotek eden Özgür Bey'in, elbette perde arkasında kalan ama açıklamak istemeyeceği bir bagajı olduğu da neredeyse tescillendi." dedi.