7 Mart 2024'te ise Ali Nuhoğlu'nun Güllüce Tarımcılık'taki tüm hisselerini ve 50 milyon değerindeki 3 villayı İmamoğlu İnşaat adına Tuncay Yılmaz'a devrettği belirlendi.

Nuhoğlu, iddiaya göre; aldığı talimatla yanında çalışan 22 yaşındaki Furkan Remzi C.'ye paravan bir şirket kurdurdu. Ali Nuhoğlu'nun paravan şirketi İSTCON'un çok kısa süre önce İBB iştiraki KİPTAŞ'tan 2.1 milyar TL'lik ihale aldığı da ortaya çıktı.

Emniyet güçlerince yapılan çalışmada, değeri 50 milyon lira olan üç villayı Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon liraya devretmesiyle gündeme gelen Ali Nuhoğlu'nun 40 milyon lirayla beraber evinde yakalandığı ortaya çıktı.

İFADE VERDİ: TRABZON'DAKİ ÇAY BAHÇESİ DIŞINDA MAL VARLIĞIM YOK Şüpheli Ali Nuhoğlu, emniyetteki ifadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirterek, 40 sayfalık savunma yaptı. İfadesinde kendi adına dedesinden miras kalan Trabzon'da çay bahçeleri olduğunu kaydeden Nuhoğlu, bunun dışında adına kayıtlı herhangi bir mal varlığı olmadığını ifade etti. Nuhoğlu, ifadesinde İBB Başkanı İmamoğlu'nu şahsen tanıdığını belirterek, "Kendisiyle aile görüşmesi gibi bir samimiyetim veya arkadaşlığım yoktur ancak bayramlarda veya özel günlerde ziyaret amaçlı görüşmekteyiz. Ekrem İmamoğlu'nun aile şirketi olan İmamoğlu İnşaat Şirketi ile kendimin kurduğu Güllüce Tarımcılık isimli firmam ile 2 adet mesken satışı gerçekleştirdik. Ancak bu satışta ben Ekrem İmamoğlu ile hiçbir görüşme yapmadım." ifadesini kullandı. Nuhoğlu, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile ilgiliyse, "Murat Ongun isimli şahıs Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olması sebebiyle törenlerde veya açılışlarda selamlaştığım birisidir." dedi.